«Память в камне, печаль в металле»: Блокадные отметины на карте Петербурга

ПИСКАРЕВКА

В братские могилы Пискаревского мемориального кладбища в годы блокады легло, по разным данным, от 470 до 520 тысяч человек – ленинградцев и воинов Ленинградского фронта. В самые страшные дни первой блокадной зимы хоронили по 5-10 тысяч человек в сутки. До войны кладбище, названное по имени ближайшей деревни, существовало всего два года.

Еще прежде, чем прогремел день победы, в феврале 1945 года, провели конкурс на проект мемориала для Пискаревки. Строительство комплекса, охватившего 56 гектаров, началось по проекту Васильева и Левинсона в 1956 году. Открыли мемориал на 15-ю годовщину Победы. Вечный огонь зажгли от огня на Марсовом поле.

В самые страшные дни первой блокадной зимы здесь хоронили по 5-10 тысяч человек в сутки.Фото: Олег ЗОЛОТО

Главные объекты, помимо могил: шестиметровая «Мать-Родина» из бронзы, полукилометровая аллея и мемориальная плита с надписью: «С 8 сентября 1941 года по 22 января 1944 года на город было сброшено 107 158 авиабомб, выпущено 148 478 снарядов, убито 16 744 человека, ранено 33 782 человека, умерло от голода 641 803 человека».

ЗВЕЗДНЫЙ ОБЕЛИСК

Обелиск «Городу-герою Ленинграду» работы архитекторов Лукьянова и Алымова появился на площади Восстания 8 мая 1985 года. Право открыть его предоставили Герою СССР Харитонову, дважды Герою Социалистического Труда Чичерову, директору Эрмитажа академику Пиотровскому, командиру Ленинградской военно-морской базы адмиралу Самойлову. Накануне открытия выпустили праздничные открытки и сувениры.

Звездный обелиск стал в Ленинграде вторым по величине гранитным монолитом, после Александровской колонны, которая была воздвигнута после подвига русского народа в другой Отечественной войне – 1812 года с Наполеоном. Доставка и установка глыбы потребовала недюжинных усилий. Монолит весом 2200 тонн добыли в карьере «Возрождение» под Выборгом: 6 ноября 1983 года его отделили от скалы. Окончательную форму граниту придали уже на площади Восстания.

Обелиск стал в Ленинграде вторым по величине гранитным монолитом, после Александровской колонны.Фото: Олег ЗОЛОТО

Монолит сделали пятигранным, а его высота составила 36 метров. Украсили гранит бронзовыми горельефами с главными блокадными сюжетами и Золотой Звездой Героя диаметром 1,8 метра.

НАМ ПИШУТ: А что если убрать стелу с площади Восстания?

В редакцию «Комсомолки» обратился блокадник Анатолий Ефремов. Он считает, что обелиск из центра города нужно перенести в Московский парк Победы.

«Хотелось бы напомнить многим горожанам о том, что людей во время блокады хоронили не только на Пискаревском кладбище, но и на всех кладбищах города. Более того, 200 тысяч кремировано в печах кирпичного завода № 1 – это на территории Московского парка Победы. Было бы хорошо это место как-то выделить, чтобы горожане и гости города могли его посещать и отдавать дань памяти погибшим. Предлагаю стелу, которая стоит на площади Восстания, перенести в центр Московского проспекта, в створ Аллеи героев», – написал в письме Анатолий Георгиевич.

Кроме того, блокадник предлагает переименовать Московский проспект в проспект Победы.

А что же делать с площадью Восстания? По мнению Анатолия Ефремова, стоит восстановить историческую справедливость и вернуть ранее стоявший там памятник Александру III.

Вопрос о судьбе обелиска поднимался не раз. Это не является идеей одного человека. К примеру, скульптор, народный художник РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Ястребенецкий заявлял, что изначально обелиск «Городу-герою Ленинграду» стоило установить на площади Мужества, а памятник Александру III – на историческом месте, то есть на площади Восстания. Однако, по мнению специалистов, сейчас смысла в переносе памятников нет, это огромные затраты. А идея переставить стелу в парк Победы в нынешних условиях и вовсе невыполнима: он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, любое вторжение туда недопустимо.

