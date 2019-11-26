Братья Эрматовы, обвиняемые в теракте в метро Петербурга: «Мы тоже пострадавшие!»

Заседание судебного процесса по теракту в метро Петербурга 3 апреля 2017-го задержалось на три часа из-за опоздания с доставкой в суд единственной дамы из 11 обвиняемых, Шохисты Каримовой. Предыдущее заседание она пропустила из-за обморока: такова была реакция на запрашиваемые прокурором сроки – четыре пожизненных и по 20-28 лет тюрьмы остальным.

Сегодня в прениях слово взяли братья Эрматовы и их защитники. Оба начали с соболезнований тем, кто пострадал и потерял родных. Но добавили: они и сами одни из потерявших.

Ибрагимжон Эрматов (слева).Фото: Олег ЗОЛОТО

«НАС ПОДСТАВИЛИ»

- Джалилов месяц находился в Петербурге и готовился к теракту, собирал свои бомбы. И куда ФСБ смотрела? – задался вопросом Ибрагимжон Эрматов. – Извините, что говорю наскладно: волнуюсь, моя судьба решается… С 2012 года кормлю свою семью тем, что в России зарабатываю. Зачем же мне устраивать здесь теракт?

Ибрагимжон был знаком со смертником Джалиловым по роду службы: в 2015-ом, поработав с братом на стройке, он устроился в сеть кафе «СушиВок».

- Созванивались в 2015-ом только по работе: «Рыбу принеси» - «Хорошо, принесу», - пояснил Ибрагимжон. - Я с первых дней не отрицал, что знаю его. Предоставил телефон, социальные сети. Ничего не обнаружили. Квартиранты Джалилова вообще не знали. Когда он уволился, мы больше не пересекались.

Трагедия в метро произошла 3 апреля 2017 года.Фото: СОЦСЕТИ

5 апреля Ибрагимжон дважды ходил в полицию из-за исчезновения своего брата. Следствие называет исчезновение Махамадюсупа хитрой выдумкой.

- Полиция осматривала квартиру после пропажи брата, но ничего не нашла, - напоминает Ибрагимжон. – А ночью, когда пришли с обыском и стали ломать дверь, принесли матерчатую клетчатую сумку. Никакой бомбы в квартире не было. Оперативники нас подставили. Приходят с сумкой – и вдруг все находится!

Адвокат Мамонтова напомнила, что Ибрагимжон переехал на Товарищеский проспект в августе-сентябре 2016-го не потому, что вступил в террористическое сообщество, а потому, что устроился работать в ресторан неподалеку и переехал к брату. Человек он нерелигиозный, молодой (25 лет), прибыл в Россию с одной целью – финансово помочь родителям.

- На первом допросе мой подзащитный сообщил, что его брат принес в квартиру некий предмет, - отметила Мамонтова. - Но допрашивали его ночью в течение трех часов, до этого он почти двое суток не спал из-за пропажи брата, а протокол перед подписанием не читал: ему его просто не переводили.

Разыгрывать пропажу брата, по мнению адвоката, нелогично. А акт обыска квартиры Мамонтова и вовсе попросила не брать во внимание.

- Понятые подтвердили, что покидали квартиру, находились в одной комнате, не читали, а просто подписали протокол и, судя по документам, описали элементы СВУ по-разному, - объяснила адвокат. - Соседи не слышали шума резки металла. Собственник квартиры при уборке никакой металлической стружки не нашел. Биологические следы нашли на фрагменте армированной липкой ленты, которой было обмотано СВУ, отделив его от газеты, но непонятно, как вообще это возможно. Ни фото, ни видео приискания мест для теракта и круглосуточного наблюдения не предоставлено… Мало предполагать: надо доказать. А доказательств нет.

Задержание Акрама Азимова.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

«ЛИШЬ БЫ ОТЧИТАТЬСЯ»

Старший брат Ибрагимжона Махамадюсуп заявил, что никогда не был в Сирии и не проходил никакой подготовки. То, что вовлекал в террористическое сообщество своих квартирантов, назвал абсурдом и домыслами.

- Я не приискивал место для совместного проживания членов сообщества: я просто решил переехать и сдать квартиру – арендованную мной официально через агентство у военного! – после того, как жена с ребенком уехали в Киргизию. Разместил объявление о сдаче жилья в интернете, - объяснил Махамадюсуп. - Каким образом мы виноваты, что мы сделали?! Я приехал кормить семью. Я хотел перевезти родных, получить гражданство.

По словам Эрматова-старшего, бомбу ему подбросили. А свои первоначальные показания о том, что он якобы взял у Джалилова на хранение некий пакет, он объясняет пытками. 35 дней после пропажи Махамадюсупа якобы били током, толком не кормили и не поили.

- Все это фальсификация, цель – посадить нас или кого-то еще – без разницы, лишь бы отчитаться, - прокричал мужчина. - Из-за этого обвинения я потерял отца, который просто не выдержал… Я лично просил допросить меня на полиграфе. Но нет, это никому не нужно… Потерпевшие, прошу вас добиваться правды: вам-то действительно нужны настоящие преступники.

Шохиста Каримова.Фото: Олег ЗОЛОТО

Адвокат Мартынова сравнила происходящее с сюжетом романа Кафки «Процесс»: «подсудимый даже не знает, в чем именно его обвиняют».

- Обвинение противоречит само себе, - обратила внимание адвокат. – Мой подзащитный видел Джалилова два раза в жизни, и не подтверждается, что они вообще общались. Показания о пакете с бомбой от Джалилова он дал под давлением из-за пыток: даже описание СВУ не соответствует действительности. Не подтверждается, что Джалилов бывал на Товарищеском. На Гражданском проспекте, где жил Джалилов, Эрматов был лишь потому, что в ту ночь работал таксистом, а там находится ночной клуб.

Защитника удивляет, почему 12 дисков с инструкцией по сборке бомб, по которым якобы учились обвиняемые, не исследовали в суде. Часть документов адвокатам якобы предоставили на ознакомление «в нечитаемом виде».

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Другие доказательства по Махамадюсупу Эрматову тоже, утверждает Мартынова, ничего не доказывают: аккаунт «ВКонтакте», с которого велась подозрительная переписка, ему не принадлежит; выводы экспертизы, которая нашла биологические следы братьев Эрматовых на мотках клейкой ленты, сорванной с огнетушителя, навевают сомнения; ножовки, которой должны были пилить корпус, не нашли, паяльников и припоя тоже.

- Компонентов СВУ в автомобиле не обнаружили: нашли ничтожно малое количество тротила, но его не было ни во взрывных устройствах, ни в квартире на Товарищеском. К слову, автомобиль не новый, использовался как такси, - подчеркивает Мартынова. – В день теракта Эрматов стал перевозить на такси пассажиров бесплатно.

В завершении адвокат напомнила: причиной проверки квартиры на Товаришеском стало сообщение анонима по имени Петр, который заметил, что в квартиру 362 носят подозрительные клетчатые сумки. Жители дома это не подтвердили.

Прения продолжатся завтра, 27 ноября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/632376" frameborder="0"></iframe> ФСБ задержала боевиков, готовивших теракты в Петербурге.

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