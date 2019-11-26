Петербург хотят лишить права на проведение Евро-2020 и других крупных чемпионатов

Планы Петербурга на проведение спортивных событий мирового уровня расписаны на несколько лет вперед. Испортить их городу и всей России может новый поворот в антидопинговом скандале. ВАДА рекомендовала перенести все мировые чемпионаты, которые проходит на территории нашей страны.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Развернутый список требований Всемирное антидопинговое агентство опубликовало на своем сайте вечером 25 ноября. В своем докладе эксперты организации рекомендуют наложить на Россию жесткие санкции. Причиной стала манипуляция с базой данных ВАДА. За это страну предлагается отстранить от всех главных стартов, включая чемпионаты мира и Олимпийские Игры на четырехлетний срок.

Также под удар попадает проведение международных турниров. Для Петербурга этот вопрос особенно актуален. Город уже готовится принимать гостей Евро-2020. Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля. На стадионе «Зенита» должны сыграть четыре матча - три на групповом этапе и один в 1/4 финала. Планировалась, что город в это время посетят около миллиона болельщиков и туристов.

В прошлом году Петербург принял Чемпионат мира по футболу.Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть у Петербурга и более далеко идущие планы. Среди них – финал футбольной Лиги Чемпионов 2021 года и Чемпионат мира по хоккею в 2023 году. В рамках подготовки к последнему событию город начал реконструкцию Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина.

«ПОДГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»

На объявление ВАДА уже отреагировал генеральный директор оргкомитета российской части ЕВРО-2020 Алексей Сорокин. Он отметил, что подготовка к чемпионату ведется полным ходом и пересматривать принятое ранее решение оснований нет. К тому же, правообладателем турнира является УЕФА, которая не имеет соглашений со Всемирной антидопинговой организацией. О том, что доклад никак не отразился на планах города, «Комсомольскую правду» заверили и в Комитете по физической культуре и спорту.

- Подготовка продолжается и ведется в штатном режиме, - отметил пресс-секретарь Комитета Эдуард Дворкин. - Мы готовимся и к ЕВРО-2020, и к другим чемпионатам.

Эксперты считают, что поводов паниковать нет. Перенести или отменить события фактически невозможно. Не последнюю роль в этом играют деньги.

Планировалась, что Петербург во время ЕВРО-2020 посетят около миллиона болельщиков и туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Любое событие подобного масштаба требует больших финансовых вложений. Кроме того, у России есть опыт в проведении чемпионатов такого уровня. Это нужно брать в расчет, - говорит директор Центра стратегических исследований в области спорта Илья Солнцев. – Хотя стоит отметить, что общий фон очень напряженный. Эти разговоры ведутся не первый год. Но вдаваться политику не хочется.

9 декабря в Париже пройдет заседание, на котором исполком ВАДА обсудит рекомендации Комитета по соответствию. Если их утвердят, Независимая Национальная антидопинговая организация РУСАДА получит официальное уведомление. После этого у них будет 21 день, чтобы принять решение о дальнейшем разбирательстве в Спортивном арбитражном суде. Вероятно, именно он будет решать будущее российских спортсменов и международных чемпионатов на территории страны.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Россия может решиться права проведения соревнований»

Дмитрий СОЛОННИКОВ, политолог, директор Института современного государственного развития:

- ВАДА выдвинул предложение по реакции на существующее положение дел. Вероятность того, что к организации прислушаются, существует. Прежде всего, возникает вопрос к российским спортивным чиновникам, которые довели дело до подобного состояния. Претензии у ВАДА из-за того, что она получала неточные отчеты, а в базу данных по спортсменам вносились некорректные изменения. Как это делалось? Почему? Кто за этим стоит? Это серьезнейшие вопросы. Чтобы на них ответить, нужно разбираться внутри страны.

Второй момент – международная реакция на произошедшее. Ситуация, безусловно, некрасивая. Реагировать на нее надо. Но каким образом? Наказывать чиновников или всех сразу: спортсменов, часть из которых «чистые», болельщиков, коммерческие структуры? Выходит, что за безобразную работу одних служб отвечают другие, непричастные к ним люди. Когда-то ВАДА создавалась как комитет, который помогает в работе международным федерациям. Сейчас он превращается в структуру, диктующую свои требования. И это еще один вопрос – как сейчас выстроена международная иерархия в принятии решений. Все это вместе приводит к тому, что, да, Россия может решиться права проведения соревнований.