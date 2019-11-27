Зенит - Лион 27 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

Первый тайм

Перед матчем Петербург накрыл снежный шторм. Не очень мощный. Но на игроков «Лиона», большинство из которых выходцы с юга Европы и Африки, погодные причуды произвели яркое впечатление. И, хотя на «Газпром Арене» закрыли крышу, футболисты французского клуба начали так, словно, боялись замерзнуть. Такой напор несколько озадачил зенитовцев, которым в этом матче была нужна только победа, а найти ее можно только в чужой штрафной.

Отодвинуть игру хозяевам удалось только где-то спустя минут десять после начала встречи. Оборона – не самая сильная сторона французов, поэтому бреши в защитных линиях «ткачей» возникали: Азмун, Караваев и Дзюба были близки к тому, чтобы открыть счет. На 35-й минуте только штанга отразила удар того же Азмуна.

Впрочем, реактивные и молодые французы тоже могли забивать. Пару раз Михаил Кержаков, чей старший брат, Александр, в этот день праздновал свое 37-летие, буквально выцарапывал мяч на ленточке, спасая свою команду.

Но последнее слово в тайме оказалось за «Зенитом». Огонь на себя принял капитан. На 43-й минуте Артем Дзюба перевисел всех в воздухе и классно направил мяч в нижний угол – 1:0!!! Голевая засуха лидера зенитовцев прервалась.

Матч Лиги чемпионов по футболу Зенит - Лион 27 ноября 2019: обзор матча, итоговый счет, голы.Фото: ФК "Зенит"

Второй тайм

Естественно, такой счет совсем не устраивал французов, и с первых секунд второй половины они включили режим «турбонадув». Нажав педаль акселератора, они моментально перехватили инициативу, зажав «сине-бело-голубых» в своей штрафной. Голевыми моментами заканчивалась практически каждая атака лионцев. Только не точность в завершающей стадии и бесстрашность Кержакова спасала петербургский клуб в эти минуты.

Ни о чем, кроме как об игре в отбой, в этот момент зенитовцы не мечтали. Ценой огромных усилий 15-минутный штурм удалось выдержать. Но впереди у команды Семака ничего не получалось, поэтому волны атак «ткачей» продолжали налетать раз за разом на Кержакова. Но силы даже у французов оказались не бесконечными. Ближе к финальному свистку они подсели, и стали пропускать выпады петербуржцев. Один из них – на 84-й минуте завершился голом Оздоева. Мяч влетел в ворота рикошетом от игрока «Лиона».

Вырвав такую сложную победу, «Зенит» переместился на второе место в группе и продолжает сохранять хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Правда, чтобы гарантированно добыть путевку, надо обыгрывать в последнем матче группового турнира португальскую «Бенфику» в гостях, 10-го декабря.

Вырвав такую сложную победу, «Зенит» переместился на второе место в группе и продолжает сохранять хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.Фото: ФК "Зенит"

Лига чемпионов. Группа G. 5-й тур.

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Лион» (Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Дзюба (42), 2:0 Оздоев (84)

Состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев (Сутормин, 90+3), Оздоев, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба Состав «Лиона»: : Лопеш, Дюбуа, Андерсен (Гуири, 83), Денайер, Марселу, Марсал (Коне, 58), Тузар, Рейне-Аделаида, Корне (Шерки, 75), Дембеле, Траоре

Предупреждения: Кузяев (16), Андерсен (29), Марсал (43), Дюбуа (44), Барриос (57), Оздоев (74), Ракицкий (89)

5 ноября. Санкт-Петербург. «Газпром Арена»