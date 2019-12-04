2019-12-04T15:55:39+03:00
Звезды

Я - за счастливую бесконечность: Татьяна Буланова назвала свою счастливую цифру

Заслуженная артистка России перед концертом «Звезды Дорожного радио» рассказала про магию чисел
Степан СТЕПАНОВ
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В воскресенье 8 декабря 2019 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в восьмой раз состоится церемония вручения Народной премии «Звезды Дорожного радио». За несколько дней до шоу в прямом эфире хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10» были подведены итоги народного голосования и названы имена 18 лауреатов и 17 хитов года, которые обязательно прозвучат на церемонии. Абсолютной рекордсменкой премии по итогам всех лет ее существования стала певица Татьяна Буланова - она попадает в список лауреатов уже в восьмой раз! О песне «Два берега», о дуэте с Константином Костомаровым и и о магии чисел в своей жизни и творчестве заслуженная артистка России рассказала нашим читателям.

- Мы уже не представляем премию «Звезды Дорожного радио» без вас, Татьяна!

- Это замечательная премия! Здесь и молодые исполнители выступают, и мастодонты эстрады - обожаю такие сборные концерты, потому что на них ты встречаешься со своим коллегами, друзьями, которых редко видишь, а во-вторых, здесь всегда царит очень доброжелательная атмосфера.

- Вы попадаете в список лауреатов уже в восьмой раз. Вообще верите в магию цифр?

- Восемь - очень красивая цифра, я - за счастливую бесконечность! Знаете, я начала верить в магию цифр. В моей жизни очень много пересечений каких-то, изменений, связанных с определенными цифрами. Одному моему мужу был 31 год, когда у нас родился ребенок. Второму мужу - тоже 31 год, когда появился другой ребенок. Спустя 12 лет совместной жизни я рассталась с первым мужем, еще через 12 лет разошлась со вторым. Вот такие интересные совпадения, если обращать на них внимание. Я не очень понимаю пока, как это работает, но, когда начала анализировать, осознала, что, действительно, совпадения есть и они неслучайны.

- Есть ли у вас счастливые цифры?

- Мне кажется, цифра семь у меня счастливая, а вот 13 немного побаиваюсь, хотя кто-то считает, что это счастливое число.

- До 13 статуэтки «Дорожного радио» еще далеко, нет причин начинать волноваться уже сейчас. Премия пройдет в вашем родном городе Санкт-Петербурге, это же тоже приятное совпадение?

- Конечно! Это мой родной город, я его обожаю! Не хочу зарекаться, конечно, но в ближайшее время я не планирую оттуда уезжать. Санкт-Петербург - это город, который меня поддерживает, вдохновляет и питает мои внутренние силы. Благодаря ему я такая, какая есть.

- Зрители с нетерпением будут ждать на концерте песню «Два берега». Расскажите о вашем дуэте с композитором Константином Костомаровым.

- С Костей Костомаровым мы знакомы очень давно, и благодаря ему в моей творческой жизни появилось много красивых и интересных песен. Он очень приятный, деликатный и воспитанный человек, и, самое главное, невероятно талантливый. Песня «Два берега» появились не так давно, она мне нравится: красивая, с хорошей энергетикой. Ну, да что говорить про песню - ее надо слушать. До встречи на концерте!

КОНКРЕТНО

8 декабря на сцену Ледового Дворца вместе с Татьяной Булановой выйдут и другие звезды отечественной эстрады: Валерия, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Лолита, Стас Михайлов, Денис Клявер, Михаил Шуфутинский, Сергей Трофимов, Анна Семенович. Впервые на церемонии выступят: Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Александр Иванов, Дмитрий Маликов и Дима Билан.

Последние билеты можно приобрести на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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