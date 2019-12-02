Главы районов Петербурга будут отчитываться об уборке снега в социальных сетях

Первый серьезный снегопад, начавшийся в Петербурге в 1 декабря, доставил коммунальщикам немало хлопот. На улицы вывели больше 700 единиц техники, которая второй день борется с последствиями стихии. Утром в понедельник вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил, как город справляется со снегом, укрывшим улицы.

Зимняя сказка - с непонятным концом: как Петербург начал борьбу со снегопадами 00:00 00:00

«ЭКЗАМЕН ДЛЯ СЛУЖБ»

Вице-губернатор рассказал, что самая плачевная ситуация наблюдалась в Петроградском районе. Около 10 утра большинство тротуаров остались запорошенными. Также проблемы были замечены в Центральном районе.

- Мы сейчас разбираемся в проблеме. У нас были заключены договоры с управляющими компаниями, которые обслуживают жилищный фонд. Видимо, на каком-то этапе что-то не сработало. Неправильно были расставлены приоритеты.

Аутсайдером по уборке оказался Петроградский район.Фото: Олег ЗОЛОТО

В Василеостровском районе коммунальщики включились в работу активнее. К началу 11 там была убрана половина территории. Меньше всего замечаний у Николая Бондаренко было к Адмиралтейскому району.

- Вчерашний день и сегодня – это такой своеобразный экзамен для коммунальных служб города, для жилищников. Вчера снег пошел в городе практически с 8 часов утра, шел всю ночь. Выпало около 13 см осадков. Это большой объем, который убрать за час-два-три невозможно, - отметил Бондаренко. - Основной упор мы делаем на прометание дорожной части и уборку тротуаров. Конечно, высветились проблемы, которые были характерны и для прошлой зимы. Прежде всего, это количество снега, которое находилось на тротуарах.

Утром 2 декабря Николай Бондаренко проверил уборку четырех районов города.Фото: Олег ЗОЛОТО

РАЙОННЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ОБ УБОРКЕ

В Смольном собираются сделать все, чтобы горожане комфортно пережили зиму в городе. Со 2 декабря в Петербурге заработали районные и городской штабы по уборке снега. При этом каждый глава района должен завести персональную страницу в социальных сетях, чтобы получать обращения петербуржцев.

Для уборки дорог закупили новую технику.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Кроме того, мы открываем горячие линии по обращениям граждан по уборке администрациях районов, в районных жилищных агентствах и жилкомсервисах. Туда можно обратиться, - отметил Богданов.

О работе, которая ведется на улицах, районные администрации будут отчитываться на своих ресурсах.