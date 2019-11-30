2019-11-30T10:53:28+03:00
Происшествия

В Петербурге будут судить трех товарищей, которые предали своего друга, продав его элитную квартиру

Пострадавший сидел в СИЗО, а когда вышел на свободу, то удивился, что его квартира принадлежит уже другому
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Злоумышленники получили за незаконную продажу квартиры более 13 млн рублей.Злоумышленники получили за незаконную продажу квартиры более 13 млн рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Следственное управление УМВД России по Петербургу завершило расследование резонансного дела о продаже элитного жилья. Трое мужчин получили в собственность дорогую квартиру своего приятеля, а потом продали ее более чем за 13 миллионов рублей, пока он сидел в СИЗО и ни о чем не подозревал.

Все началось с нерадивого родного брата заключенного. Именно ему пришла идея подставить своего родственника. В декабре 2015 года он уговорил двух своих товарищей осуществить сделку купли-продажи огромной квартиры своего брата, который тем временем находился в следственном изоляторе по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Тут же приятели распределили роли в мошеннической схеме.

- Брат собственника квартиры выступил в роли продавца из-за внешнего сходства. У него был ключ от жилья, и он мог находиться в нем беспрепятственно в любое время, выдавая себя за хозяина. Второй злоумышленник стал мнимым покупателем, а третий занимался сопровождением сделок и поиском новых покупателей для перепродажи дорогих апартаментов, - делятся подробностями расследования в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Со всеми поддельными бумагами мошенники пошли в МФЦ, где их сделку узаконили и зарегистрировали. В итоге собственность переписали на родного брата пострадавшего. Оставалось дело за малым – наконец-то продать элитную квартиру. Реальный покупатель быстро нашелся и отдал за жилье более 13 миллионов рублей.

Чтобы не обижать брата и вызволить его из СИЗО, на часть вырученных денег товарищи внесли за него залог. Когда тот вышел на свободу, то сильно удивился, что в его квартире проживает кто-то чужой. Он наплевал на родственные и дружественные связи и сразу же пошел в суд.

- После расследования сотрудники полиции задержали всех трех мошенников и изобличили их в содеянном. Сейчас им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до 10 лет лишения свободы, - добавляют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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