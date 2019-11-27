Картель под прикрытием: лаборатория, в которой нашли наркотики на 7 млрд рублей, маскировалась под лесопилку

В крохотном поселке Обуховец, что в Тосненском районе Ленобласти, на днях накрыли самый мощный в России завод по производству наркотиков. Из старого ангара на окраине следователи изъяли в общей сложности почти 90 тонн психотропных веществ. Корреспонденты «Комсомольская правда - Петербург» побывали в деревне, которая внезапно стала знаменита на всю страну, и выяснили, как преступные дельцы маскировались под обыкновенную пилораму и склад.

КРАЙ МИРА

Поселок Обуховец – настоящий край мира. Весь его можно обойти кругом за десять-пятнадцать минут. То и дело на пути попадаются настоящие развалины. Кирпичные – просто брошенные, деревянные – почти сплошь сгнившие и развалившиеся по досочкам. Номинально в поселке зарегистрировано 160 человек, фактически же жизнь теплится лишь в двух стареньких трехэтажках и нескольких деревянных домиках. Летом наезжают дачники.

Жизнь в Обуховце сосредоточена в основном в двух трехэтажках и нескольких частных домах.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас тут тихо всегда, спокойно, живут в основном старики, - рассказывает местная жительница Галина Борисовна – как раз одна из обитателей трехэтажек. Свою фамилию попросила не указывать – к лишнему вниманию обуховцы не привыкли. К тому же когда у тебя под боком творятся такие криминальные страсти – поневоле станешь осторожным. – Не помню уже, когда мы в последний раз полицию видели. Да что там – мы двери, бывает, на ночь не запираем. Кого бояться-то?

НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ

С годами такой образ жизни у обуховцев вошел в привычку. Поэтому-то и на странных людей, внезапно развернувших какую-то активную деятельность на территории бывшего подсобного хозяйства «Обуховского завода», никто поначалу не обратил особого внимания. Хотя вон оно, хозяйство-то – метров пятнадцать всего от ближайшего жилого домика, все как на ладони. Местные все про него знают.

- Там, когда хозяйство развалилось, сделали тарный цех, - вспоминает Галина Борисовна. - На пилораме распиливали бревна, передавали нам доски, а мы из досок делали поддоны для кирпича. Потом, где-то в году 2005-ом, цех закрылся, пилораму местные власти разобрали, а землю выкупил какой-то частник и устроил там производство автоклавов – в которых медицинские инструменты стерилизуют.

Со стороны все по-прежнему выглядит спокойно. Но некоторые детали - как, например, то ли оброненные, то ли брошенные специально респиратор и резиновые перчатки - выбиваются из общей картиныФото: Артем КИЛЬКИН

Но и этот бизнес не заладился. Спустя какое-то время новый владелец то ли обанкротился, то ли сел в тюрьму (здесь показания местных жителей расходятся), а у участка появились новые хозяева.

- Где-то в сентябре приехали двое мужчин – один постарше, другой помладше, - вспоминает староста поселка Станислав. – Сказали, что будут делать пилораму и склад пиломатериалов. Кое-кто из местных даже обрадовался – подумал, наконец-то работа появится.

«Гости» вели себя тихо. Подновили и продлили старенький забор из профлиста, быстренько вынесли из того самого ангара, где позже встанет оборудования для производства наркотиков, всякий накопившийся за годы мусор и пожгли его прямо во дворе, прикрутили на воротах для отвода глаз табличку «ООО ПитерТехСнаб». С обуховцами старались особо не контактировать – даже проигнорировали просьбу старосты помочь отсыпать дорогу до поселка.

Местные жители говорят: они до последнего не догадывались, что с новыми владельцами ангара что-то нечисто. А от осознания того, что настоящая криминальная драма развернулась в их маленьком и спокойном поселке, у них просто волосы встают дыбом.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Мы только одну странность заметили, - рассказывает Виктор Борисович, дом которого стоит прямо напротив злополучного участка с ангаром. – Был у них грузовичок белый, ИВЕКО. Так вот они ездили на нем почему-то только по ночам. У меня как раз окна спальни на дорогу выходят, так что волей-неволей все видел. Как полночь, так начинается. То приезжают, то уезжают. До самого утра могли кататься. А так – нормальные вроде мужики. Особо не шумели, жили там же на территории, в бытовках. Один – который помладше – другого все время называл то «отец», то «батя».

Следственные действия еще не завершены, поэтому территорию охраняют люди в форме. На контакт они не идут.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ»

Так продолжалось до 22 ноября, когда наркокартель, на протяжении без малого трех месяцев маскировавшийся под пилораму, не накрыл участковый 123-го отдела полиции Дмитрий Петров. Как именно он оказался в тот вечер в Обуховце – до сих пор толком не ясно. Официальные источники отмалчиваются, неофициальные говорят о рейде по незаконным мигрантам. Местные же рассказывают, что участкового вызвала одна из дачниц, когда со стороны участка с ангаром на поселок пополз резкий химический запах.

- Я помню, ложусь спать, а жена говорит, на улице свет какой-то синий мигает, - вспоминает Виктор Борисович. – Я подумал, может, дорожники какие-нибудь приехали. А утром я встал пораньше – сына с электрички встретить – а меня уже встречает мужчина в штатском, Представился следователем, спросил, могу ли выступить в качестве понятого. «А что случилось?» - говорю. А он отвечает – «У вас тут нарколабораторию накрыли». У меня аж волосы на голове зашевелились.

Часть оборудования, сырья и готовой продукции уже вывезено. Но что-то до сих пор остается внутри.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ»

А несколько минут спустя, когда наш собеседник вместе со следователем перешагнул порог ангара, волосы у него уже не зашевелились, а натурально встали дыбом. Почти все свободное пространство на первом и втором этажах (а это не меньше двухсот квадратов) оказалось застелено черной пленкой. А на пленке под специальными лампами сушился белый порошок, насыпанный толстенным - взрослому человеку по щиколотку - слоем. И это еще не все.

- Стояли какие-то огромные канистры, металлические бочки литров на двести каждая, - вспоминает Виктор Борисович. - Здоровенный клепаный чан, еще какие-то агрегаты. Мне до сих пор не верится, что у нас, в Обуховце, могло такое происходить!

Немногим позже выяснится: к приходу полиции в ангаре было две тонны готовых веществ, шесть тонн «полуфабриката» и 80 - сырья. Толкнув все это, обуховецкий «мини-заводик» мог обогатиться, по самым скромным подсчетам, на семь миллиардов рублей.

Сейчас ажиотаж в поселке спал. На территории бывшей нарколаборатории тишина. Место преступления даже не оцеплено, не протянуты заградительные ленточки. Единственное, что напоминает о разыгравшейся здесь криминальной драме - белый респиратор и синие латексные перчатки, то ли оброненные, то ли брошенные кем-то у ворот. Да еще внутри несут дежурство молчаливые люди в форме, ни в каком виде не идущие на контакт.

Предположительно, именно на этом грузовичке в Обуховец доставляли оборудование и сырье для наркотиков.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сами обуховцы говорят, что дилеры все сделали как-то не по уму. Забор оставили только с двух сторон (еще с двух - просто открытое пространство). Не озаботились тем, чтобы хоть для вида накидать у ворот свежих бревен - раз уж собирались маскироваться под лесопилку.

На данный момент по делу «обуховецкого картеля» задержаны три человека. Все участники уже предстали перед судом, который постановил отправить их в СИЗО на два месяца. При этом обвинение «химикам» пока не предъявлено.

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