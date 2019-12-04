Защитник СКА Андрей Зубарев: Позовут в Америку - поеду даже на минимальные деньги

Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА, олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной России Андрей Зубарев больших интервью еще не давал ни разу. Однако в нашей беседе 32-летний спортсмен откровенно рассказал обо всем: и о проблемах СКА в этом сезоне, и о своей знаменитой «мельнице», и о карьерных планах, и о награждении в Кремле. Эксклюзивно для читателей «Комсомольской правды в Петербурге».

«У ЗНАРКА БЫЛО ТЯЖЕЛЕЕ»

- Андрей, почему в октябре у СКА случилась черная серия?

- Давно уже закончилось то время, когда СКА был командой звезд. Может, кто-то думает, что мы должны обыгрывать всех соперников на одном коньке, но такого давно нет! Не только в СКА, но и вообще в КХЛ. Сейчас только через работу, через правильные действия, взаимопонимание, сплоченный коллектив можно добиться успеха. Нет уже такого, что приходишь и на классе выигрываешь.

- И чего ждать дальше?

- Нам важно выползти из этой черной полосы. Много последних матчей выиграли в дополнительное время или в серии буллитов. Пошли победы, пусть пока и неуверенные. Надо прибавлять в командных действиях и выходить потихоньку на уровень, который СКА, клуб с такими амбициями, должен показывать!

- Вы уже играли в НХЛ, но надолго там не закрепились. Северная Америка для вас еще актуальна?

- Будет предложение - поеду! Даже на минимальный контракт. И буду пахать все лето, чтобы отдать все. Я просто хочу еще раз надеть свитер с эмблемой клуба НХЛ. Окунуться в ту атмосферу, кайфануть по-другому. Пока ты действующий хоккеист - у тебя это в крови!

- Правда ли, что в минувшее межсезонье была очень тяжелая подготовка? Некоторые игроки СКА даже называют это летом самым тяжелым за карьеру.

- Предсезонка была действительно сложная, а мне есть с чем сравнивать. Я прошел ее со многими тренерами, но у Олега Валерьевича Знарка она все-таки была потяжелее: большая беговая работа, ускорения - организм сильно нагружают. Самое неприятное - так называемые фартлеки, отрезки по 300-400 метров.

ОТЛИЧНИК НА КОНЬКАХ

- Как занятия хоккеем в детстве сказывались на учебе?

- Я начал заниматься хоккеем в шесть-семь лет. Успевал все совмещать, этого требовали родители. После третьего класса у меня из плюсов была математика: ездил на олимпиады, занимал в городе вторые или третьи места. Конечно, ученье - это свет.

- Когда вы пришли к такому выводу?

- Когда это говорят родители в детстве, слушать не будешь. Поймешь уже потом сам, а время не вернуть… Ближе к окончанию школы я начал наглеть. Приходил ко второму уроку с пакетиком - фишка была тех годов, внутри одна тетрадка. Но все экзамены в итоге хорошо сдал.

Андрей начал заниматься хоккеем в шесть лет.Фото: Илья СМИРНОВ

- Учителя боролись за вас?

- Нет, преподаватели уже тогда понимали, чем я занимаюсь. Они уважали мое хобби, а я старался им помогать. У нас немного было хоккеистов, в школе отсутствовал спецкласс.

«МЕЛЬНИЦА» НА ЛЬДУ

- Вы же с детства играли в силовом стиле?

- Да, я всегда был габаритным. Но со временем я понял, что силовой прием - это элемент игры, который позволяет отобрать шайбу. В нем есть минусы - удаления. Ты можешь упасть, потерять шайбу и так далее. Если ты можешь отобрать шайбу другим способом, не рискуя, почему нет? Не надо обязательно раскалывать соперника!

- «Мельница» - ваш фирменный прием - вообще стала очень рискованным элементом в нашем хоккее.

- У меня с судьями хорошие отношения - как с людьми. Один потом подъезжает, говорит: «Видел твой силовой, там все было чисто!» Я говорю: «Спасибо, но это не отменит гол, который мы пропустили, когда я был удален». И подумаешь, нужно это делать или нет, если есть риск подвести команду. Получается трактовка правил на усмотрение судьи: нравится - не нравится. С опытом и с возрастом ты стараешься риски убирать во всем. За пределами площадки тоже.

