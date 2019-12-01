2019-12-01T13:15:32+03:00
Спорт

Зенит - Спартак 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Футбол, матч Зенит - Спартак 1 декабря 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября. Составы команд
Игорь ГУРФИНКЕЛЬ
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Зенит - Спартак 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу.Зенит - Спартак 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу.Фото: ФК "Зенит"
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Зенит - Спартак 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу

Добрый день, дорогие друзья! В воскресенье, 1 декабря 2019 года, нас ждет не простой матч, а настоящая война. «Война» между Москвой и Петербургом, двумя столицами, которые не признают друг друга. Между двумя главными футбольными клубами, которые не ненавидят друг друга – «Зенитом» и «Спартаком». Между болельщиками и фанатами, которые готовы уничтожить друг друга при любом удобном случае.

Не простые отношения между двумя командами обострились еще больше после того, как капитан зенитовцев Артем Дзюба заявил, что со «Спартаком» его клуб ждет война. К его мнению примкнул и президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев, признавший, что «это будет сражение, битва и футбольная война». И на кону стоит не только три очка, но и престиж.

Что ж, война так война. А ля герр ком а ля герр! Пленных не брать! Победитель владеет футбольной Россией! В воскресенье в чаше «Газпром Арены» будет не просто жарко, а адское пекло! «Спартак» попытается хоть как-то «извиниться» перед болельщиками народной команды за проваленный сезон. «Зенит» - доказать, что только у него есть право царствовать в нашем чемпионате! Не пропустите нашу трансляцию Зенит - Спартак 1 декабря 2019!

Прогноз на матч «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019

Матч «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 19:00 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Спартак» можно посмотреть 1 декабря и начнется в 18:25 по московскому времени на канале «Матч Премьер»

Трансляция матча «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019

Трансляция матча «Зенит» – «Спартак» 1 декабря 2019 года состоится на канале «Матч Премьер» в 18:25 по московскому времени.

Зенит Спартак 1 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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