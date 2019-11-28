2019-11-28T16:47:35+03:00
Происшествия

В Петербурге эвакуировали Городской, а также несколько районных и военных судов

Во все пришли письма с угрозой взрыва
Петр КИБЕР
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В Петербурге из-за угроз эвакуировали 1-й Западный окружной военный суд, где сорвалось очередное слушание по делу о теракте в метро. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПбВ Петербурге из-за угроз эвакуировали 1-й Западный окружной военный суд, где сорвалось очередное слушание по делу о теракте в метро. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПб
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Сотни работников и посетителей Санкт-Петербургского городского суда, а также около десятка районных и двух военных судов были эвакуированы днем 28 ноября из-за угрозы взрыва. Сообщение о минировании было в письме, пришедшем по электронной почте.

- Санкт-Петербургский городской суд заминирован, сообщили нам по электронной почте. От нас требуют 120 000 000 рублей, - гласила первая информация от руководителя Объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой.

Выгонять людей на улицы пришлось около 14:00. Через несколько минут к зданию горсуда примчались все экстренные службы города, а пресс-служба опубликовала фотографию послания от «минеров».

Первым угрозы получил Городской суд Петербурга. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПб

Первым угрозы получил Городской суд Петербурга. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПб

Авторы письма потребовали от некоего Константина (судя по всему речь идет о предпринимателе Константине Малофееве - именно эта фамилия указана в письме) вернуть долг в 120 биткоинов (примерно 57,5 миллиона рублей), пропавших с криптовалютной биржи WEX.

Злоумышленники заявили, что здание заминировано, за входами и выходами установлено наблюдение, а при появлении саперов произойдет взрыв. Они также пообещали присылать письма с угрозами до тех пор, пока средства не поступят на их счет.

Буквально в течение получаса сообщения от «террористов» пришли Московский, Фрунзенский, Красногвардейский и прочие районные суды Петербурга. Там также прошли эвакуации.

Эвакуированы были сотни человек. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПб

Эвакуированы были сотни человек. Фото: Дарья Лебедева/ Объединенная пресс-служба судов СПб

Затронула волна минирований также Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд и 1-й Западный окружной военный суд, где из-за этого сорвалось очередное слушание по делу о теракте в петербургском метро.

На данный момент большая часть зданий проверена, ничего подозрительного не нашлось.

Известно, что одновременно с Петербургом аналогичная ситуация возникла и в Москве. В Тверском, Мещанском, Басманном, Останкинском и Кузьминском судах прошла эвакуация. По предварительным данным, в посланиях также содержалось требование о выплате биткоинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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