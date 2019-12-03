«Оказались не в том месте не в то время»: Обвиняемые в теракте в метро Петербурга на последнем слове не признали вину

Последнее заседание по делу о теракте в метро Петербурга 3 апреля 2017-го перед тем, как коллегия из трёх судей удалилась в совещательную комнату, прошло 3 декабря в 1-м Западном окружном военном суде.

НЕ В ТО ВРЕМЯ НЕ В ТОМ МЕСТЕ?

Начался новый судебный день с реплик адвокатов в ответ на реплику прокурора. Защитница Аброра Азимова Мунаварра Канцерова заявила, что весь процесс прошёл с обвинительный уклоном, а судебного следствия как такового не было: «оно просто закрепило обвинительное заключение».

- Хорошо звучит: «обнаружено и обезврежено», - добавила адвокат Дилмудора Муидинова Оксана Разносчикова. – Но на самом деле бомбу на «Площади Восстания» просто нашли после того, как она уже час пролежала у всех под носом. Джалилов был смертником или нет? Может, он просто перевозил СВУ? Ответа нет. На Товарищеском не обнаружено следов изготовления СВУ. По мнению обвинения, один держат огнетушитель, а четверо пилили? Или наоборот? На все нарушения закрываются глаза!

В клетке 11 подсудимых.Фото: Анна ПОСЛЯНОВА

Свое последнее слово каждый из 11 обвиняемых начал с соболезнований пострадавшим и семьям погибших. Но все тут же оговаривались: «наша совесть перед Петербургом и Россией чиста», а никаких весомых доказательств нет.

Махамадюсуф Мирзаалимов удивился тому, что его с соседями назвали бандой профессионалов, которые просто не оставили следов. Но почему, задался вопросом подсудимый, тогда сам Джалилов, прошедший обучение в Сирии, оставил много зацепок?

- Оказался не в то время не в том месте, - вздохнул Мирзаалимов. - Вспомните дело Чикатило. Прежде, чем его задержали, к смерти приговорили многих людей. Потом его нашли, но было поздно: казненных не вернуть. Я приехал в Россию не для того, чтобы преступления совершать: я тут вырос, выучился. Я просто хочу вернуться к семье. Пожалуйста…

«ДЕЛО СФАБРИКОВАНО»

- Я не террорист: я семейный человек, у меня несовершеннолетние дети. Каждый день я работал по 13-15 часов, чтобы кормить их. Как они теперь живут, не знаю, - сказал Сейфулла Хакимов, держась за больное сердце. - До сих пор думаю: за что?

Бахрам Эргашев тоже подчеркнул, что всего лишь приехал в Россию на заработки, оставив дома трёх детей, жену и пожилую маму.

- Сижу уже почти три года, - констатировал он. - В голове не укладывается. А ведь приехал просто подработать на стройке.

Азамжон Махмудов напомнил, что хотел уехать с невестой на Родину ещё в 2016-ом, но решил намного поработать на стройке.

- Ничего подозрительного в квартире на Товарищеском не замечал, прожил там три недели, - добавил он. - Я не имею понятия, на каком скотче и почему нашли мои биологические следы.

Ибрагимжон Эрматов обратил внимание на то, что им так и не показали диски, по которыми они якобы учились собирать бомбу.

- Свидетелей, может, тоже напугали, как напугали и маму Джалилова? – предположил подсудимый. – Никакого СВУ в нашей квартире не было. Я сам видел, как силовики принесли бомбу. Но меня избивали, пока допрашивали, чтобы я сказал, что ее принес брат. Все дело сфабриковано.

Террорист скончался 3 апреля 2017 года в результате взрыва на перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт».

«ПОПАЛА В ЛОВУШКУ»

Махамадюсуп Эрматов повторил, что дал первые признательные показания под пытками.

- Я понимаю, какое горе вызвал теракт. Но не умножайте несправедливость! – обратился он к суду. – Из-за этого дела я потерял отца. У меня там остались мама, сестра-инвалид, ребёнок, молодая жена. Я подал документы на вид на жительство, купил машину, собирался открыть своё дело. Мне неоднократно отказывали с допросе на полиграфе. Мы виновные для галочки в отчёте.

Единственная женщина из 11 подсудимых, Шохиста Каримова уверена, что следствие вело расследование в тёмных очках.

- Я приехала в Москву на год, мне большего не надо было. Ради дочки, ради семьи. Чтобы решить финансовые проблемы, - пояснила она. - Да, я из-за доверчивости одолжила свой телефон, подпустила к себе опасных людей. Я попала в ловушку, увидела много лжи прямо в глаза.

Содик Ортиков лаконично попросил о справедливости. А Акрам Азимов добавил, что не виновен ни по одной из дюжины вменянных статей.

- Да, я читаю намаз. В России ислам не запрещён. Скрывать тут нечего, - отрезал Азимов. - Я лежал в больнице в Киргизии: я не мог оказаться в России на остановке с гранатой. Меня подставили. За четыре дня пыток в кандалах до официального задержания пережил такое, что врагу не пожелаю. Много нестыковок. Назвав нас виновными, вы увеличите число пострадавших.

Его брат Аброр Азимов кратко напомнил о расхождениях в деле, в том числе и то, что во время проверки на детекторе лжи он не указал по фото одного из организаторов теракта, с которым якобы должен был поддерживать контакт.

Фото разорвавшегося вагона метро.

Дилмурад Муидинов сказал, что его задержали по ошибке, а обвинения против него голословны.

- Я жил обычной мирной жизнью, - добавил он. – Мне было 22 года. Я не собирался совершать теракт: я хотел завести семью.

Суд удалился в совещательную комнату до 10 декабря. Приговор огласят в 13 часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744790" frameborder="0"></iframe> Обвиняемые в теракте в метро Петербурга: «У нас в голове были деньги и семья».Анна ПОСЛЯНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Братья Эрматовы, обвиняемые в теракте в метро Петербурга: «Мы тоже пострадавшие!»

Для обоих прокурор просит миллион рублей штрафа и пожизненное заключение (подробности)

«Петербургский метрополитен» может получить 110 миллионов рублей компенсации за ущерб от теракта

Требование подземки на заседании суда по делу о взрыве в апреле 2017 года поддержала прокуратура (подробности)

Генпрокуратура рассказала, сколько заплатили смертнику Джалилову за теракт в метро Петербурга

По версии следствия, финансирование велось из Турции (подробности)