Матч чемпионата РПЛ по футболу Зенит - Спартак 1 декабря 2019: обзор матча, итоговый счет, голы

Первый тайм

Говорить лишний раз о том, что это центральный матч не только тура, но и первого круга чемпионата – не стоит. И в худшие времена игры между «Зенитом» и «Спартаком» привлекали интерес всей страны.

А тут внимание к «главному дерби Руси» словно заранее старались разжечь провокационными заявлениями капитан и президент петербургского клуба. Костер вражды начал полыхать уже за день до встречи, когда начались массовые задержания поклонников фанатов «красно-белых». Впрочем, до массовых драк между фанатами дело не дошло.

Арбитр матча Виталий Мешков трижды привлекал к делу WAR.Фото: Артем КИЛЬКИН

Зато страсти, естественно, перешли на футбольное поле. Первый тайм получил богатым на события.

Арбитр матча Виталий Мешков трижды привлекал к делу WAR, дважды решения принимались не в пользу «Зенита» – судьи не усмотрели игру рукой футболистов «Спартака» в своей штрафной. «Обидели» они и Артема Дзюбу, который на 21-й минуте после передачи Оздоева со второй попытки отправил мяч в ворота «Спартака». Но в итоге автогол записали на Кутепова, который вышел на поле в защитной маске.

Зенитовцы имели еще несколько возможностей увеличить счет в первой половине матча, а вот москвичи за 45 минут практически ничего серьезного у ворот Михаила Кержакова не создали.

Lо массовых драк между фанатами Спартака и Зенита в Петербург, к счастью, дело не дошло.Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй тайм

Судья продолжал быть самым заметным и после перерыва. Уже на 4-й минуте второго тайма он решил помочь отыгрываться «Спартаку», удалив с поля за второй и не очевидный «горчичник» Оздоева. Получив такое преимущество, «красно-белые» бросились вперед и очень быстро прибрали инициативу к своим ногам. В течение пару минут могли у москвичей отличаться Ларссон и Понсе. Первый раз хозяев выручил Кержаков, второй раз – штанга.

Зажав петербуржцев на своей половине, москвичи минут 20 усиленно «утюжили» их штрафную, но слабость оборона команды Семака больше не проявляла. А далее зенитовцы начали постепенно отжимать соперника, все чаще появляясь во владениях – роль лидера взял на себя Дзюба.

Очередная победа «Зенита», который увеличил отрыв от занимающего второго места «Локомотива» до 8 очков.Фото: Артем КИЛЬКИН

Но концовка встречи вновь прошла при преимуществе спартаковцев, но никакой пользы до финального свистка они так извлечь и не смогли, слишком увлекаясь прямолинейными навесами – 1:0!

Очередная победа «Зенита», который увеличил отрыв от занимающего второго места «Локомотива» до 8 очков. Завершают петербуржцы первый круг чемпионата матчем с московским «Динамо» на своем поле в пятницу, 6 декабря. «Спартак» через день дома принимает «Ростов».

Концовка матча Зенит - Спартак прошла при преимуществе москвичей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чемпионат РПЛ. 18-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 Кутепов, автогол (21)

Состав «Зенита»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов (Ерохин, 56), Дриусси (Мусаев, 90+3), Дзюба, Азмун (Сутормин, 63)

Состав «Спартака»: Максименко, Жиго, Айртон (Шюрлле, 54), Джикия, Кутепов (Мельгарехо, 46), Крал (Ананидзе, 73), Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон

Предупреждения: Оздоев (15), Шатов (28), Бакаев (29), Кутепов (34), Умяров (44), Крал (67), Жиго (75), Шюрлле (88)

Удаления: Оздоев (49)

1 декабря. Санкт-Петербург. «Газпром Арена». 55 195 зрителей

Зенит - Спартак 1.12.2019 (РПЛ). Спартак попал в штангу!.

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