ТРАФАРЕТНАЯ НАДПИСЬ НА НЕВСКОМ

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Такие трафаретные надписи в войну появились на многих зданиях Ленинграда, стоящих на северных и северо-восточных сторонах улиц (стреляли со стороны Пулковских высот и Стрельны). В Кронштадте похожие предупреждения размещали на юго-западных сторонах: его обстреливали со стороны Петергофа.

Надпись на «солнечной» стороне Невского проспекта появилась летом 1943-го. Ее нанесли во время дежурства бойцы МПВО Татьяна Котова, Анастасия Пашкина и Любовь Герасимова.

После войны ни эта надпись, ни другие не уцелели.Фото: Артем КИЛЬКИН

После войны ни эта надпись, ни другие не уцелели. Первую из них восстановили на Невском, 14 – здании школы №210 – в 1962 году по инициативе поэта Михаила Дудина. В 1968-м надпись восстановили на Лесном проспекте, 61, а спустя год – на 22-й линии Васильевского острова, 7.

Еще две надписи появились в Кронштадте в 1973 году на Посадской улице, 17 и улице Аммермана, 25. Их текст немного отличается: «при артобстреле» заменено на «во время артобстрела», как и было в войну.

МОНУМЕНТ НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

Воздвигнуть на месте Средней Рогатки памятник защитникам Ленинграда решили в 1962-м, потому ее и переименовали в площадь Победы. Именно через эту площадь проходил второй рубеж обороны, соседствующий с линией фронта, а в июле 1945 года, когда в Ленинград с победой возвращались войска, именно здесь поставили временную триумфальную арку.

Мемориал строили на пожертвования. В начале 1970-х созвали творческую группу, которая сформировала окончательный проект. Его авторами стали участники обороны Ленинграда – архитекторы Каменский и Сперанский и скульптор Аникушин.

Именно через эту площадь проходил второй рубеж обороны.Фото: Александр ГЛУЗ

Сначала, в 1974-1975 годах, появилась надземная часть комплекса: обращенная к въезжающим в город «Победа» с 26 бронзовыми бойцами; смотрящая на город «Блокада» с нависшим над ней разомкнутым кольцом диаметром 40 метров; с гранитным 48-метровым обелиском и «Победителями» – солдатом и рабочим – у его подножия.

А в 1978-м открыли подземный памятный зал, стены которого усыпали 900 светильников-свечей. Сегодня здесь располагается филиал Музея истории Санкт-Петербурга.

ДОРОГА ЖИЗНИ

Сегодняшняя трасса А-128 Санкт-Петербург – Морье повторяет сухопутный отрезок блокадной Дороги жизни. На шоссе установлено 46 памятных километровых столбов, еще 56 стоят вдоль железной дороги.

На Дороге жизни расположено несколько памятников и три мемориальных комплекса: «Румболовская гора» (10-й километр), «Разорванное кольцо» (40-й километр) и «Цветок жизни» (3-й километр).

Сохранился мемориальный, неасфальтированный участок Дороги жизни.Фото: Тимур ХАНОВ

Румболовскую гору, как мемориал, входящий в Зеленый пояс Славы, оформили в 1967-1975 годах усилиями архитекторов Козлова и Полухина. Памятник представляет собой огромные металлические листья дуба и лавра – символы жизни и славы, а также желудь перед ними – символ новой жизни. Чуть дальше по Дороге жизни в 2012-м установили памятник «машине-солдату» – ГАЗ-АА, или, как называли в народе, полуторке.

Листья дуба и лавра – символы жизни и славы, желудь перед ними – символ новой жизни.Фото: Тимур ХАНОВ

«Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера, откуда начиналась ледовая трасса, появилось в 1966-м благодаря архитектору Филиппову, скульптору Симуну и инженеру Рыбину. В 2015-м мемориал дополнили Вечным огнем, зажженным от огня на Пискаревском кладбище. Под двумя арками в бетоне видны следы автомобильных шин, а рядом стоят шары-прожекторы и настоящая зенитка.

Под двумя арками в бетоне видны следы автомобильных шин.Фото: Тимур ХАНОВ

«Цветок жизни» возвели в память о блокадных детях. Мемориал включает 15-метровый каменный цветок (1968 год, Левенков, Мельников) и курган из восьми стел-страниц дневника Тани Савичевой (1975 год, Левенков, Фетисов, Коман). С лепестков цветка со словами «Пусть всегда будет солнце» улыбается ребенок.

С лепестков цветка со словами «Пусть всегда будет солнце» улыбается ребенок.Фото: Тимур ХАНОВ

Первые семь километров исторической Дороги жизни, которые сейчас проходят по Петербургу (Рябовское шоссе, улица Коммуны, шоссе Революции), называли Ржевским коридором. Его нещадно обстреливали. Мемориальной трасса стала в 1985 году, когда здесь установили четыре стелы работы архитектора Лукьянова.

НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК

Плацдарм на восточном берегу Невы напротив Невской Дубровки был местом самых ожесточенных боев. Несколько раз советские войска пытались начать с Невского пятачка наступление, которое должно было закончиться прорывом блокадного кольца. Невский пятачок стал участником трех Синявинских операций и победоносной операции «Искра».

Важность этого клочка земли определило его особое положение. Он соседствовал с железной дорогой, а небольшая глубина реки позволяла перебрасывать силы с одного берега на другой. Однако из-за излучины Невы враг мог легко осыпать советских солдат огнем из опорных пунктов со всех сторон, потому эвакуировать раненых с плацдарма было практически невозможно.

В 1972-м открыли «Рубежный камень». Фото: vk.com/nevskiy_pyatachok_1941_1943

Каждый день на Невский пятачок обрушивалось до 50 тысяч снарядов, бомб и мин. За редким исключением погибших хоронили прямо здесь. Причем зачастую не по одному разу: могилы были разворочены снарядами. На плацдарме пали, по разным данным, от 50 до 200 тысяч советских солдат, а на каждый квадратный метр пришлось от 2 до 17 погибших.

Первый памятник – 10-метровый обелиск работы Липарова и Якимова – появился здесь по инициативе ветеранов и местных жителей в 1952 году. В 1972-м открыли «Рубежный камень» (Хидекель, Романов, Ястребенецкий, Насибулин), а в 1985-м – «Призрачный дом», символ уничтоженных войной деревень и поселков. В 1999 году на Невском пятачке освятили часовню Святого Георгия Победоносца, спустя шесть лет заложили Интернациональную аллею памяти и славы, которая пополняется и сейчас.

«Призрачный дом» – символ уничтоженных войной деревень и поселков. Фото: vk.com/nevskiy_pyatachok_1941_1943

Окончательно комплекс «Невский пятачок» сформировали к 2015 году: накануне Дня Победы здесь зажгли подсветку – 119 противотанковых надолбов. На плацдарме все еще находят незахороненных бойцов.

«БЛОКАДНЫЙ ТРАМВАЙ»

Мечту открыть в Ленинграде-Петербурге монумент трамваю много лет лелеял легендарный начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, «командир блокадного трамвая» Михаил Сорока.

«Я его отчетливо вижу на пьедестале, высеченном из карельского гранита, – писал Сорока. – Как знамя, гордо поднята на крыше его дуга. Вот сейчас она коснется проводов, оживет двигатель и вновь помчится по стальной колее звонкоголосый и неутомимый труженик-трамвай! Труженик и воин!.. Есть мемориалы и комплексы, увековечившие подвиги защитников Ленинграда. Стоят на пьедесталах танки, пушки, самолеты. Водружен на гранит и поднятый со дна Ладоги грузовик – один из тех, что возили нам хлеб по Дороге жизни. Но нет памятника фронтовому трамваю».

