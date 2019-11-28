2019-11-28T15:18:47+03:00
Общество

Как Кадыров: Торговца-хама с Сенного рынка заставили извиниться на камеру

Чиновники Смольного призвали к ответу продавца овощей, кричавшего: «Вы, русские, питаетесь отбросами»
Петр КИБЕР
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Владельца торговой точки, где нахамили петербурженке, заставили извиниться на камеру. Фото: vk.com/kapitanovspbВладельца торговой точки, где нахамили петербурженке, заставили извиниться на камеру. Фото: vk.com/kapitanovspb
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Истории о том, как Рамзан Кадыров заставляет просить прощения на камеру некоторых проштрафившихся жителей Чечни, давно и широко известны. Комитет по межнациональным отношениям Петербурга решил идти по его стопам и точно также призвал к ответу торговцев с Сенного рынка, где грубо нахамили покупательнице.

- Жительница Санкт-Петербурга Ольга Ивановна обратилась к губернатору Александру Беглову с жалобой на хама-продавца с Сенного рынка. Женщина отказалась покупать некачественный товар, в ответ гость из ближнего зарубежья решил поделиться мнением о своих покупателях и их рационе питания, - сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава Комитета Олег Капитанов.

К посту он прикрепил и копии жалобы самой женщины. В них все описано более красочно. Дело было в гнилых кабачках. Их петербурженка отказалась покупать и указала торговцу, что товар испорчен. На что получила хамство прямо в лицо.

- Продавец начал кричать, что мы, русские, «питаемся отбросами», - написала в жалобе оскорбленная дама.

А обиднее всего было то, что другие продавцы дружным гоготом поддержали «шутку» своего товарища. Полицейские Адмиралтейского района разбираться в скандале не стали, посоветовав женщине идти в суд.

После того, как жалоба дошла в городскую администрацию, виновных быстро нашли. Фото: vk.com/kapitanovspb

После того, как жалоба дошла в городскую администрацию, виновных быстро нашли. Фото: vk.com/kapitanovspb

Дело бы и закончилось ничем, если бы жалоба не дошла «куда надо». Тогда на защиту женщины выдвинулись чиновники Комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике, которые быстренько позвонили в администрацию Сенного рынка и нашли хозяина торговой точки.

Ему выписали штраф в 30 тысяч, а также заставили принести извинения за поведение продавца на камеру.

- Нам пока далеко до Рамзана Кадырова, но Комитет работает над тем, чтобы гости уважали петербуржцев, а жители города на Неве соответствующе относились к приезжим, - написал в заключение Олег Капитанов.

В Петербурге на камеру заставили извиниться торговца, кричавшего: «Вы, русские, питаетесь отбросами».Видео: vk.com/kapitanovspb / Олег Капитанов

ИСТОЧНИК KP.RU

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