- Кого из хоккеистов, с которыми вы играли, назвали бы железным человеком?

- Из последних примеров - Женька Кетов. Он выйдет на лед в любом состоянии. Помню, у него были порванные связки, должен был отдыхать несколько недель, а он пошел играть.

МУЖИК, А НЕ БЫДЛО!

- Правда ли, что вы были одним из любимцев бывшего тренера Олега Знарка и он вас выделял?

- Олег Валерьевич - просто приятный человек. Есть такое понятие - мужик. Вот народ сейчас скажет: «Он матерится как быдло!» Но он мужик, который разговаривает с мужиками в мужском виде спорта. С ним очень приятно работать, Знарок очень открытый, честный. Если хочет что-то сказать, он скажет в глаза, не будет использовать схемы, по которым ты узнаешь обо всем последним. Ты доверяешь человеку, потому что все прозрачно.

- Много в российском хоккее тренеров, которые говорят одно, а делают другое?

- Думаю, это частое явление, особенно в XXI веке… Но тяжело винить конкретного человека. Может, он жертва обстоятельств. Хоккеист - зависимый человек, и тренер тоже. Надо встать на его место, прежде чем осуждать.

- Чем вам запомнилась победа СКА в Кубке Гагарина?

- Был супертренерский штаб! Коллектив! Атмосфера! Бывают такие сезоны, когда ты просто кайфуешь, наслаждаешься работой. Плей-офф - это ведь война, там все средства хороши. Надо добиться четырех побед, причем над одним соперником, в каждой игре выработать какую-то тактику. И в финале мы просто связали «Магнитку», хотя противников было большинство.

Защитник СКА Андрей Зубарев.Фото: Илья СМИРНОВ

БОЛТ В ПЛЕЧЕ НЕ ПОМЕХА

- Заранее были уверены, что попадете в сборную России на Олимпиаду?

- Были опасения, что не возьмут. После победы со СКА в Кубке Гагарина весной 2017 года я сделал операцию на бедре в Колорадо, восстанавливался четыре месяца. Начал играть в сентябре. Тогда я набирал форму и понимал, что Олимпиада в феврале. И тут вдруг порвал связку на плече. Вот это было обидно!

- Понять можно!

- Причем по-глупому! Коньком то ли мусорку, то ли стенку пнул в раздевалке. Плюс отвратительно сделали операцию в Риме, каким-то старым методом! У меня через два дня вылетел болт, потом в перевязочной обычной городской больницы просто выкручивали его отверткой. В итоге до Олимпиады сумел провести только четыре матча в чемпионате КХЛ. И тут большая благодарность Знарку и его тренерскому штабу, руководству сборной, что выбор сделали в мою пользу. Слава богу, получилось, что я не подвел!

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С ПУТИНЫМ

- Что из финала с Германией до сих пор в памяти?

- Я специально не просматривал матч, но как-то нарвался на видео на Ютубе. Честно, слезы наворачивались от того, что там происходило. Помню, мы с ребятами еще во время Олимпиады смотрели вместе четвертьфинал и полуфинал: Германия - Швеция и Германия - Канада. Все были в шоке, что немцы тогда выиграли!

- Это повлияло на ваш настрой?

- Конечно, тут психологический момент: с кем бороться в финале за золото - с Канадой или Германией. Подсознательно держишь в голове, что с последними у тебя шансов на победу больше.

- Перед финалом волновались?

- Не знаю почему, но меня не трясло, хотя игра была самая ответственная в моей жизни! Немцы забивают третью шайбу - осталось две с половиной минуты. И я сижу и думаю: не может быть, чтобы Германия стала олимпийским чемпионом, ну не может быть! И тут они допускают супергрубую ошибку. У нас удаление, ситуация проигранная. Все! Просто держи шайбу в зоне и катай нас. Но они нас отпустили.

- После победы в Пхенчхане вас награждал Владимир Путин. С какими эмоциями поехали в Кремль?

- Волновался, конечно. Сильно. А как перед президентом не волноваться? Тем более такой великой, большой страны. После победы на чемпионате мира в Минске (в 2014 году) он нас, кстати, тоже награждал. Но тогда я почти не волновался.