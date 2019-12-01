Версия: Убийца застрелил Кирова, потому что узнал о его романе с женой

1 декабря - мрачная дата в истории нашего города. 85 лет назад в этот день был убит первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Сергей Киров. В него выстрелили, когда он приехал в Смольный. Произошло одно из самых загадочных преступлений XX века. Специалисты и историки до сих пор спорят, за что и почему убили очень популярного в Ленинграде политического деятеля.

Дело Николаева. Фото: пересъемка Тимур Ханов.

ДЕСЯТОК ЧЕЛОВЕК ЗА СОБОЙ

Известно, что расстрелянный 29 декабря 1934 года убийца Леонид Николаев, образно говоря, увлек за собой в могилу не один десяток человек. Среди них были и его близкие родственники, включая жену Мильду Драуле.

- Уже в день убийства Кирова Президиум Верховного Совета принял постановление, которое предписывало «...вести дела обвиняемых в подготовке или свершении террористических актов ускоренным порядком; судебным органам не задерживать исполнения приговоров о высшей мере наказания из-за ходатайства преступников данной категории о помиловании... органам Наркомвнудела приводить приговоры о высшей мере наказания в отношении преступников вышеуказанных категорий немедленно по вынесении судебных приговоров», - рассказывает директор Музея Кирова Татьяна Сухарникова. - Мильду арестовали 1 декабря в Смольном, через пятнадцать минут после совершенного ее мужем убийства. 6 декабря она под давлением следователей стала давать признательные показания. Сначала говорила, что знала о «контрреволюционных настроениях» супруга. Потом, что ей было известно о том, что Николаев готовит покушение на Кирова. Не вызывает сомнений, что Мильда себя оговорила. Ее дело состоит всего из двух домов. Очень важный факт: Леонид Николаев в нескольких экземплярах составил, если можно так выразиться, пакет документов. Это автобиография, завещательная записка, другие материалы, из которых можно сделать вывод, что он готовил покушение на Кирова. Эти пакеты он хранил по нескольким адресам, включая и квартиру, где жили сестра Мильды Ольга Драуле и ее муж. После убийства у них произвели обыск, документы нашли.

Фото: пересъемка Тимур Ханов.

Ольгу Драуле и Романа Кулишера, как и Мильду Драуле, обвинили в том, что, зная о готовящемся террористическом акте, они не сообщили об этом в органы НКВД. Внесудебный орган - Особое совещание - приговорил их к высшей мере наказания. Тремя этими фамилиями список репрессированных не исчерпывается… Помимо родственников, которых обвинили без суда и следствия, расстреляны еще тринадцать «подельников Николаева», вошедших в историю СССР как «ленинградский центр».

ДЕТИ В ОТВЕТЕ?

Очень непросто сложились и судьбы детей убийцы - на тот момент 6-летнего Маркса и 3-летнего Леонида. Маркс Леонидович Драуле здравствует и поныне. Почти пятнадцать лет назад Генеральная прокуратура России признала его жертвой политических репрессий.

- Известно, что 2 января 1935 года Маркса и Леонида забрали в приемник-распределитель как беспризорников, а затем отправили в детский дом, - продолжает эксперт. - Трудно сказать, почему. Документы свидетельствуют, что бабушка умоляла сотрудников НКВД оставить детей с ней. В день «изъятия» у Маркса была высокая температура. Он плакал и просил не забирать его из дома. Леня собирался спокойно. Что же касается бабушки, то женщину «определили» в дом престарелых, который находился в Гатчине. Дальше ее следы теряются.

Сталин у гроба Кирова. Картина Рутковского. Фото: сайт Русского музея.

Маркс Драуле в детском доме не испытывал никаких притеснений. Видимо, где-то все же следовали принципу «сын за отца не отвечает». К слову, ребятишек там обучали даже английскому языку и игре на балалайке.

- В апреле 1942 года детдом эвакуировали из блокадного Ленинграда. Маркс в это время находился в палате для дистрофиков. Считалось, что он скоро умрет, - продолжает эксперт. - Но, оказавшись на Большой земле, мальчик выжил. Детдом несколько раз перемещался вглубь страны, пока не оказался в Узбекистане.

Когда закончилась Великая Отечественная война, Маркс выпускался из детского дома, но вернуться в Ленинград ему не разрешили. Он поступил в наземную службу летного отряда и в конце концов стал инженером - занимался обслуживаем вертолетов. Марксу Леонидовичу довелось поработать и в Каракумах, и высоко в горах - на Тянь-Шане.

- А когда Маркс узнал, кто его родители?

- В начале шестидесятых годов прошлого века работала очередная комиссия, изучавшая обстоятельства убийства Кирова. В протоколе одного из заседаний я нашла запись о том, что «был сделан запрос со стороны Маркса Леонидовича Драуле, кто его родители. Он был вызван в прокуратуру, где ему дано устное разъяснение».

НЕ РАСКРЫТАЯ ТАЙНА

- Доводилось читать, что биологическим отцом Маркса Леонидовича был не Леонид Николаев, а сам Сергей Киров. Кроме того, среди причин убийства называют и такую - ревность, месть обманутого мужа.

- В нашем музее несколько месяцев работала выставка «Товарищ Киров убит!». Посетители могли видеть в экспозиции портрет Маркса Драуле в зрелые годы. Трудно отделаться от ощущения, что Драуле очень похож на Кирова, когда тот был в расцвете лет. Но это, естественно, не научный подход, а никаких генетических экспертиз здесь не проводилось.

О судьбе младшего сына Леонида почти ничего неизвестно.

- Когда младший брат достиг совершеннолетия, старшего уже не было в детдоме. Вероятно, получая паспорт, Леонид сменил фамилию, - предположила историк. - Его следы затерялись. Найти их не смогли ни я, ни Маркс Леонидович.

Все родственники Леонида Николаева впоследствии были реабилитированы. Сам же он, как совершивший террористический акт, на сегодня не реабилитирован…