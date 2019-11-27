Скоростная автомагистраль М-11 полностью открыта

Трасса М-11 – первая автомобильная дорога, построенная в постсоветской истории нашей страны с нуля и первый крупный инвестиционный проект в дорожной отрасли.

Также сегодня был открыт новый Центр продаж и обслуживания ООО «Автодор – Платные Дороги», который расположился рядом с Пунктом взимания платы на 679 км трассы по направлению «в Москву». В новом Центре продаж автомобилисты смогут приобрести транспондеры T-pass, позволяющие не только безостановочно оплачивать проезд, но и получать значительные скидки от базового тарифа. Итого на сегодняшний день для удобства проезжающих на всем протяжении трассы М-11 расположено 6 Центров продаж и обслуживания: на 89 км, 147 км, 208 км, 545 км, 647 км, 679 км, а также на 52 км автодороги М-10 в дер. Ложки, Московской области.

Стоимость поездки по всей трассе для легковых машин в рабочий день с транспондером T-pass составит 1331 рубль, при оплате наличными и банковской картой стоимость будет выше и составит 1820 рублей. В выходной день проезд с транспондером T-pass составит 1494 рубля, наличными и банковской картой - 2020 рублей. Оплата проезда седьмого и восьмого этапов от Великого Новгорода до Санкт-Петербурга для легковых автомобилей круглосуточно в рабочий день составит 304 рубля при оплате транспондером T-pass, 380 рублей наличными и банковскими картами. Стоимость рассчитана с учетом головного участка 15-58 км скоростной дороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург».

Взимание платности на участке 646 км – 684 км будет осуществляться с 17 часов 00 минут 27 ноября 2019 г. С обновленными тарифами на проезд можно будет ознакомиться на сайте avtodor-tr.ru после ввода платности.

Наша справка:

Автомобильная дорога М-11 проходит по шести субъектам Российской Федерации: начинается от МКАД в Москве, проходит в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях и примыкает к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга.

М-11 «Москва – Санкт-Петербург» соответствует параметрам высшей технической категории с 4 полосами для движения (на участках непосредственно возле Москвы и Санкт-Петербурга 6-10 полос). Встречные потоки на М-11 разделены, отсутствуют одноуровневые пересечения с другими автодорогами.

В рамках строительства дороги возведено 337 искусственных сооружения, 30 транспортных развязок.

Высокий уровень безопасности на М-11 «Москва – Санкт-Петербург» обеспечивается работой аварийных комиссаров. 23 экипажа осуществляют экстренную помощь автомобилистам на всех участках автомобильной дороги. Время «подлета» в случае инцидента составляет не более 12 минут. На текущий момент на трассе построены 4 многофункциональные зоны, с АЗС, кафе, магазинами и зонами отдыха. До конца 2020 года будут открыты еще 6.