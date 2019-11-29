«Как будто в кожаном комбинезоне»: в Петербурге прооперируют девочку с гигантским родимым пятном

В педиатрический медицинский университет Петербурга 4 декабря доставят необычного пациента. У шестимесячной Вики из уральского города Курган чрезвычайно редкое заболевание: 80 процентов ее тела, от верхней части ножек до лопаток, занимает огромное родимое пятно - невус.

СОЛНЦЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

По фотографиям с первого взгляда можно и не понять, что с Викой что-то не так: кажется, будто малышка одета в темно-коричневый комбинезончик. Но если присмотреться становится ясно: это и не комбинезончик вовсе, а огромный невус – или, проще говоря, родимое пятно.

- Откуда у нас это взялось – до сих пор никто не может сказать, - признает мама девочки Мария. – Кто-то объясняет генетикой, кто-то экологией. Во время беременности все анализы были отличными, мы даже подумать не могли, что с нашей малышкой что-то не так.

Сами по себе родимые пятна – штука распространенная. Но до гигантских размеров они разрастаются редко, а такого, как у Вики, нет больше ни у одного ребенка в стране. На самочувствии малышки «обширный полиморфный невус» - так эта аномалия называется на медицинском языке – сказывается мало. Но ей нельзя гулять на солнце, ставить прививки и принимать некоторые лекарства. Но главная проблема в том, что подобные образования – «бомба» замедленного действия. Со временем они вполне могут мутировать в злокачественные опухоли.

К тому же невус у Вики понемногу разрастается: чуть ли не каждый день на ногах, руках, животе и даже на голове девочки родители находят новые темные пятнышки. А порой малышке приходится сталкиваться с неадекватной реакцией на свой внешний вид: так, в начале ноября священник в одной из церквей Кургана отказался крестить ее вместе с другими детьми, потому что посчитал, что девочка может быть заразной. Сейчас этот вопрос исчерпан, и Вику благополучно покрестили, но осадок, что называется, остался.

Мама практически сразу после рождения малышки забила тревогу.

«В ДРУГИХ БОЛЬНИЦАХ У НАС ПРОСИЛИ МИЛЛИОНЫ»

- Мы практически сразу после рождения Вики забили тревогу, - вспоминает Мария. – Стучали во все двери, обращались в разные клиники. В Москве нам просто отказали. В Израиле выставили счет в 33 миллиона рублей – сами понимаете, такое расходы нам не потянуть. Пробовали писать в Краснодар, где оперировали Луну Феннер – девочку из США, у которой невус разросся прямо на лице в виде «маски Бэтмена». Там вроде бы согласились помочь, но за 17 миллионов.

Наконец родителям Вики удалось через курганскую областную детскую больницу связаться с Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом. Там тоже думали долго, взвешивали и оценивали риски – полтора месяца Мария с мужем Андреем не могли дождаться ответа. Но в итоге доктора из Северной столицы все же решили взяться за случай Вики – и при том совершенно бесплатно.

Сейчас семья малышки ждет назначенной даты – 3 декабря им предстоит вылет в Санкт-Петербург.

- Здесь Викторию обследуют и определят метод лечения, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе педиатрического медицинского университета. – По предварительным прогнозам это займет около двух недель. Наши хирурги, конечно, имеют большой опыт в деле удаления родимых пятен у детей, но с образованиями такого размера им сталкиваться еще не приходилось.

Невус малышке будут удалять поэтапно, по кусочку за операцию. И сколько таких операций ей придется перенести, чтобы навсегда избавиться от бомбы замедленного действия в своем организме – вопрос пока открытый. Никаких точных прогнозов в университете пока не дают, но и доктора, и родители верят в лучшее.

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