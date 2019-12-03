Пятиклассник из Петербурга спас девочку, провалившуюся под лед

Ученик пятого класса школы № 509 Красносельского района Петербурга, Павел Гущин, стал настоящим героем. Как стало известно во вторник, 3 декабря, 11-летний мальчик спас двух детей на Матисовом канале, которые отправились гулять по тонкому льду. Ребята были совсем маленькие: мальчик и девочка лет четырех.

Зима в Северной столице только наступила, и вода в канале еще не успела как следует промерзнуть. В какой-то момент корка льда водоема начала трещать под малышкой. В этот момент мимо канала из магазина домой шел Паша. Прямо на глазах юного спасателя лед проломился, и девочка ушла в воду по грудь.

- Я громко закричал и побежал к девочке. Держал ее за капюшон комбинезона и звал взрослых на помощь. Через какое-то время подбежали люди и помогли ее вытащить. Вообще я считаю, что на моём месте так поступил бы каждый, - рассказал юный герой.

Павел удержал малышку, которую, после того как вынесли на землю, передали в руки врачей скорой помощи. Ребенок серьезно не пострадал. Со вторым мальчиком тоже все в порядке.

Как оказалось, сам Паша – спортсмен. Несмотря на свой юный возраст он увлекается хождением под парусом и в 2018 году занял первое место в «Оптимисты Северной столицы» в своей возрастной группе.