2019-12-02T11:06:13+03:00
Звезды

В «Росфото» покажут «Петербург в фотографии XIX века»

Инсталляции позволят побывать «внутри» старинного фотоаппарата и перенесут в популярные места съемки видовых фотографий
Анна ПОСЛЯНОВА
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Биржа. Издание Б.Аванцо. 1900-е. Фото: «Росфото»Биржа. Издание Б.Аванцо. 1900-е. Фото: «Росфото»
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Чтобы очутиться в прошлом, не торопитесь строить машину времени: достаточно взглянуть на старинные фотографии. Возможность окунуться в атмосферу Петербурга XIX века представит выставка в «Росфото», посвященная 180-летию фотографии.

Невский проспект. Карл Булла. 1900-е. Фото: «Росфото»

Невский проспект. Карл Булла. 1900-е. Фото: «Росфото»

В начале 1840-х город на Неве стал фотографической столицей России: художники света и тени съезжались сюда со всей страны и со всей Европы. На выставке представили снимки таких классиков, как Альфред Лоренс, Альберт Фелиш и Карл Булла: несмотря на технические сложности, им удалось создать эталонные видовые кадры с изображениями Петербурга. Дополнением к ним стали фотографии, авторство которых пока не установлено. Среди них и снимки из недавно атрибутированного альбома братьев Де Жонг.

Троице-Измайловский собор. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

Троице-Измайловский собор. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

Эти фотографии привлекают как историков и краеведов, так и искусствоведов и архивистов. Ценность снимков и в техническом мастерстве их авторов, и в том, что в кадре – достоверная история города.

Набережная реки Фонтанки. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

Набережная реки Фонтанки. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

– Выставка включает лекции и мультимедийную часть, – добавляют организаторы. – Интерактивные инсталляции позволят зрителям побывать «внутри» старинного фотоаппарата, перенестись в самые популярные места съемки видовых фотографий, рассмотреть стереофотографии с помощью высококачественного электронного стереоскопа и современного аналога ручного старинного прибора и поучаствовать в виртуальной экскурсии по фотоателье XIX века.

Невский проспект. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

Невский проспект. Ателье «Братья Де Жонг», издание А.Фельтена. 1880–90-е. Фото: «Росфото»

Проект организован при поддержке Комитета по культуре Петербурга и Общества «А-Я».

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, Парадный корпус, 3 этаж

Когда: 30 ноября 2019 года – 2 февраля 2020 года

Режим работы: пн, ср, сб, вс – 11:00-19:00; вт, чт, пт – 12:00-21:00

Вход: 150 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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