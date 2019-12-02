В Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин

Серьезнейшая и невосполнимая утрата. Так, без сомнения можно сказать о смерти главного архитектора музея Государственный Эрмитаж Валерия Лукина. О кончине 78-летнего члена союза архитекторов Петербурга стало известно 2 декабря, однако скончался Валерий Павлович еще 30 ноября.

- Да, к сожалению это правда, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе музея.

Сами работники Эрмитажа пока находятся в шоке. Для них смерть Валерия Лукина, проработавшего на своей должности 44 года, стала действительно большой потерей.

- Он знал весь музей от пола до потолка. Работал здесь с 1975 года в должности главного архитектора, а пришел еще раньше, как реставратор-краснодеревщик. Поэтому он чувствовал все экспонаты,- рассказал «Комсомолке» заместитель директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов, который дружил с Валерием Лукиным 35 лет.

Валерий Павлович занимался не только сохранностью исторических зданий Эрмитажа, его интерьеров, коллекций, но и реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Главного штаба, Меншиковского дворца и других зданий. Новое хранилище музея на Старой Деревне - также детище Лукина.

- У него фактически вся жизнь связана с Эрмитажем, его отлично знал и Михаил Борисович Пиотровский, с которым они проработали вместе 25 лет. Это тяжелая утрата. Буквально в пятницу он давал интервью, а в субботу его не стало. Сердце не выдержало - второй инфаркт, - рассказал Алексей Богданов.

Кто в будущем займет должность Валерия Лукина, пока неизвестно. Пока в музее даже не думают об этом.

- Пока не пройдет 40 дней не будем поднимать тему. Сейчас надо организовать прощание, все остальное - потом, - сообщили в Эрмитаже.

Справка КП:

Валерий Павлович Лукин родился в Ленинграде 25 июня 1941 года. Ребенком пережил войну. В 1972 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт. В ЛИСИ он пошел уже будучи столяром-реставратором Эрмитажа. С 1968 по 1975 годы работал в проектном институте руководителем группы, откуда перешел на должность главного архитектора музея, которым стал в 34 года. С того момента его должность не менялась.