Платеж вырастет в два раза: Взносы за капремонт могут «подпрыгнуть» в Санкт-Петербурге с 1 января 2020 года

Для тех, кому оказалось мало повышения стоимости проезда на общественном транспорте, Смольный, похоже, готовит еще один неприятный сюрприз. В Санкт-Петербурге может почти в два раза увеличиться плата на капитальный ремонт. Если раньше счастливые обладатели собственной недвижимости отдавали по четыре-пять рублей с квадратного метра, то с 1 января 2020 года будут отдавать восемь-девять.

ДЕНЕГ ХВАТАЕТ, НО ДЕНЕГ НЕТ

Нетрудно догадаться, что удар по кошельку петербуржцев будет нанесен чувствительный: за стандартную квартиру в «хрущевке» вместо 120 рублей в месяц придется платить 240, за «трешку» в старом фонде – 810 вместо 450.

Между тем предпосылок для такого резкого скачка на первый взгляд как будто бы и нет. По крайней мере в Фонде капитального ремонта нам сообщили, что никаких глобальных проблем в Санкт-Петербурге в этой сфере не наблюдается.

В Фонде капитального ремонта отмечают - все планы исполняются, и денег хватает.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Выполнение краткосрочных планов у нас довольно высокое – порядка 98 %, - сообщает пресс-служба Фонда. – Начиная с 2014 года, когда программа только вступила в силу, мы получили от жителей больше 19 миллиардов рублей. Почти 15 миллиардов мы уже перечислили подрядчикам. То есть, нет такого, чтобы где-то вдруг возникало недофинансирование, и из-за этого выполнение краткосрочных планов оказывалось под угрозой.

Не заложен двукратный рост тарифа и в бюджете Санкт-Петербурга. По словам депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского, в пояснительной записке к проекту бюджета идет речь о повышении взносов – но всего на один рубль, а не на четыре-пять.

Получается парадокс: взносы собираются, ремонт идет по плану, денег хватает, бюджет, хоть и скрипит, но нагрузку выдерживает. А тарифы растут километровыми скачками. Да как так-то?

ЖДЕМ, ГОТОВИМ КОШЕЛЬКИ

В Жилищном комитете оперативно прокомментировать ситуацию не смогли – по объективным, впрочем, причинам. Зато на наши вопросы любезно согласился ответить депутат Заксобрания и заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Александр Ходосок.

Удар по кошелькам петербуржцев получится чувствительный: за однушку придется ежемесячно платить не 120 рублей, а 240, за трешку в старом фонде - от 800 и выше.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ситуация с капитальным ремонтом у нас на самом деле очень сложная, - констатировал Александр Владимирович. – В 2014 году, когда мы устанавливали тариф, мы, наверное, недооценили все риски. Так, например, у нас очень много памятников архитектуры, с которыми возникают сложности во время капремонта – это не было учтено и не было заложено.

Добавляет проблем, по словам Ходоска, специфический петербургский климат: из-за постоянной сырости здания быстрее изнашиваются. К тому же изначально программа рассчитана на 25 лет – и многие жители города, справедливо опасаясь того, что до ремонта своего дома попросту не доживут, хотят его приблизить. На все это требуются деньги.

- Фонд капремонта, вероятно, имеет в виду следование текущим планам, - отмечает наш собеседник. – А я говорю о том, что эти планы сейчас отстают от действительности. Сегодня не охвачены программой, например, дома, которые были построены в 1950-е. 70 лет прошло. Чего мы будем ждать? Столетия? Когда они станут непригодны для жилья?

По словам городских властей, планы по капремонту исполняются, но этого мало - петербургский климат разрушает дома быстрее, чем их успевают ремонтировать.Фото: Артем КИЛЬКИН

Другой весомый момент: программа капремонта сейчас частично финансируется из бюджета. В 2019 году, например, краткосрочный план рассчитывался исходя из суммы в девять с небольшим миллиардов рублей. Пять с половиной собрали с жителей, четыре – предоставила городская казна.

- Никто с самого начала не говорил, что бюджетная поддержка всегда будет высокой, и что она в принципе всегда будет, - отмечают в Фонде капитального ремонта. – Речь шла о том, что с течением времени мы постепенно придем к тому же, к чему пришли другие регионы – к оплате капитального ремонта полностью за счет собственников. Поэтому размер субсидии постепенно снижается – В 2015 году она, например, составляла около семи миллиардов, а взносов было совсем немного. Сейчас соотношение поменялось.

Пока двукратное повышение не утверждено – власти консультируются с экспертами. Решение будет принято в ближайшее время.