Как выглядят дворы в новостройках Петербурга

У каждого человека свои критерии выбора квартиры, поэтому и вопросы перед покупкой жилья нужно формулировать, исходя из собственных потребностей и предпочтений. Но есть основные моменты, которые важны для каждого покупателя. Итак, чем нужно поинтересоваться в первую очередь?

Эволюция благоустройства

Выбирая квартиру, покупатели в первую очередь смотрят на стоимость квадратного метра, класс жилья и расположение нового дома. Но, чтобы принять окончательное решение о покупке, этого мало.

- Качество жизни и требования покупателей растут с каждым годом. Те характеристики дома, которые раньше застройщики позиционировали как преимущества - паркинги, колясочные, дизайнерские парадные, видеонаблюдение и контроль доступа, сегодня практически обязательные составляющие комфортной среды. Все больше покупателей хотят видеть эстетичные дворы: без машин, с ландшафтным дизайном и местами для отдыха, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Чтобы удивить клиента и получить конкурентное преимущество, сегодня даже в объектах масс-маркета появляются нетипичные элементы, такие как фонтаны, арт-объекты, ландшафтные инсталляции. Часто встречается охрана. Новый подход проявляется не только в городских объектах, но и в загородных комплексных проектах. Например, в нашем квартале «Атмосфера» (ЖК «Новое Сертолово») появится поле для мини-гольфа с искусственным холмистым рельефом. Проект предполагает создание двора-сада - в ландшафтном дизайне используется около двадцати сортов деревьев, кустарников и трав.

С тем, что на территории комплексов нужно создавать максимально комфортную среду для жителей всех возрастов, соглашаются все эксперты.

- Многие застройщики не ограничиваются нормативным минимумом, а создают благоустроенные набережные, оборудованные зоны для пикников, площадки для выгула и дрессировки собак, насыщают квартал разно- образной спортивной и детской инфраструктурой, - рассказывает директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - Например, ГК «Ленстройтрест» на реализацию комплексного проекта благоустройства тратит около 5 процентов от общей себестоимости проекта, что в среднем в два раза выше, чем при нормативном подходе. В проектах компании - «Янила», «Юттери» и «IQ Гатчина» - четко продумано зонирование территории. Здесь будет интересно как маленьким жителям, так и старшему поколению, тем, кто предпочитает спокойный отдых, и тем, кто любит активно проводить время.

Комплексный подход

И все-таки главное в грамотном благоустройстве - это не набор отдельных решений, а общие принципы и зонирование пространства.

- Комфортная среда обитания складывается из множества деталей: от эксклюзивного дизайна в местах общего пользования до клапанов микропроветривания в квартирах, от колясочной на первом этаже до площадки для выгула собак и гриль-домика во дворе, - считает директор по маркетингу Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Михаил Гущин. - Для комфортной жизни важно, чтобы проект представлял собой не разрозненный набор случайных опций, а был результатом комплексного подхода. Например, визуальный облик крупных проектов «Северного города», таких как Green City и Ultra City, создавался в концепции комфортной визуальной среды. Ее создавали для нас специалисты всемирно известного дизайн-агентства Lumiknows, и идеи этой концепции закладываются в основу всего проекта: от архитектурно-объемных решений до ландшафтного дизайна двора и отделки мест общего пользования.

Еще один важный момент - многофункциональность и разно- образие. В современных дворах есть место для каждого жителя, независимо от возраста и интересов.

- Чем интереснее дворовое пространство - тем более привлекательно оно для жителей и покупателей. Для разных возрастов сегодня, как правило, создаются разные игровые зоны. И зоны отдыха более интерактивны, разнообразны по наполнению. К проектированию детских площадок могут привлекаться психологи, которые учитывают влияние на развитие ребенка тех или иных сочетаний цветов, принципы разнообразия, психологические задачи возраста, - говорит директор по маркетингу «Главстрой Санкт-Петербург» Ян Свояволя. - В пределах одной площадки может быть предусмотрено несколько типов качелей, горок, каруселей. Геопластика позволяет сделать пространство для игр многоуровневым, а покрытие из резиновой или каучуковой крошки - более безопасным. Для ребят постарше особый интерес представляют площадки для воркаута. Кроме того, в последнее время считается, что большие детские площадки и развлекательные зоны лучше создавать не внутри дворов, а на отдельной территории.

