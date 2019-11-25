Людмила Вербицкая: «Главное не в том, как учителя учат, а в том, ради чего»

24 ноября ушла из жизни самый известный советский и российский филолог и лингвист Людмила Вербицкая. Академику Российской академии образования, доктору филологический наук, Полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством» было 83 года. Последний год Людмила Алексеевна боролась с онкологическим заболеванием… В 2014-ом Вербицкая дала «Комсомолке» интервью: говорила о грамотности, любви к языку и чтению, современных учебниках и ЕГЭ. Приводим выдержки из него.

О БЕЗГРАМОТНОСТИ И ЕГЭ

– Распереживались: боже мой, минимальный порог ЕГЭ по русскому языку снизили с 36 до 24 баллов! Да раньше больше жульничали, а на самом деле было так же: у многих выпускников знание родного языка на очень слабую троечку.

У нас недостаточного хороших учителей русского языка. У нас нет учебника, который должен показывать структуру языка и делать это увлекательно. Чтобы дети, держа его, не говорили то, что я иногда слышу: «Господи, как я это ненавижу!»

Петербург – культурная столица, более 700 школ. Но максимум 10-15 из них создали обстановку, когда дети с радостью идут на занятия.

О ПЛОХИХ УЧИТЕЛЯХ

– У меня две дочери, между ними разница в 12 лет, поэтому я могла наблюдать, как учили старшую и как учили младшую. С каждым годом было все хуже и хуже. Когда моя младшая дочь пошла в прекрасную питерскую школу, учительница говорила «иди к дОске», ее ребята поправляли, а она отвечала: «Молчи, дура, я лучше знаю!». Когда училась старшая, этого не было. И этого не могло быть, когда училась я!

Сейчас во многом винят низкие зарплаты. И правильно: нужно поднимать их, и, в первую очередь, базовую часть. Но дело не только в этом.

С того момента, как сочинение убрали из школы, я боролась за то, чтобы его вернули. Вроде бы учителя должны радоваться: у них будет возможность понять, что думает ребенок, как он излагает свои мысли. А они мне сказали: «Да Вы что, мы с ужасом этого ждем, это другой вид работы, мы привыкли работать на ЕГЭ».

Дело не в самом сочинении, а в том, ради чего учителя учат. И сегодня среди заданий ЕГЭ есть эссе, но нет к нему жестких требований. В школах последние пять-семь лет не учат мыслить, не учат наизусть запоминать. А если будет сочинение, учителям придется учить ребят излагать свои мысли, грамотно писать.

ОБ УЧЕБНИКАХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

– Я против единого учебника по литературе! Даже в советское время можно было из двух-трех выбрать. Но самое главное, хорошие преподаватели по учебнику не учили! У меня в старших классах были тетрадки, в которые я записывала то, что рассказывал учитель. Например, о том, как Александр Третий Достоевского пригласил с женой на беседу. И как он был первым, кто уходил к императору спиной, а прежде все пятились задом… Из такого личного отношения к писателям и рождается интерес, а потом любовь к литературе.

О ПЕДАГОГИКЕ

– Недавно был совет по русскому языку при правительстве. Шла речь о том, как мы продвигаем его за пределы нашей Родины. Но одна я говорила о том, что, в первую очередь, нужно подумать о состоянии русского языка внутри России. Если приходят из педагогических вузов в школы преподаватели русского языка и литературы, то половина через год уходит. Английского, французского и немецкого – нет. К ним другое отношение: они иностранный преподают. А что такое русский? Вроде, я им владею, могу и учить…

Педвузы должны стать частью классических университетов. Мы сейчас принимаем туда тех, кто никуда больше не может попасть. Нужно давать фундаментальное образование этим студентам, а не только педагогику и психологию, которая тоже читается в педвузах не лучшими преподавателями и не в том объеме, в котором нужно. Им нужны глубокие знания, которые дает университет. А потом заинтересовывать идти работать в школу.

За год изменить ситуацию невозможно. Минимум четыре года должно пройти, чтобы стало улучшаться положение. При условии, что мы существенно изменим принципы отбора будущих учителей, систему их подготовки. И серьезно займемся повышением квалификации тех, кто сегодня работает.

О ЛЮБВИ К ЧТЕНИЮ

– Главная проблема не в учебнике, а в том, что дети не читают. Если вы будете читать ребенку с рождения, он вырастет и будет читать сам. Но у нас, по статистике, только две сотых всех родителей читают! Президент обратился к нам: «Составьте список из ста книг, чтобы ребенок знал, какая интересная литература не вошли в школьную программу». Мы это сделали. Список вывешен. Но вот вопрос: как сделать, чтобы захотелось прочитать хотя бы те книги, которые президент рекомендует? Начинать, наверное, все-таки нужно с того, чтобы в школе и семье прививать любовь к родному языку, к тому, что читать полезно и престижно.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Людмилы Алексеевны Вербицкой