Вагон МС (моторный стальной) служил ленинградцам в войну.Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгожданный памятник открыли 15 апреля 2007 года, в 65-ю годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. Михаил Сорока этого, увы, уже не застал. На постаменте возвысился вагон МС (моторный стальной), который служил ленинградцам в войну.

Место на проспекте Стачек выбрали не просто так. В сентябре 1941 года из ворот Трамвайного парка имени Котлякова вывели десять вагонов и перегородили ими Петергофское шоссе.

«БЛОКАДНАЯ ПРОРУБЬ»

Мемориал на набережной реки Фонтанки напоминает о том, что в блокаду ленинградцам приходилось носить воду из рек и каналов, ведь водопровод из-за бомбежек и сильных морозов вышел из строя. У прорубей выстраивались очереди. Наполненные ведра и кастрюли везли домой на саночках.

«Да, мы возили воду из Невы, я это помню очень хорошо, – записаны в книге воспоминания ленинградки Галины Петровой. – Это против Медного всадника. <…> Там прорубь была большая. Мы на коленочки вставали около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Эта вода, конечно, грязная была. Ну кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно, потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а подняться не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась».

В блокаду у прорубей выстраивались очереди.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первая памятная плита работы скульптора Петрова и архитектора Одновалова появилась на Фонтанке по инициативе главного художника города Уралова в 2001 году, но через неделю после открытия знак пришлось убрать: его сломал упавший с набережной на спуск автомобиль. Восстановили мемориал только два года спустя.

ПАМЯТНИК КОЛЮШКЕ

Колюшка – мелкая колючая рыбешка, которая до войны считала сорной. Но в блокаду, когда в городе закончились все съестные припасы, а из залива, рек и каналов выловили всю рыбу, ленинградцев спасла именно она. Крошечную рыбку – единственную, что уцелела, – вылавливали сумками и сачками. Позже организовали отдельные бригады.

«Ловили рыбу под первым Елагиным мостом. Спускались под мост и там, лежа на деревянных стропилах, работали корзинами, – писал в книге «Из старых записных книжек» Леонид Пантелеев. – Какая это была рыба? Стыдно сказать: колюшка! Та самая, мелкая-премелкая, с полмизинца длиной рыбешка, которая бегает юркими стайками на взморье в самых мелких местах... Сколько раз мальчиком пытался я поймать хоть одну рукой – никогда не удавалось. А тут мы погружали в воду свои корзины, ставили их против течения под тупым углом и через минуту выдергивали. В корзине прыгало 10-15 колюшек. За два-три часа ведра наполнялись. <…> Колюшку варили, жарили, делали из нее котлеты. Кормил несколько дней маму, выменивал на табак. Не думал, что такая вкусная эта игрушечная, кукольная рыбешка».

Крошечную рыбку – единственную, что уцелела, – вылавливали сумками и сачками.Фото: Тимур ХАНОВ

Ледяные комья с колюшкой продавались в городе до конца 1940-х, а ожоги и раны в госпиталях лечили разработанным во 2-м Ленинградском медицинском институте препаратом «Жир колюшки».

Памятник рыбке-спасительнице скульптора Чепурного появился на стене Обводного канала в Кронштадте в 2005 году по инициативе председателя местного совета ветеранов Коновалова. Теперь кронштадтские рыбаки обращаются к бронзовой колюшке ради хорошего клева.

КРАСНЕНЬКОЕ, ЮЖНОЕ, ДАЧНОЕ

Эти три воинских кладбища – в числе мест массовых захоронений ленинградцев и защитников города в блокаду.

Красненькое кладбище, на берегу одноименной речки, охватывает 30 гектаров. Кладбище заработало еще в XVIII веке, а после наводнения 7 ноября 1824 года здесь появилась первая братская могила. В ней захоронено 152 рабочих чугунолитейного завода. В Великую Отечественную «Красненькое» было в прифронтовой зоне, здесь активно хоронили солдат, павших на поле боя. Братскую могилу вырыли на месте сгоревшей Казанской церкви. Сейчас на кладбище разрешено только подзахоранивать. С 2000 года здесь действует новая Казанская церковь.

