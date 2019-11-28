Зенит – Спартак 1 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019 – 2:0 (победа «Зенита»).

«Зенит» и «Спартак» – это уже давно не футбол, а «война». На футбольном поле и за его пределами. Выжить в этом противостоянии удается не всем и не всегда. Причем, страсти кипят вне зависимости от занимаемых мест.

Сейчас кажется, что «Зенит» и «Спартак» не способны «бодаться» на равных. В турнирной таблице их разделяет просто пропасть - 17 очков!

Петербургский клуб уверенно лидирует в чемпионате, оторвавшись от «Локомотива» на пять баллов! «Спартак» только шестой, хотя и данному месту москвичи должны радоваться, учитывая, как у них складываются дела в нынешнем чемпионате. Наверное, можно даже сказать, что на сегодня это противники из разных лиг.

Но можно ли надеяться на легкую победу «Зенита»? Конечно, нет. В дерби всея Руси все всегда «на тоненького». И результат этого противостояния иногда трудно предугадать до финального свистка. Сколько раз «Спартак», будучи аутсайдером, увозил очки из Культурной столицы и сколько раз, будучи явным фаворитом, был здесь позорно бит.

Конечно, хозяева поля, по логике, должны забирать свои три очка. Но есть моменты, которые могут все испортить. Прежде всего, сложный календарь «сине-бело-голубых». В среду зенитовцы сыграли важнейший матч против «Лиона» в Лиге чемпионов, а уже спустя четыре дня, в воскресенье – «Спартак». Хорошо, хоть без переездов.

Ну, и второй фактор – сам московский клуб. Команда Тедеско уже совсем не похожа на команду Кононова. Медленно, но верно, ситуация исправляется. Что такое, возрожденный «Спартак» своем недавно испробовал на своей шкуре московский «Локомотив», который оказался бит на своем поле 3:0.

В плане мотивации у московской команды имеется преимущество над соперником. «Зенит» не то чтобы устроит ничья со «Спартаком», но вряд ли в городе на Неве по этому поводу будут сильно горевать. А вот «Спартак» и его новый тренер Тедеско находятся под прицелом после каждого сыгранной встречи.

Без всяких сомнений, москвичи при немецком наставнике стали меньше пропускать, хотя пока команде не хватает баланса во всех линиях. «Зенит» на своем стадионе играет мощно, но после матча с «Лионом» им будет непросто, что скажется на атаке петербуржцев. Победа останется за хозяевами матча, но вряд ли она будет крупной.

Трансляция матча чемпионата РПЛ «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019 состоится на канале «Матч Премьер».