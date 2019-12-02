Пир на фоне братских могил: Открытие ресторана напротив Пискаревского кладбища возмутило петербуржцев

Новость о том, что прямо напротив Пискаревского мемориального кладбища откроется ресторан, наделала шуму в Петербурге. Общественность и городские власти такому соседству не обрадовались. Еще бы – совсем неподалеку похоронены сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода.

ЦВЕТЫ, АВТОЗАПЧАСТИ, КВАДРОЦИКЛЫ

По данным СМИ, открылся ресторанчик еще 27 ноября. Тихо и скромно – видимо, владелец понимал, что устраивать праздник с шариками и праздничной лентой будет неуместно. Но тем не менее совсем избежать внимания возмущенной общественности ему не удалось.

До входной группы Пискаревского кладбища, где в братских могилах похоронено 420 000 ленинградцев, умерших от бомбежек, холода, болезней и голода - всего несколько десятков метров.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Разумеется, такого быть не должно, - считает директор Пискаревского мемориального кладбища Олег Баев. – Открывать ресторан в непосредственной близости от захоронений недопустимо. Понимаете, еще в 1960-е облик этого района – и архитектурный и смысловой – формировался в едином ключе. Помимо Пискаревского кладбища тут расположены памятники «Блокадный колодец» и «Дети войны», сквер блокадников, множество других мемориальных объектов. И здание, в котором хотят сейчас организовать общепит, тоже строилось примерно в те годы. Но только тогда это был цветочный павильон – таким он, по-хорошему, и должен остаться.

Ситуацию осложняет то, что строение находится в частной собственности – а собственник сдает его арендаторам. По словам местных жителей, начиная с конца 90-х в его стенах помимо цветов успели побывать магазин автозапчастей и магазин квадроциклов. Кафе, кстати, тоже когда-то открывалось, но долго не проработало – бизнес, что называется, «не пошел».

К приезду журналистов ресторанчик раздора неожиданно закрылся.Фото: Артем КИЛЬКИН

«ПО ДОКУМЕНТАМ ВСЕ ЗАКОННО»

Мнения горожан по поводу соседства мемориального кладбища и ресторанчика разделились. Большинство задумку, конечно, рьяно осуждает и даже называет кощунством, но есть и те, кто видит в ней рациональное зерно.

- Я специально приехала на кладбище из Кировского района, - рассказала «Комсомолке» жительница Петербурга Татьяна Борисовна. – Это почти полтора часа пути. Кто-то наверняка успеет проголодаться – так почему бы не дать людям возможность зайти, съесть какую-нибудь булочку?

Расспросить самого арендатора нам не удалось: «ресторанчик раздора» неожиданно оказался закрыт.

- Действительно, сейчас заведение временно закрыто, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Калининского района. – В том числе и благодаря нашим усилиям. Мы понимаем, и город понимает, что общепиту не место у мемориального кладбища. Но сделать «силой» ничего не можем – у арендатора заключен контракт с собственником на пять лет, а собственник, что логично, рассчитывает получать со своей собственности прибыль. По документам все законно.

Мнения местных жителей по поводу уместности заведения разделились: кто-то категорически против, кто-то, наоборот, говорит, что не видит ничего страшного.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас с владельцем здания ведутся переговоры. Если все сложится удачно, строение, скорее все, выкупит сторонний инвестор и наконец-то сделает там что-то более подобающее духу места.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Главное, чтобы не устраивали банкеты»

Людмила ВИНОГРАДОВА, секретарь общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

- Против кафе, как такового, мы ничего не имеем. Люди приезжают на кладбище издалека, стоят подолгу - бывает, что и на морозе. Поэтому если рядом будет место, где можно было бы погреться, купить пирожок, выпить чашечку кофе - ничего страшного не случится. Никакого оскорбления памяти в этом нет. Главное, чтобы там не продавали алкоголь и не устраивали банкеты и другие шумные гулянки.