Южное воинское кладбище в районе пересечения Краснопутиловской улицы и Червонного Казачества – это братское захоронение советских солдат, погибших в 1941-1945 годах. На 0,76 гектара здесь упокоилось 1532 воина, в том числе Герой СССР Андрей Корзун, имя которого носит одна из улиц Петербурга. Доминанта Южного – обелиск из красного гранита.

«Нас никто никогда не ковал из железа и стали. Превратила нас в сталь цель, к которой мы шли», – написано на надгробной плите лейтенанта Шейде, который отдал жизнь за Родину в 1942 году.

Дачное кладбище на проспекте Народного Ополчения также представляет собой братскую могилу воинов Великой Отечественной. По разным данным, здесь захоронено от 874 до 1023 человек. Все – бойцы 42-й армии Ленфронта, павшие в январе – феврале 1943 года. Памятник им по проекту Иванова и Москаленко установили к десятой годовщине Победы.

А ЧТО ЕЩЕ?

БЛОКАДНЫЙ РЕПРОДУКТОР

Мемориальный репродуктор установлен на доме 54/3 на углу Невского и Малой Садовой улицы (в войну – проспект 25-го Октября и улица Пролеткульта) – на том же месте, где в блокадное время действительно был один из полутора тысяч громкоговорителей.

Здесь в блокадное время действительно был один из полутора тысяч громкоговорителей. Фото: Официальный городской туристический портал Санкт-Петербурга

Он, как и остальные, транслировал сводки Совинформбюро, предупреждал о воздушной тревоге и артобстрелах, информировал ленинградцев и благодаря героическим работникам Ленинградского радио поддерживал их дух.

«ЖУРАВЛИ»

Этот крылатый мемориал появился на углу Дальневосточного проспекта и улицы Новоселов в 1980 году. Когда-то здесь существовало Невское кладбище. В 1941-1944 годах на нем похоронили около 50 тысяч ленинградцев и защитников города, умерших в военном госпитале неподалеку.

В дальнейшем кладбище уничтожили из-за прокладки дорог и строительства жилых кварталов. Но часть его – с обелиском – уцелела. На этом месте и решили поставить мемориальный комплекс архитекторов Гольдгора, Аланнэ, Изотова и скульптора Могилевского.

«ТАНК-ПОБЕДИТЕЛЬ»

Памятник танку у реки Красненькой – часть целого мемориального комплекса «Кировский вал». На гранитный пьедестал поставили настоящий, прошедший войну КВ-85.

Машина – детище Челябинского Кировского завода. Вторая из двух сохранившихся находится у себя на родине. Увековечить героическую машину в 1951-м предложили инженер-конструктор танка Котин и архитектор Каменский.

СЛЕДЫ ОТ СНАРЯДОВ

От немецких обстрелов пострадало около 600 предприятий, 700 жилых домов и множество памятников архитектуры. Уцелевшие памятники пережили реставрацию, но заделали не все раны, оставленные вражеской артиллерией. Некоторые из них сами стали памятниками. Памятниками блокады.

След от фашистского снаряда есть на одном из постаментов коней Клодта на Аничковом мосту: сами статуи в войну сняли и закопали в саду Аничкова дворца, а вот оставшиеся парапеты и перила сильно пострадали.

Блокадные «шрамы» остались и на ступенях и колоннах западного фасада Исаакиевского собора.

Есть следы Великой Отечественной и на северном фасаде Спаса на Крови, который накануне войны собирались разобрать. В 1961-м в центральном куполе храма случайно обнаружили немецкий фугасный снаряд массой 150 килограммов. Его обезвредили и уничтожили в районе Пулковских высот.

КОНКРЕТНО:

4 сентября 1941 года – первый артобстрел Ленинграда.

8 сентября 1941 года — День начала блокады.

18 января 1943 года — День прорыва блокады.

22 января 1944 года – последний артобстрел Ленинграда.

27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

5 июня 1946 года — День прорыва морской минной блокады Ленинграда.