Петербуржец отсудил 35 тысяч рублей за бракованный MacBook Air

30 тысяч компенсации по неустойке, плюс моральная компенсация и стоимость ноутбука MacBook Air (почти 61 тысячу рублей) смог отсудить житель Санкт-Петербурга, которому около года назад продали в магазине бракованный товар. Отстаивать свои права пришлось долго и упорно.

- 02.10.2018 года истец приобрел ноутбук Apple MacBook Air на сумму 60 990 рублей. В процессе эксплуатации выявился недостаток - не загружается операционная система, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Расстроенный покупатель написал претензию продавцу и принес ноутбук на разбирательство. Специалисты четыре дня смотрели-крутили технику, после чего вернули ее владельцу. Но увы, чуда не произошло - компьютер опять начал сбоить.

Тогда, в феврале 2019 года, покупатель опять отдал ноутбук в сервис, но уже на проверку качества, а магазину было направлено письмо о возврате денег за покупку.

В середине марта ноутбук вернулся с проверки, но в претензиях петербуржцу отказали - работает, дескать, все нормально.

Тогда, уже ближе к маю, мужчина пошел искать правды у независимой экспертизы. Там, через месяц выдали заключение, что компьютер бракованный, а дефекты «носят производственный характер».

С этими документами покупатель пошел за помощью к фемиде. И 26 ноября 2019 года Фрунзенский районный Санкт-Петербурга вынес решение: требование истца удовлетворить (частично), взыскать в его пользу полную стоимость товара в размере 60 990 рублей, а также неустойку в 30 тысяч.

Кроме этого продавец бракованного товара выплатит компенсацию морального вреда - 5 000 рублей, штраф в размере 47 995 рублей и расходы на оплату заключения специалиста в сумме 5 000 рублей.

Правда восторжествовала, хоть путь к ней и оказался довольно долгим.