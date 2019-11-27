Проводник, пострадавшая в теракте на «Невском экспрессе»: Если бы не герой-машинист, погибли бы все 600 человек

Подрыв «Невского экспресса» 27 ноября 2009 года не оставил равнодушным никого из россиян. Пассажиры этого поезда помнят тот ужас до сих пор. Искореженный металл, кровь, погибшее мужчины и женщины. 14-вагонный состав нагонял время по расписанию и несся почти на пределе - со скоростью 197 километров в час, когда на границе Тверской и Новгородской областей прогремел взрыв. Семикилограммовая бомба взорвалась точно под составом. В машинном отделении ударной волной выбило стекло, рельсы тоже не выдержали. Последние два вагона сошли, один из них перевернулся. Свет в поезде отключился, были слышны только крики и зов на помощь. Погибли 28 человек, еще более 130 были ранены.

«ПОМНЮ ВЗРЫВ И ПАНИКУ»

- Взорвалась бомба, мы пролетели какое-то расстояние, а потом резкое торможение, - вспоминает ту аварию проводник «Невского экспресса» Юлия Семенова. – Там был сильный удар. Повезло, что первые колеса проскочили. Взрыв пошел на вторую половину поезда. Вагоны начали срываться. Где встали на попа, где упали. Сорвало кресло, между ними зажало людей. Покалечило всех: проводников, пассажиров. Там у многих были переломы: челюсти, ребра все было поломано!

Проводник поезда Юлия Семенова до сих пор помнит ту авариюФото: СОЦСЕТИ

После остановки проводники срочно стали эвакуировать людей. В этот момент прогремел второй взрыва на путях. К счастью, вторая волна никого не задела.

- Мы начали эвакуировать людей, а там тишина, лес, да болота, - вздыхает Юлия Семенова. - Мы организовали дежурство возле поезда. Приехали экстренные службы, начали выносить пострадавших и погибших. У меня страха не было. Наоборот, как в армии проснулся командный голос, всех пассажиров построила и стала выводить, говорила, кто и куда идет. Но у людей была паника. Их нужно было как-то успокоить.

Управлял «Невским экспрессом» машинист первого класса Александр Антонов. За проявленный героизм он был награжден «Орденом мужества». По словам коллег, если бы не он, то все 682 пассажира погибли бы.

"Невский экспресс" взрывали дваждыФото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

- Машинист спас в общем-то всех, - делится Семенова. – Он профессионально среагировал, не нажал сразу на тормоза. Так бы все вагоны упали. Никому бы не осталось в живых. За это машинисту большое спасибо.

«САША – ГЕРОЙ, ПРОДОЛЖАЕТ ВОДИТЬ ПОЕЗДА»

Сам же Антонов героем себя не считает. После трагедии он рассказывал «Комсомолке», что спасло пассажиров везение.

- Такое вряд ли когда забудешь, делился Антонов. - Первый стресс пережил от увиденного. А потом, успокоившись, понял, что могло быть гораздо хуже. Пока устройство срабатывало, мы на скорости проскочили, и сошла вторая колесная пара. А если бы сорвало первую… Это как санки. Везешь правильно, «по шерсти» - они едут. Задом - зарываются. локомотив уткнулся бы носом в землю, собирал бы вагоны в «гармошку».Даже представить страшно, что могло случиться. Еще судьба распорядилась, что мы опаздывали и разминулись с 59-м поездом. По графику мы как раз возле той подстанции встречаемся. Всего на несколько секунд.

Машинист Александр Антонов до сих пор водит поездаФото: Александр ЕРМАКОВ

Теперь 27 ноября машинист отмечает как свой день рождения. После теракта он не ушел с работы, а продолжает водить, но теперь уже «Сапсан». О той трагедии вспоминать он отказывается категорически.

- Ну поймите, не хочу я об этом говорить, - отрезал Александр на все расспросы «КП». Начальство Антонова подтвердило, что теперь он не распространяется о трагедии. Тяжело вспоминать. Но водит поезда с тем же профессионализмом. К счастью, в другие аварии с тех пор он не попадал.

Хотя у всех проводников и машинистов были опасения, что трагедия может повториться. Ведь ровно за два года до этого «Невский экспресс» был подорван почти на том же месте. Террористы заложили бомбу, от взрыва с рельсов сошло 12 вагонов. В тот момент пострадало 60 человек.

Пассажиров завалило креслами в поездеФото: Тимур ХАНОВ

- В том поезде ехала проводником моя сестра, - делится Юлия Семенова. – Людей тоже спас машинист, который понял, что нужно пролететь мост, а потом тормозить. Иначе бы они все сорвались с обрыва.

ЖЕРТВА ДВУХ ТЕРАКТОВ

По иронии судьбы среди пострадавших пассажиров была та, кто застал в поезде обе аварии. Ей оказалась бизнесвумен из Петербурга Наталья Новикова.

У Натальи – свои магазины одежды в Петербурге, по работе она часто ездила в Москву за товаром. При первом взрыве Новиковой повезло – отделалась легким испугом. А от последствий второго теракта она страдает до сих пор.

