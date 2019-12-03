2019-12-03T19:47:26+03:00
Общество

Куда звонить и жаловаться на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге зимой 2019-2020: Работают круглосуточные телефоны

В Смольном открыли горячие линии, по которым можно оставить заявку
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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рассказываем, как пожаловаться на плохую уборку снега в Петербурге.рассказываем, как пожаловаться на плохую уборку снега в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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К утру 3 декабря в Санкт-Петербурге коммунальщики завершили основные работы по уборке после серьезного снегопада, накрывшего город в воскресенье. Три дня с последствиями стихии боролись больше 700 единиц техники и около 1100 дворников.

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- Прометены проезжая часть и тротуары, покрытия обработаны пескосоляной смесью, открыты водоотводные устройства, - отчитались в Смольном во вторник утром. - Свободный проезд транспорта обеспечен.

Всего зимней техники - около 1700 единиц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Всего зимней техники - около 1700 единиц.Фото: Олег ЗОЛОТО

Следят за уборкой городской штаб и районные администрации. О проделанной работе в течение всей зимы они будут рассказывать на своих ресурсах и в социальных сетях.

В 2019 году в Петербурге закупили 471 единиц новой техники. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 году в Петербурге закупили 471 единиц новой техники.Фото: Олег ЗОЛОТО

Также у Комитета по благоустройству заработала электронная карта, на которой можно отслеживать перемещение уборочной техники. Зайти на нее по адресу может любой желающий. Кстати, их в первый день оказалось так много, что система рухнула и не работала три часа.

НА ЗАМЕТКУ

В Петербурге запустили специальную горячую линию для приема сообщений о зимней уборке. Куда звонить и жаловаться на плохую уборку снега в Санкт-Петербурге зимой 2019-2020?

Звонки принимаются круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Кроме того, заявки можно оставить по круглосуточному телефону дежурной службы Комитета 314-60-13. Также обращения принимают в официальных группах районных администраций и по номеру 710-44-54. По последнему номеру с 9 до 20.00 заявку зафиксируют сотрудники Жилищного комитета, ответственного за уборку дворов.

Оставить заявку на уборку снега можно через "горячую" линию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оставить заявку на уборку снега можно через "горячую" линию.Фото: Олег ЗОЛОТО

А В ЭТО ВРЕМЯ

Перед началом зимы коммунальщики пополнили запасы соли, с помощью которой собираются бороться с гололедом. На предстоящий сезон город закупил 100 тонн реагента. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, это единственный способ очистить городские тротуары.

- Если применять это разумно, в меру и, тогда, когда нужно – тогда толк будет. Реагенты будут применяться с утвержденным регламентом. Он предусматривает 10-процентный состав смеси с песком. В отдельных случаях, когда предстоит работать в сложных температурных зонах, будем применять повышенный состав, - отметил вице-губернатор. - В прошедшие дни мы наблюдали лужи и влажные дороги, но это связано с плюсовой температурой. Была бы температура пониже – такой бы картины не было. Хочу всех успокоить, мы не будем сыпать соли в тех размерах и объемах, которые могли бы нанести вред горожанам и Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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