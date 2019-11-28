Разбираем на примерах: как выбрать планировку в новой квартире

Вы когда-нибудь задумывались о том, скольких семейных ссор можно было бы избежать, если бы люди внимательнее подходили к выбору даже не площади, а планировки квартиры? Может показаться, что связи здесь нет, но это не так. Допустим, вам нужно найти квартиру «на три поколения»: чтобы под одной крышей жили и бабушка с дедушкой, и молодая семья с ребенком. Думаете, главное, чтобы у каждого была своя комната? Но все не так просто.

Давайте посмотрим, какие есть варианты планировок, для кого они подходят и как понять, что именно вам нужно.

Однокомнатная квартира: классика для практичных покупателей

Решение жилищного вопроса для многих начинается с покупки однокомнатной квартиры. Причины могут быть разные: кто-то пока не может позволить себе больше, а кому-то и этого вполне хватает. В любом случае люди задерживаются в «однушке» как минимум на несколько лет, поэтому важно выбрать удобную планировку, чтобы в случае пополнения в семье не пришлось экстренно искать новую жилплощадь.

В последние годы застройщики Петербурга активно стараются увеличить «полезную площадь» однокомнатных квартир, но порой подходят к этому слишком буквально: комнату и кухню делают просторными, а прихожую - маленькой.

- Нельзя недооценивать важность свободного места в прихожей, ведь там необходимо установить вешалки для одежды, поставить шкаф, обувницу, - говорит дизайнер интерьеров Анна Герасимова. - В идеале стоит выбрать планировку, которая предусматривает встроенный шкаф для хранения верхней одежды.

В качестве примера можно привести планировку однокомнатных квартир в жилом комплексе «Шуваловский». Справа от входной двери здесь расположена большая ниша, в которой можно поставить шкаф или создать гардеробную. Конечно, это не единственное место для хранения (дополнительные есть, к примеру, в спальне) и не единственное преимущество планировки. Например, ширина комнаты и кухни (на ней есть лоджия) составляет 3,2 метра против стандартных 2,7-2,9 метра. Это дает возможность по-разному использовать пространство: либо разделить его на «частное» и «общее» - для приема гостей, либо обустроить в спальне полноценное рабочее место.

Еще одна фишка - просторный совмещенный санузел с нишей под стиральную машину. Он не отнимает метры у остального пространства и при этом позволяет чувствовать себя достаточно свободно.

Кому подходит: Такой вариант планировки однокомнатной квартиры идеально подходит для одного человека или молодой пары. И даже если в семье родится ребенок, она сможет вполне комфортно жить в этой квартире еще год-два, установив кроватку в спальне.

Однокомнатная квартира: классика для практичных покупателей. Фото предоставлено пресс-службой «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Двухкомнатная квартира: компактно, удобно, красиво

Когда встает вопрос о покупке квартиры для семьи при небольшом бюджете, чаще всего рассматривается двухкомнатная квартира. И здесь к выбору планировки нужно подходить особенно внимательно.

- Планировка двухкомнатной квартиры независимо от площади должна удовлетворять потребности семьи из двух - четырех человек и каждому обитателю обеспечивать личное пространство, - говорит архитектор-дизайнер Ирина Кондратьева.

Один из основных критериев удобства - просторная кухня. Например, в компактных «двушках» жилого комплекса «Шуваловский» площадь кухни составляет 10 квадратных метров, а в коридоре предусмотрено много мест для хранения, чтобы не перегружать комнаты.

- На практике наличие вместительной прихожей и просторной кухни для удобного проживания куда важнее, чем несколько «пустых» лишних метров в комнате, - добавляет Ирина Кондратьева.

Кстати, если говорить о комнатах, то важен не только их размер, но и форма. Самый удачный вариант - квадратные комнаты: разместить в них мебель и придумать дизайн будет легко. Лоджии добавляют помещению объема и функциональности.

В двухкомнатной квартире санузел должен быть раздельным. В новых домах в ванной предусмотрена ниша под стиральную машину, туда уже выведены все необходимые коммуникации.

Кому подходит: Двухкомнатная квартира в новостройке с легкостью может стать идеальным жильем как для пары без детей, так и для семьи с одним или двумя детьми.

Двухкомнатная квартира: компактно, удобно, красиво. Фото предоставлено пресс-службой «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

Трехкомнатная квартира: для удобства и души

Когда люди покупают «трешку», планировку квартиры они оценивают с особым пристрастием, потому что просторное жилье обычно приобретается для улучшения жилищных условий, а значит, много внимания уделяется комфорту.

- Современные «трешки» имеют два санузла, просторную кухню, одну вместительную или две отдельные лоджии, гардеробную или кладовую. Такие квартиры удобны и рациональны, они подойдут практически любой семье и редко нуждаются в перепланировке, - говорит Анна Герасимова. - Будущим жильцам нужно лишь выбрать планировку исходя из состава и особенностей своей семьи.

Если жить в трехкомнатной квартире будут двое взрослых и двое детей, то самый удачный вариант - одну комнату выделить под общую гостиную, вторую - под спальню родителей, а третью - под детскую. Если жить вместе планируют два поколения семьи, лучше покупать квартиры, где есть комнаты без смежных стен. Это позволит сохранить необходимую приватность. Такой вариант организации пространства возможен, например, в трехкомнатной квартире жилого коплекса «Шуваловский», выходящей на две стороны света. Но это лишь одна из возможностей. Планировка подобной «трешки» позволяет устроить кладовую или при желании объединить гостиную с кухней. К слову, санузел в квартире выделяется своими размерами - 6 квадратных метров! Для сравнения: в хрущевках такая площадь была у кухонь. В просторном хозяйском санузле (а есть еще гостевой) можно поставить не только стиральную машину, но и сушилку.

Если детская пока не нужна, одну из комнат можно использовать как кабинет: устроить идеальный домашний офис для бизнеса или уголок творчества.

Кому подходит: семьям с детьми, семьям, состоящим из разных поколений, семейным парам без детей, если один член семьи работает дома.

Трехкомнатная квартира: для удобства и души. Фото предоставлено пресс-службой «ЛСР. Недвижимость-СЗ».

НА ЗАМЕТКУ

Екатерина АБИГГУЛИНА, психолог-консультант:

- О важности психологической дистанции в общении людей написано много. Все знают, как неприятно бывает, когда посторонние люди, например в час пик в метро, нарушают ваши личные границы. Но мало кто задумывается о личном пространстве внутри дома, в квартире, где живут родные и близкие люди. Между тем у каждого человека есть потребность в уединении и тишине, поэтому у каждого члена семьи должно быть личное и безопасное пространство, где он может отдохнуть после тяжелого рабочего дня, набраться сил и энергии. Планировки современных квартир создать такое пространство позволяют: это может быть отдельная комната, эркер, лоджия. Главное, чтобы все домашние знали о ценности такого пространства друг для друга.