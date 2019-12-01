«Ушла эпоха, ушла легенда»: В Петербурге скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В Петербурге скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс. Народный артист России умер на 77 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Смерть Янсонса стала неожиданностью не только для почитателей его таланта, но и для коллег. Известный российский пианист Денис Мацуев рассказал, что днем 1 декабря он и Янсосн должны были выступить на сцене Мюзикферайна с Венским филармоническим оркестром.

- Ушел один из самых гениальных и добрых людей на свете. Марис Янсонс. Ушла эпоха, ушла легенда. Мы должны были с ним через час сегодня выходить на сцену. Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится, - написал Мацуев. - Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро – этюдом-картиной Рахманинова ля-минор «Море и чайки».

Марис Янсонс был всемирно известным музыкантом. Он родился в Риге в 1943, а когда ему было 13 лет семья переехала в Ленинград. Янсонс с отличием закончил консерваторию по классам скрипки, фортепиано и дирижирования. Работал дирижером в Академическом оркестре Ленинградской филармонии. В Вене он обучался у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

Дирижер сотрудничал со всеми ведущими оркестрами мира.

- С 1979 по 2000 год Марис Янсонс был главным дирижером оркестра филармонии Осло и превратил его в один из лучших оркестров мира. К тому же, Янсонс являлся главным приглашенным дирижером Лондонского филармонического оркестра (1992-1997) и музыкальным руководителем Питтсбургского симфонического оркестра (1997-2004), - рассказывают в Санкт-Петербургской академической филармонии. - С 2004 по 2015 год он также занимал должность главного дирижера Королевского оркестра Концертгебау в Амстердаме. Кроме того, Янсонс постоянно работает с филармоническими оркестрами Берлина и Вены. В 2016 году он в третий раз дирижировал на всемирно известном Новогоднем Концерте в Вене.

На его счету множество наград. Одно из важных достижений - премия «Грэмми» за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича в 2005 году. В 2013 году Марису Янсонсу вручили почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом».