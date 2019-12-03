Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019: Прогноз на матч чемпионата РПЛ

Прогноз на матч чемпионата РПЛ Зенит – Динамо (Москва) 6 декабря 2019 – 2:1 (победа Зенита).

Только четыре дня могли зенитовцы наслаждаться победой над заклятым соперником – «Спартаком». К пятнице – труба их снова позвала! Пускай не в дорогу, матч с московским «Динамо» вновь состоится в Петербурге, на «Газпром Арене». Но в бой, точно. После войны со «Спартаком» предстоит не менее ожесточенная схватка с «Динамо».

Сложности, прежде всего, «Зенита» ждут психологические. Команде Сергея Семака, в очередной раз, предстоит переступать через себя. Выиграв у «Спартака», они обеспечили себе огромное преимущество над соперниками в чемпионате – 8 очков. Кстати, «Динамо», которое обыграв в гостях в воскресенье «Локомотив» Юрия Семина, помогло петербуржцам увеличить отрыв от второго места, которое занимали те же «железнодорожники».

При этом в следующий вторник, 10 декабря, зенитовцев ждет еще один матч «смерти». На этот раз в Лиге чемпионов. Только выигрыш в Лиссабоне может дать надежду на путевку в плей-офф сильнейшего клубного чемпионата Европы. Наверняка, португальская столица будет сидеть в головах футболистов петербургского клуба как заноза. И, хочешь-не хочешь, мысль добиться победы малой кровью, приложив минимум усилий, станет мешать «сине-бело-голубым» на поле Крестовского.

Тем более что динамовцев и большой кровью взять не так просто. Еще совсем недавно с Дмитрием Хохловым на тренерском мостике команда боролась за выживание в чемпионате РПЛ. Но пришел Кирилл Новиков и «бело-голубых», как подменили – они уже на шестом месте в таблице. Выше, чем тот же «Спартак». Повержены «Локомотив», ЦСКА и «Ростов», ничья с «Краснодаром».

При новом главном тренере динамовцы провели 6 матчей: 4 победы и две ничьи. Кроме того, во всех этих встречах подопечные Новикова забивали. Есть у них и свой лидер атаки – немец Максимилиан Филипп. В последних двух встречах она забил четыре раза, правда, трижды с пенальти.

Но способен ли немец составить серьезную конкуренцию Артему Дзюбе?! Вряд ли. Капитан невской команды способен вырывать победы в одиночку. Именно он организовал единственный гол в ворота «Спартака», а до этого провел победный мяч с «Рубином». Плюс, помог одолеть «Лион».

Поэтому, фаворитом встречи будет «Зенит», хотя и надеяться хозяевам на легкую викторию не приходится.

Трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу Зенит – Динамо (Москва) пройдет на канале «Матч ТВ».