220 пожарных и два поезда с ночи тушат ангар с тоннами химикатов на Московском шоссе в Петербурге

Пламя высотой в десятки метров и клубы черного дыма, поднимающиеся в ночное небо - такую картину всю ночь видят перед собой несколько сотен бойцов МЧС, которые борются с серьезнейшим пожаром на Московском шоссе в Петербурге. Около двух часов ночи 3 декабря здесь вспыхнули склады с тоннами химикатов и каучука. Кадры видеосъемки оказались впечатляющими.

- В 02:13 поступила информация о том, что в промзоне по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское ш.54, в ангаре размерами 150×80м и высотой 15 м произошел пожар, - сообщала пресс-служба городского управления МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747431" frameborder="0"></iframe> Пожар в промзоне на Московском шоссе в Петербурге.Видео: МЧС СПб / Анна Изам

Уже в 02.59 ранг пожара был повышен до номера 4. Ангар полыхал по всей площади, из-за чего крыша рухнула. Пламя вырвалось наружу. К месту масштабного ЧП были стянуты дополнительные силы МЧС - до 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.

- Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора, - сообщали в МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747430" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар на Московском шоссе в Петербурге 3 декабря 2019 года.Видео: МЧС СПб/Анна Изам

Известно, что огонь полыхал на логистическом складе, где хранится в том числе множество стальных контейнеров с грузом. Понимая, что ангар уже не спасти, пожарные проливали контейнеры и штабеля со стройматериалами, параллельно борясь с пламенем.

Работы на пожаре шли всю ночь и утро 3 декабря. Лишь к восьми часам пламя удалось укротить, но не до конца.

- В 07:59 локализация горения на площади 12 000 м.кв. Отказ №4, работаем по третьему рангу, - сообщает с места ЧП представитель пресс-службы петербургского МЧС Анна Изам.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.