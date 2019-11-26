В зоне ответственности: как попасть на работу в нотариальную контору

Юридического образования для получения этой специальности не требуется, а лучшие выпускники курсов, организованных учебным центром «Базис» при содействии Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, смогут - на основе конкурса – получить работу в нотариальных конторах Санкт-Петербурга. «Комсомолка» выяснила, какие качества необходимы для сотрудника нотариата и чем так важна работа секретаря нотариуса.

Обойти офис нотариуса стороной не может практически ни один гражданин - без него ни доверенность не выписать, ни наследство не оформить. А нотариально заверенные копии документов имеют почти тот же вес, что и оригиналы.

Но при этом, бывая в нотариальных конторах, вы наверняка замечали: не всегда нотариус выполняет всю работу лично. Это и нереально, учитывая объем документов и различных данных, которые проходят через него. Большинство нотариусов работает с секретарями, на которых ложится основная бумажная нагрузка.

Без специальных знаний секретарю нотариуса не обойтись. Для качественной работы надо хорошо знать стандарты оформления разных видов документов, правила и сроки хранения документов, порядок регистрации и учета корреспонденции, организации архива, ведения электронной базы и многое другое.

Главная задача секретаря нотариуса – грамотная работа с документами. Фото: freepic.com.

Кстати, еще в плюс пойдет виртуозное владение дыроколом и… иголкой с нитками. Нитки с иголкой – постоянный инструмент, ведь все документы, состоящие из нескольких листов, обязательно сшиваются. А дырокол нужен для формирования архива – ведь многие нотариальные документы изготавливаются в нескольких экземплярах, один из которых остается на хранении у нотариуса. Но перед тем, как документ «сшить и продырявить», его необходимо грамотно составить с учетом всех необходимых требований. Для этого секретарю требуется овладеть специальными знаниями и, конечно, машинописью. Кроме того, все документы подлежат обязательной регистрации в электронных базах данных и в бумажных журналах и реестрах. Поэтому навыки быстрого и разборчивого письма для секретаря нотариуса тоже не будут лишними.

Еще каких-то пять лет назад заверение копий занимало до 70 процентов основной работы нотариата. Сейчас потребность в таком количестве копий отпала. На смену заверению копий пришли намного более сложные нотариальные действия. Несмотря на то, что высшее юридическое образование для секретаря – если он не претендует на повышение до помощника нотариуса - не обязательно (хотя чаще всего приветствуется работодателями), человек «с улицы» вряд ли попадет на эту работу. Ведь при приеме на работу неподготовленного человека в первые месяцы нотариусу и другим сотрудникам нотариальной конторы придется уделять много сил и времени обучению такого новичка. Этот процесс, как правило, сбивает работу с налаженного ритма, мешает всему коллективу. Кроме того, для секретаря нотариальной конторы важны не только умения, но и личные качества – в первую очередь внимательность, умение общаться с людьми и стрессоустойчивость. Быстро и без ошибок печатать десятки нотариальных документов в день – это, знаете ли, особое искусство. Цена одной опечатки здесь очень высока. Эти качества нотариусу очень трудно оценить при первом собеседовании с претендентом на работу.

Все необходимые для секретаря нотариуса навыки теперь можно получить на специальных курсах. Фото: фотобанк «Лори».

Сейчас нотариусам очень не хватает квалифицированных кадров. Обычные секретари в полной мере владеют делопроизводством, деловым этикетом, но им не хватает «узкопрофильных» знаний – знания видов нотариальных действий, юридических понятий, правил нотариального делопроизводства, навыков составления проектов документов.

Получить такие знания можно либо уже на практике, методом проб и ошибок (но долго ли вытерпит работодатель?), либо на специальных курсах. Это может быть просто повышение квалификации или же профессиональная переподготовка. Идеально, если программа не просто составлена при участии нотариусов, но и преподают там практикующие представители нотариата, которые впоследствии могут стать и вашими работодателями. Такие курсы и открылись этой осенью в Санкт-Петербурге. Они будут полезны не только, например, студентам старших курсов юридических факультетов – будущим юристам, но и тем, кто уже профессионально развивается в юридической сфере или хочет поменять направление деятельности.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чем отличается помощник нотариуса от секретаря нотариуса?

Многие люди путают эти должности, считают, что помощник и секретарь – одно и то же. Да, зачастую сотрудники совмещают работу помощника и секретаря. Но в действительности это абсолютно разные должности.

Помощник нотариуса – это гражданин России, получивший высшее юридическое образование. Он сдал квалификационный экзамен, имеет право участвовать в подготовке нотариальных действий, общаться с посетителями, объясняя им различные нюансы. Помощник имеет право в определенных случаях замещать временно отсутствующего нотариуса. В государственной конторе на должность помощника назначает региональный орган Минюста, в частной – нотариус берет помощника по согласованию с нотариальной палатой. Со временем помощник и сам может стать нотариусом.

Секретарь, в свою очередь, является работником, «обеспечивающим деятельность нотариуса». Он имеет право – по поручению нотариуса – собирать необходимую информацию, составлять проекты документов, запрашивать справки и выписки, формировать нотариальный архив и делать прочую «подготовительную» работу для нотариальных действий.

Учиться лучше у профессиональных нотариусов. Фото: freepic.com.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель учебного отдела центра «Базис» Татьяна Данилова:

- Нотариальная система очень специфична. Работа в ней требует овладения большим количеством узкопрофильных знаний и навыков. Поэтому занятия на курсах, где преподавателями являются действующие нотариусы, – это реальная возможность овладеть необходимыми навыками и трудоустроиться. Ведь педагоги не только обучают, но и параллельно тестируют слушателей, присматриваются к ним. И, уже понимая, какой работник им подойдет, к концу курсов делают некоторым слушателям предложения о работе.

Дело в том, что нотариусы сами понимают: профессионалов в области обеспечения деятельности нотариуса не хватает. И это была инициатива Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, которую мы поддержали, – открыть в Петербурге курсы секретарей нотариуса. И как только палата объявила о наборе и сами нотариусы стали направлять к нам своих сотрудников на переподготовку. Потому что одно дело – получать знания в процессе работы, когда и объяснять некогда, и права на ошибку нет. Совсем другое – усваивать информацию в спокойной обстановке, в четкие сроки.