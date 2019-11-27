Белые медведицы Услада и Хаарчаана отметят свои 32-й и 3-й дни рождения

В ноябре дни рождения у двух самых знаменитых обитательниц Ленинградского зоопарка – белых медведиц Услады, 19 ноября, и Хаарчааны, 30 ноября. Первой исполняется уже 32 года, а вторая еще совсем молода – 3 года. В этот работники животного царства решили отметить эти важные события в один день – 1 декабря.

Статная и красивая Услада / Фото: Ленинградский зоопарк

Услада появилась на свет в Казанском зооботсаду в 1987 году, а в Петербург переехала в 1993-м. За свою долгую жизнь она стала матерью 10 раз, подарив жизнь 16 медвежатам, которые разъехались по зоопаркам всего мира: Японии, Канады, Австралии, Чехии, Китая и многих других. Примечательно, что малышка Хаарчаана – внучка Услады – родилась 30 ноября 2016 года.

spbzoopark Спа-процедуры для белых медведей Услада всегда с нетерпением ждёт смены воды в бассейне, потому что очень любит нежиться под прохладным фонтаном

- Услада – старейшая медведица нашего зоопарка. В своем почетном возрасте, она держится очень бодро – свежа и здорова. К старости она стала значительно спокойнее, любит поваляться, вальяжно и аккуратно спускается по лесенке, а в бассейн прыгает только за едой, - рассказали «КП-Петербург» в Ленинградском зоопарке.

Услада стала мамой 16 медвежат / Фото: Ленинградский зоопарк

Чего нельзя сказать о шустрой внучке Услады – Хаарчаане. Маленькая царица Севера, по сути, еще ребенок. Она очень подвижная и игривая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/737054" frameborder="0"></iframe> Белая медведица Хаарчаана играет с новыми игрушками в Ленинградском зоопарке.Видео: Ленинградский зоопарк

- Хаарчаана целый день в движении – носится туда-сюда, играется с игрушками, плещется в бассейне. Совсем неугомонная и очень веселая, - отметили в зоосаду.

Вот такой маленькой Хаарчаана появилась в Ленинградском зоопарке в 2017 году / Фото: Ленинградский зоопарк

В честь дней рождений медведиц в зоопарке пройдут праздничные мероприятия, на которые приглашают маленьких и взрослых петербуржцев.

spbzoopark Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка открыла сезон арбузов

- Сотрудники зоопарка приготовили для посетителей интерактивную программу. Все желающие смогут поучаствовать в веселых играх и познакомиться с невероятными фактами из жизни северных хищников, - сообщили в Ленинградском зоопарке.

Хаарчаана всегда бодра и весела / Фото: Ленинградский зоопарк

В честь праздника петербуржцы могут выиграть бесплатные билеты в зоопарк и памятные подарки. Для этого надо выполнить условия, указанные в официальном Instagram.