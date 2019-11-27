В Ленобласти сельский участковый случайно накрыл крупнейшую в России лабораторию с наркотиками на 7 миллиардов рублей

Еще неделю назад участковый уполномоченный Дмитрий Петров из глухого поселка Обуховец в Ленинградской области спокойно готовился уйти на пенсию. Разгребал старые дела - семейные ссоры, пьяные дебоши и мелкие кражи. В небольшом поселке, где живут чуть больше ста человек, рутина могла смениться лишь еще большей рутиной.

Вечером 20 ноября Петров пошел на будничный обход своей территории. Участковый знал здесь каждую собаку, что и говорить о местных жителях. Но сверху поступил приказ - провести в регионе рейд «Мигрант». На всякий случай полицейский решил проверить старый ангар, стоящий в лесу недалеко от поселка. Тогда Петров еще даже и представить не мог, что своим неожиданным визитом поломает планы наркодилеров, по своему размаху ни чуть не уступающих колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару, и попадет в заголовки всех федеральных СМИ.

Участковый Петров служит в Тосненском районе

БАРХАНЫ БЕЛОГО ПОРОШКА

Дмитрий Петров пришел в милицию Тосненского района Ленобласти еще в 90-е. Под его защитой сейчас находятся в основном небольшие деревни, и серьезных преступлений здесь почти не бывает. Вот и вечером 20 октября Петров, наверняка, мечтал поскорее закончить обход и вернуться домой к красавице-жене и двум детям. Но не тут-то было! Когда участковый открыл дверь ржавого ангара, то не поверил своим глазам. Внутри находились целые барханы белого порошка. Антуража обстановке прибавляли необычные склянки, ведра, кастрюли и защитные костюмы - прямо как в сериале «Во все тяжкие», где учитель-химик в своей лаборатории готовил амефетамин. Ошибиться было нельзя. Петров тут же передал в дежурку - мол, парни, можете не верить, но у нас тут похоже тонны наркотиков.

Так выглядит Обуховец Фото: vk.com/club179676433

В небольшой поселок тут же приехали сыщики уголовного розыска, криминалисты, эксперты…Хозяина ангара нашли быстро, ведь внутри стояли автопогрузчик, грузовой рефрижератор и УАЗ Патриот Патриот. А в салоне последнего еще и валялись мобильники. Установить кому принадлежит все это добро было лишь делом техники.

Хозяином оказался 48-летний Сергей Каменев. В Ленобласть мужчина приехал из города Прокопьевск Кемеровской области. Жил в том самом ангаре, точнее - в его бытовке. Ранее он уже был судим за разбой.

- Свою вину сознаю и раскаиваюсь, - отчеканил на суде Сергей.

Мужчина приехал в Петербург из Кемеровской области Фото: МВД РФ

МИГРАНТ И ЛЮБИТЕЛЬ КУРОРТОВ

В «нарколаборатории» у него были еще двое «работников». Один из них, к слову, оказался нелегальным мигрантом. Поэтому в какой-то степени участковый свою работу в рамках рейда выполнил. 35-летний Сурнаков - гражданин республики Беларусь жил в Петербурге, хотя въезд в Россию был ему запрещен.

Еще недавно Николай сильно нуждался в деньгах. На своей страничке в соцсетях он постил розыгрыши мобильных телефонов и рассказывал, что мечтает о дорогой машине. Задержали его дома.

Белорус не отрицал вину Фото: МВД РФ

- Свою вину сознаете или нет? – спросили оперативники.

- Да, - меланхолично пожал плечами подозреваемый, будто попался на мелкой краже, а вовсе не из-за огромной нарколаборатории.

Третьим задержанным оказался 24-летний Дмитрий Говорушкин из города Кириши в Ленобласти два года назад сыграл свадьбу, женился на знойной блондинке модельной внешности. В своих соцсетях молодые супруги часто публиковали фото с курортов. На какие деньги они отдыхали – сейчас будет разбираться следствие.

Больше всех нервничал - самый молодой из задержанных Фото: МВД РФ

ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОДОЛЖАЮТ ИСКАТЬ

Силовикам пришлось изрядно попотеть, когда они изымали из ангара наркотики. Ведь все «улики» нужно взвесить, и счет шел не на килограммы, а на тонны.

- Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории, которая располагалась в ангаре в поселке Обуховец, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Во время обыска обнаружено около 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то, из чего делают наркотики - прим.ред.) и более 2 тонн порошкообразного вещества, которое, по результатам исследования, признано синтетическим наркотиком. Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн.

пара два года назад сыграла свадьбуФото: СОЦСЕТИ

То есть нашли в ангаре всего почти восемь тонн готовой «синтетики» и еще 80 тонн веществ, из которых в дальнейшем тоже хотели «сварить» товар для продажи. По данным полиции, общая стоимость этих наркотиков на черном рынке оценивается в 7 миллиардов рублей. Для сравнения - доходы всего Тосненского района местной администрацией оцениваются в 2 миллиона 700 тысяч рублей.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Силовики не исключают, что за нарколабораторией стоят и другие организаторы, ведь вряд ли провернуть такое дело могли трое провинциальных жителей без всякой помощи и подготовки.

Главный герой этой истории общаться с журналистами отказывается.

Николай в соцсетях выглядел прилежным семьяниномФото: СОЦСЕТИ

ВОПРОС – РЕБРОМ

Действительно ли участковый мог не знать о нарколаборатории?

- Участковый действительно не знал о нарколаборатории, - поясняет ветеран МВД РФ Евгений Черноусов. – Если бы он крышевал и скрывал этих дельцов, он бы никогда не пошел бы на то, чтобы раскрыть их. Потому что задержанные, безусловно, сразу же дали бы против него показания. Тут вопрос в другом. Полицейские должны на доверительных условиях привлекать местных жителей, чтобы они сообщали обо всем подозрительном. Тут люди ведь явно видели, что приезжают машины, привозят какое-то сырье, оборудование. Но безусловно участковый сделал правильно, что сообщил о находке. Он ведь мог испугаться, что его накажут за то, что он не знал о существовании лаборатории. Но он сделал все честно. Единственное, ловить преступников нужно было при продаже товара, чтобы раскрыть каналы сбыта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/746364" frameborder="0"></iframe> Оперативная съемка из нарколаборатории в Ленинградской области.Видео: пресс-служба МВД РФ

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