- Возможности для качественного озеленения отдельно взятых дворов, как правило, достаточно ограничены из-за небольших площадей, поэтому мы переходим к концепции формирования благоустроенных зеленых пространств на территориях общего пользования внутри кварталов для жителей нескольких дворов сразу, с созданием зон для воркаута, детских и спортивных площадок. В частности, такой подход применен при проектировании зеленых зон в ЖК «Юнтолово» и нового 21-го квартала ЖК «Северная долина», - добавляет Ян Свояволя.

Создать и сохранить

Насколько комфортной будет среда обитания в новом доме, зависит от масштаба проекта, его концепции и класса. И от того, как созданная инфраструктура будет поддерживаться в дальнейшем.

- Застройщик может поставить разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора, но если управляющая компания не договорится со специализированным оператором, все будет бессмысленно: все отходы будут увозиться в одно место. Если УК зимой не будет заливать хоккейную коробку и чистить ее, то эта инфраструктура не будет доступна жильцам, - предупреждает Анжелика Альшаева. - Именно поэтому в структуру ГК «КВС» входит своя управляющая компания. Это позволяет гарантировать высокое качество дома до и после ввода его в эксплуатацию, сохранить все заявленные на этапе проектирования характеристики дома.

Очень важно и то, как сами жильцы воспринимают окружающее пространство, насколько оно им нравится и отвечает интересам.

- На основе обратной связи с жильцами можно менять работу с покупателями и детали проекта. Изучение мнения клиентов, конечно, помогает в дальнейшем при создании новых проектов, - говорит Михаил Гущин.

КОНКРЕТНО

ЖК ULTRA CITY («СЕВЕРНЫЙ ГОРОД»)

В первой очереди Ultra City высажен фруктовый сад, есть деревянные настилы для йоги, мини-стадион, место для занятий воркаутом, теннисные столы. Особым центром притяжения стал арт-объект, созданный специально для этого комплекса Студией Артемия Лебедева.

Во второй очереди Ultra City появится целое интерактивное игровое пространство на основе рекомендаций детских психологов и ландшафтных дизайнеров. Здесь появятся детские площадки немецкой компании Richter Spielgeraete. На таких площадках играют дети по всему миру, а в Петербурге они есть пока только в Новой Голландии.

Голландский квартал «Янила» (ГК «Ленстройтрест»)

Территория поделена на участки для подвижных игр и занятия уличной гимнастикой, зоны с тренажерами и столами для пинг-понга. Корпуса квартала связывает сеть велодорожек, также есть баскетбольная площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в каток.

Кроме обычных детских площадок, здесь есть оригинальные игровые комплексы, в которых вместо привычной фанеры или металла конструкции сделаны из цельных бревен из особо прочной и экологически чистой древесины. Для детей постарше и подростков построен профессиональный скейт-парк площадью 1400 кв. м.

Еще одно интересное решение - отдельная площадка для выгула собак и места для мытья лап в холлах парадных. Центром притяжения стал большой парк с настоящей голландской мельницей и площадью, где проходят фестивали, концерты, ярмарки для жителей.

ЖК «Северная долина» («Главстрой Санкт-Петербург»)

Площадки для воркаута (занятий спортом и гимнастикой), детские и спортивные площадки. В 20-м квартале готовится к открытию общественное пространство, на котором установлены уличные солнечные часы с амфитеатром. Поблизости располагаются зоны для отдыха и детские площадки с велопарковками, игровыми панелями, качелями, деревянными горками и подвесными мостами. На дворовой территории с ландшафтным дизайном проложены дорожки для прогулок. Проектом предусмотрена посадка яблонь, груш, каштанов, голубых елей. В таких точках притяжения можно проводить время всей семьей.

«Ясно.Янино» (ГК «КВС»)

Только в одной из очередей ЖК «Ясно.Янино» - в 3-м квартале - запланировано целых 10 детских площадок для игр и спорта, разнообразных по тематическому наполнению. Это позволит малышам во время игр каждый раз погружаться в новую историю. Во дворе есть большая спортивная площадка для взрослых и специальное место для отдыха, отделенное от шума зеленью и плетеной изгородью. Здесь разместятся деревянные столы и стулья, беседка для буккроссинга. Через весь двор проложен пешеходный маршрут, который будет выходить к экологической тропе в соседнем лесном массиве. На территории ЖК постепенно формируется свой яблоневый сад, проложена велодорожка.

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