Петербуржец выстроил бутафорскую границу с Финляндией, чтобы заработать на нелегалах

Достойная самого Остапа Бендера история произошла 28 ноября на границе Ленинградской области с Финляндией. Здесь пограничники ФСБ задержали группу нарушителей, которые оказались уроженцами одной из стран Южной Азии. Мигранты были уверены, что уже находятся на территории Суоми.

- Иностранные граждане надеялись попасть в Европу через Финляндию. Они нашли в Петербурге проводника, который запросил за свои услуги 10 тысяч евро, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Четверо нелегалов хотели попасть Европу через Финляндию. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

А вот здесь начинается самое интересное. Петербуржец оказался мошенником. Он решил не рисковать своей свободой, а создать видимость пересечения границы. Для этого он изготовил бутафорские пограничные столбы и поставил их в лесу в Выборгском районе Ленобласти. Туда и привел четверых своих клиентов. Дойдя до «границы» гид забрал деньги и помахал иностранцам ручкой, указав примерное направление.

Позднее несчастные мигранты, бродившие ночью в темноте где-то по выборгским болотам, попали таки в руки настоящих пограничников. Те их обогрели и внимательно выслушали. А после позвонили в полицию.

За недолгую прогулку по лесу иностранцы заплатили 10 тысяч евро. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО

Через некоторое время был найден и сам горе-проводник. И если нелегалам грозит лишь штраф и высылка из России, то предприимчивому петербуржцу по статье «Мошенничество» светит несколько лет тюрьмы. До суда он побудет под стражей, чему его бывшие клиенты оказались очень рады. У них еще есть надежда вернуть свои деньги.