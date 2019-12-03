2019-12-03T08:53:55+03:00
Происшествия

220 пожарных и два поезда с ночи тушат ангар с тоннами химикатов на Московском шоссе в Петербурге

Огонь полыхает в складском помещении площадью 12 тысяч квадратных метров в промзоне Шушары [видео]
Петр КИБЕР
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В промзоне Шушары горит склад на полощади 12 тысяч кв.метров. Фото: МЧС СПбВ промзоне Шушары горит склад на полощади 12 тысяч кв.метров. Фото: МЧС СПб
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Пламя высотой в десятки метров и клубы черного дыма, поднимающиеся в ночное небо - такую картину всю ночь видят перед собой несколько сотен бойцов МЧС, которые борются с серьезнейшим пожаром на Московском шоссе в Петербурге. Около двух часов ночи 3 декабря здесь вспыхнули склады с тоннами химикатов и каучука. Кадры видеосъемки оказались впечатляющими.

- В 02:13 поступила информация о том, что в промзоне по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, Московское ш.54, в ангаре размерами 150×80м и высотой 15 м произошел пожар, - сообщала пресс-служба городского управления МЧС.

Пожар в промзоне на Московском шоссе в Петербурге.Видео: МЧС СПб / Анна Изам

Уже в 02.59 ранг пожара был повышен до номера 4. Ангар полыхал по всей площади, из-за чего крыша рухнула. Пламя вырвалось наружу. К месту масштабного ЧП были стянуты дополнительные силы МЧС - до 220 человек и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда.

- Для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работают передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора, - сообщали в МЧС.

Крупный пожар на Московском шоссе в Петербурге 3 декабря 2019 года.Видео: МЧС СПб/Анна Изам

Известно, что огонь полыхал на логистическом складе, где хранится в том числе множество стальных контейнеров с грузом. Понимая, что ангар уже не спасти, пожарные проливали контейнеры и штабеля со стройматериалами, параллельно борясь с пламенем.

Работы на пожаре шли всю ночь и утро 3 декабря. Лишь к восьми часам пламя удалось укротить, но не до конца.

- В 07:59 локализация горения на площади 12 000 м.кв. Отказ №4, работаем по третьему рангу, - сообщает с места ЧП представитель пресс-службы петербургского МЧС Анна Изам.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет.

В Петербурге горит ангар в промзоне Шушары на площади 12 тысяч квадратных метров.Видео: МЧС СПб/Анна Изам

ИСТОЧНИК KP.RU

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