- Мама должна была вернуться вечером из Москвы в тот день, - вспоминает дочь Натальи Кристина. – Я ждала до полуночи, но ее так и не было. Я сильно переживала. Вести от нее появились только в 6 утра. Позвонил папа и сказал, что нужно ехать к маме в больницу. Мама лежала в реанимации. Оказалось, что она во второй раз попала в аварию на «Невском экспрессе».

Наталья дважды попадала в аварию на "Невском экспрессе"Фото: СОЦСЕТИ

Рассказ о том, как произошло крушение поезда вся семья Новиковой знает наизусть.

- Мама рассказывала, что все произошло мгновенно, - делится Кристина. -. Бахнуло и все. Когда очнулась, поняла, что ее задавило креслами. Она не могла даже пошевелиться. Руки были сломаны. Вокруг много погибших. В ее вагоне выжило только 25 процентов людей. Остальные были мертвыми. Приехали спасатели, выносили сначала очень тяжелых. Моя мама зажатой пролежала около 4 часов.

Оправиться после той аварии Наталья не может до сих пор. Поэтому сама рассказывать о той трагедии бизнесвумен не хочет.

- Мама очень долго не могла ходить, - поясняет дочь Натальи. – У нее был сломан позвоночник, разорван нерв тазобедренного сустава. Она только около года просто лежала в постели. Было очень тяжело. В этом году мы делали ей МРТ. Потому что у нее до сих пор не восстановилась правильная походка. На одну ногу хромает. Обследование показало, что позвонки срослись неправильно. Поэтому теперь она не может заниматься активным спортом, кататься на сноуборде. Раньше она это очень любила.

"Невский экспресс" попадал в аварию в 2007 и 2009 годахФото: Тимур ХАНОВ

После двух аварий подряд Наталья продолжает ездить на поездах. Но опасения остаются каждый раз.

- Мама не думает, что это какой-то злой рок, нет – поясняет Кристина. - Какой-то такой период в жизни у нее был переломный. После этого, слава богу, ничего подобного не было. Но подсознательный страх остался. Мы разговаривали с ней об этом. Несколько лет назад мы были в Италии, там поезд сошел с рельсов. Она тогда и призналась, что опасения внутри остаются всегда.

На след террористов, ответственных за крушение «Невского экспресса», напали в считанные дни после катастрофы. Идеологом теракта был Александр Тихомиров. Боевики входили в организацию «Братья мусульмане» и скрывались в Ингушетии.

Во время задержания боевики сопротивлялись, началась стрельба. Удалось задержать десять человек. Главаря банды убили во время антитеррористической операции. Четверо боевиков получили пожизненный срок. Остальных осудили на срок от семи до восьми лет строгого режима.

С момент теракта прошло 10 летФото: Тимур ХАНОВ

КАК ЭТО БЫЛО, ХРОНОЛОГИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ

27 ноября 2009 года, пятница, 19.00 - «Невский экспресс» отправляется с Ленинградского вокзала Москвы. Поезд должен был прибыть в Санкт-Петербург в 23.30.

21.34 - пассажиры чувствуют сильный удар, многие падают с полок на пол. Никто не понимает, что происходит. По всему составу гаснет свет. В сошедших с рельсов вагонах есть погибшие и раненые.

23.10 - МЧС впервые сообщает, что есть погибшие. Список пострадавших обещают огласить через несколько часов. По словам очевидцев, повсюду раздаются мелодии сотовых телефонов.

23.36 - пассажиров-мужчин просят помочь и отправляют в конец вагонов. Необходимо вытащить пострадавших.

23.43 - к «Невскому экспрессу» выехал спецназ. На место аварии прибыли два вертолета спецслужб.

23.45 - в «Невском экспрессе» ищут врачей. Проводники бегают по вагонам и спрашивают, есть ли обезболивающие.

Четверых боевиков за взрыв осудили пожизненноФото: Тимур ХАНОВ

23.50 - до сих пор до места трагедии не добрались кареты скорой помощи. Ситуация осложняется тем, что ЧП произошло в чистом поле, вдали от населенных пунктов.

23.54 - на Московском вокзале Петербурга временно приостановлено движение поездов. Причем не только на Москву, но и в других направлениях.

23.57 - на месте аварии обнаружена воронка от взрыва.

00.18 - часть пассажиров пересаживают на другой поезд, который направляется в сторону Петербурга.

00.32 - на место трагедии вылетели самолеты МЧС.

00.56 - из Петербурга за пострадавшими ушел поезд.

01.54 - часть пассажиров «Невского экспресса» добирается до ближайшей станции пешком по рельсам. Мужчины несут на руках детей и помогают женщинам.

02.10 - Дмитрий Медведев поручил разобраться с причинами крушения «Невского экспресса». Озвучивается версия теракта.

03.26 - в Петербург прибывает «Сапсан» с пострадавшими. У большинства - травмы средней тяжести, многие - тяжелые, практически сразу «скорые» развозят людей по больницам.

04.00 - вокруг места крушения поезда «Невский экспресс» выставлено сплошное оцепление.

05.32 - теракт - основная версия. Ее озвучивает глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.

28 ноября, суббота, 14.00 - на месте трагедии происходит новый взрыв. Никто не пострадал.

18.39 - у полиции появляются первые сведения о людях, которые, возможно, причастны к взрыву. Составляются их фотороботы.

Видео, снятое из кабины машиниста поезда Москва-Петербург Невский экспресс .

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