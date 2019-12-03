Да будет свет: Невский проспект полностью стал светодиодным

Невский проспект Петербурга озарился теплым светом новых светодиодных фонарей и стал первой крупной магистралью города, переведенной на экономичное освещение. Обновленные светильники на протяжении 4,5 километров зажглись во вторник, 3 декабря. От площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта на фонари установлены 308 новых чугунных наверший, отлитых по специальному заказу. По своему декору они приближены к архитектурному ансамблю магистрали, а изящная сетка на светильниках добавляет фонарям петербургской эстетики.

- По итогам замены старых светильников с натриевыми лампами на новые светодиодные потребление электроэнергии для наружного освещения Невского проспекта снизилось на 30%. Экономия электроэнергии за год составит 2 миллиона рублей, - подсчитал директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.

Светодиодное освещение улиц в Петербурге не новшество. Раньше такие фонари использовали в основном на внутриквартальных территориях, в садах, парках и скверах. Однако Невский проспект стал первой в городе магистралью с модернизацией освещения. Этот проект станет отправной точкой массового перевода уличного освещения на светодиодное в ходе нового строительства или реконструкции.

- Данный проект высокотехнологичен, он меняет облик города, делает его более современным, -отметил пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Создатели проекта отмечают, что для них важно бережное отношение и сохранение историко-культурного наследия имперской столицы России.