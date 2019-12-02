«Неприятности с обезьянкой»: Петербурженке грозит пять лет тайской тюрьмы из-за укуса животного

Молодая специалистка по плетению дредов и африканских косичек из Петербурга собиралась немного отдохнуть в Пхукете вместе с супругом. Но вместо этого оказалась в таиландской тюрьме... из-за укуса обезьянки.

В середине ноября 28-летняя Валентина Андреева и ее 31-летний муж Кирилл Чикуров решили посетить тайскую достопримечательность – Гору обезьян. Там обезьянки живут в естественных условиях. Вдруг одна из «местных жительниц» Горы, которая сначала казалась дружелюбной, стала дергать Валентину за дреды, а потом вцепилась ей в левую руку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747299" frameborder="0"></iframe> Момент укуса обезьянкой петербургской туристки.Видео: Из архива Валентины Андреевой

– Рука сильно опухла и начала болеть, – вспоминает Валентина. – Еще находившись в заповеднике, мы попытались найти медпункт. Так как это практически дикое место, то его мы не нашли. Тогда решили поехать в больницу. Но страховка была в отеле, а от заповедника до отеля ехать почти полтора часа. Я не выдержала и решила заехать в аптеку, чтобы обработать руку антисептиком и принять обезболивающее.

След от укуса. Фото: Из архива Валентины Андреевой

Тогда еще Валентина не знала, что стоило бы потерпеть. В аптеке фармацевт-тайка якобы продала женщине какие-то таблетки и посоветовала обратиться в больницу. На блистере, по словам Андреевой, красовалась надпись Alprazolam – как выяснилось позже, этот препарат применяют при неврозах и панических атаках, а из-за наркотической составляющей отпускают его в тайских – да и в российских - аптеках только по рецепту психиатра.

Два дня, по словам Андреевой, ей пришлось провести в тюрьме. Фото: Из архива Валентины Андреевой

– После покупки препарата мы отправились в больницу, поставили уколы, – продолжает петербурженка. – А потом нас задержала полиция. Обыску мы не сопротивлялись, так как скрывать было нечего. Таблетки нашли у меня в сумке. Только тогда мы узнали, что это запрещенный препарат. Были, мягко говоря, в шоке. Поскольку таблетки обнаружили в моих вещах, Кирилла отпустили, а меня отправили в сизо и, позже, в исправительную тюрьму Пхукета.

В тюрьме, рассказывает Андреева, она провела два дня. Провела бы и больше, вплоть до суда, но, к счастью, туристку выпустили под залог.

Предоставленные государством адвокат пригрозил, что дело якобы может затянуться на полгода. Фото: Из архива Валентины Андреевой

– В тюрьме тебя стараются принизить, сделать более покорным, более послушным, – поделилась Валентина. – К начальству, с которым я пыталась общаться через одну девушку-тайку, нужно заходить исключительно на коленях. Вы можете себе это представить? Я в дверь заползала на коленях! Такого унижения я еще не испытывала. За два дня мои мышцы просто атрофировались: там не разрешают вставить лишний раз, все время сидишь по-турецки на полу на плитке, ходить лишний раз нельзя.

Оказавшись на свободе, Валентина сдала анализы на наличие в организме наркотиков, «чтобы исключить подозрения».

Отрицательные результаты анализов на наркотики. Фото: Из архива Валентины Андреевой

Тем временем ее супруг снова побывал в аптеке и, ради эксперимента, попросил продать ему тот же препарат, чтобы ему лучше спалось во время перелета в Россию. Таблетки мужчине якобы продали, а вот чек выдавать отказались.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747301" frameborder="0"></iframe> Супруг туристки из Петербурга, укушенной обезьянкой, покупает запрещенные таблетки.Видео: Из архива Валентины Андреевой

– Сейчас я жду суда, – вздыхает туристка. – Консульство сочувствует, но разводит руками. Мужу пришлось улететь домой: истекла туристическая виза. Адвокат, который вносил за меня залог, потребовал невменяемую сумму за «ускорение» дела, естественно, сообщив, что никаких гарантий дать не может, и в противном случае пообещал, что дело может затянуться на полгода, хотя в тюрьме и в полиции мне называли другие сроки – от 48 до 85 дней. Я осталась без денег, без документов и без малейшего понимания, чего мне ожидать от всей этой ситуации. Я даже готова согласиться с тем, что виновата, хотя до сих пор не могу понять, в чем.

За хранение наркотического препарата Валентине может грозить до пяти лет тайской тюрьмы.

ОФИЦИАЛЬНО:

Аркадий КОЩЕЕВ, второй секретарь Посольства России в Таиланде:

– Деталей пока мало: официальная информация, которой мы располагаем, – только полицейский рапорт о задержании. Ранее мы общались с родственниками и знакомыми россиянки, им были даны все пояснения по особенностям местной уголовно-процессуальной деятельности и перечень адвокатских контор, которые работают с российскими гражданами

Договора о выдаче преступников между Россией и Таиландом нет. Адвоката предоставляет местная сторона, вопрос в его качестве. Сейчас сотрудник консульского отдела связывается с ним. Речь о тюрьме пока еще не идет: гражданка на свободе под залогом. О тюрьме можно говорить только после того, как суд вынесет решение. Но процесс уже запущен.