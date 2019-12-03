2019-12-03T19:51:06+03:00
Общество

Да будет свет: Невский проспект полностью стал светодиодным

Это первая крупная магистраль Петербурга, использующая экономичное освещение [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Невский проспект полностью перешел на светодиодное освещение / Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"Невский проспект полностью перешел на светодиодное освещение / Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"
Изменить размер текста:

Невский проспект Петербурга озарился теплым светом новых светодиодных фонарей и стал первой крупной магистралью города, переведенной на экономичное освещение. Обновленные светильники на протяжении 4,5 километров зажглись во вторник, 3 декабря. От площади Александра Невского до Адмиралтейского проспекта на фонари установлены 308 новых чугунных наверший, отлитых по специальному заказу. По своему декору они приближены к архитектурному ансамблю магистрали, а изящная сетка на светильниках добавляет фонарям петербургской эстетики.

- По итогам замены старых светильников с натриевыми лампами на новые светодиодные потребление электроэнергии для наружного освещения Невского проспекта снизилось на 30%. Экономия электроэнергии за год составит 2 миллиона рублей, - подсчитал директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев.

Светодиодное освещение улиц в Петербурге не новшество. Раньше такие фонари использовали в основном на внутриквартальных территориях, в садах, парках и скверах. Однако Невский проспект стал первой в городе магистралью с модернизацией освещения. Этот проект станет отправной точкой массового перевода уличного освещения на светодиодное в ходе нового строительства или реконструкции.

- Данный проект высокотехнологичен, он меняет облик города, делает его более современным, -отметил пресс-секретарь Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.

Создатели проекта отмечают, что для них важно бережное отношение и сохранение историко-культурного наследия имперской столицы России.

Невский проспект стал светодиодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Фан-клуб «Зенита» вступился за болельщиков «Спартака», посаженных в спецприемник
Члена ОПГ, угонявшего микроавтобусы в Петербурге, отправили за решетку на 4 года
В Петербурге объявят бой кальянным
7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных
Хамоватая женщина орала матом и распугала пассажиров петербургского метро
Лежаки, туалеты и Wi-Fi появятся на пляжах Петербурга
Перевозчики рассказали о востребованности ночного транспорта в Петербурге
За два дня гололеда на улицах пострадали 200 петербуржцев
Судимый за убийство петербуржец напал с ножом на родного брата
В Петербурге может появиться училище имени Виктора Цоя
Нерпа-путешественница из Финского залива удивила исследователей своим поведением
В Петербурге начали выдавать первые паспорта болельщика ЕВРО-2020
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей