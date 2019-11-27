2019-11-27T13:26:47+03:00
Общество

ЗакС одобрил кандидатуры Ирины Потехиной и Валерия Пикалева в качестве вице-губернаторов Петербурга

Потехина будет курировать комитеты по молодежной политике, печати и образованию, а Пикалев - вопросы информатизации, связи и правопорядка
Петр КИБЕР
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Ирина Потехина и Валерий Пикалев стали вице-губернаторами Санкт-Петребурга. Фото: Минпросвещения РФ/Правительство ЛОИрина Потехина и Валерий Пикалев стали вице-губернаторами Санкт-Петребурга. Фото: Минпросвещения РФ/Правительство ЛО
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Сегодня в петербургском Заксобрании большой рабочий день. Депутатам рассматривают проект городского бюджета, а утром основным вопросом стало голосование по кандидатурам двух новых вице-губернаторов. Впрочем, и Валерия Пикалева и Ирину Потехину утвердили без особых вопросов.

За кандидатуру Пикалева проголосовали 38 депутатов городского парламента, пятеро высказались «против».

- Я не планирую ничего менять в работе вверенных мне комитетов. Они достигли существеных результатов. Та же программа «Безопасный город» конкурирует с Москвой и Казанью - это очень хорошо, - ответил журналистам на вопрос о первых шагах на новой должности сам Валерий Пикалев.

Отметим, что бывший вице-губернатор Ленинградской области Валерий Пикалев стал вице-губернатором Санкт-Петербурга и руководителем Администрации губернатора. Он будет курировать вопросы информатизации и связи. Также в его полномочиях - сфера укрепления законности, правопорядка и безопасности.

Что касается Потехиной, то ее утвердили 39 голосами «за» против двух «нет». Сама Ирина Петровна позднее рассказала, что бы она хотела сделать в первую очередь:

- Все исследования говорят, что темпы развития тем выше, чем выше уровень доверия между жителями и властью. Сейчас, при существовании соцсетей, нет монополии на информацию. Очень важно, чтобы доверие было - это задача номер один, - заявила новый вице-губернатор, в чьи обязанности будет входить взаимодействие со СМИ в том числе.

Также Ирина Потехина отметила важные проекты в сфере образования, в том числе «Открытый урок», который накануне провел Владимир Путин. Это проект самой Потехиной, которым она занималась на должности заместителя министра просвещения России.

- Наша задача - подготовить детей к рынку труда в условиях неопределенности. Мир меняется быстро. Через 10 лет будут востребованные профессии, которые пока не существуют. Большинство детей и родителей пока ничего не понимают про будущее. Надо быть готовыми, - уверена новый вице-губернатор, в обязанностях которой значатся молодежная политика, образование и взаимодействие со СМИ.

Надо сказать, что для «Комсомолки» Ирина Потехина не чужой человек. В течение 11 лет, с 1990 по 2001 годы, она работала в редакции «КП-Ленинград» (позднее «КП-Петербург») пройдя путь от корреспондента до генерального директора.

В 2001 году Потехина пришла работать в Смольный, заняв должность вице-губернатор Санкт-Петербурга и председателя комитета по печати и связям с общественностью.

Через два года она ушла в коммерческие структуры. Последнее время Ирина Потехина работала в правительстве России заместителем министра просвещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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