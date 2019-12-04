Грузин выстроил бутафорскую границу с Финляндией, чтобы заработать миллион рублей на нелегалах, бегущих в Европу

«ПОЙДЕМ НОЧЬЮ»

Встретились как-то четверо граждан Шри-Ланки и один грузин, чтобы сбежать в Европу. И нет, это не начало анекдота, а реальная история из Петербурга.

У друзей из Шри-Ланки была мечта – рвануть на Запад за богатой и сытной жизнью. Свой план ребята разрабатывали несколько лет: у себя на родине экономили на еде, работали в поте лица. С трудом накопили 12 тысяч евро (840 тысяч рублей, – прим.ред.). Но не получив шенгенскую визу, решили прорубать окно в Европу, как когда-то Петр I. Через Петербург - в Финляндию, а потом уж перед ними открыт весь Старый свет.

Иностранцы заплатили 10 тысяч евро, чтобы перебежать границу с Финляндией Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Все продумали до мельчайших деталей. Подготовились к суровой русской зиме, получили российскую туристическую визу. Насладились видами Петропавловской крепости и Исаакиевского собора. А затем стали готовиться к самому главному – отчаянному марш-броску через Выборг. Чтобы не заблудиться в суровых русских лесах – нашли себе проводника в интернете. Тот заверил, что знает Петербург и Ленобласть, как свои пять пальцев.

- Готовьтесь пройти через путаные тропы, оденьтесь теплее. В Финляндию пойдем ночью. Вы уже не первые, никаких проблем не будет, - бойко заявил по телефону 24-летний Сосо (имя изменено, – прим.ред.).

Гости из Шри-Ланки слушали, кивали, а сами уже представляли, как начинают новую жизнь в Европе.

Проходить через границу решили поздним вечером в сумерках. Все, как в голливудских фильмах. Сначала ехали по обычным дорогам, потом свернули на сельские, ухабистые. После этого долго плутали вокруг озера и, наконец, очутились в лесу. Продирались сквозь чащобы с рюкзаками за спиной. Чего только не сделаешь ради европейской жизни. И вот оно вознаграждение – два столба, означающих границу между Россией и Финляндией. Рывок, второй. И вот он – долгожданный Старый Свет!

Такие лица встретили пограничники в лесу Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ

- Вот вы и в Европе, - торжественно объявил гид. - А теперь деньги вперед.

Экскурсия по лесам Ленобласти иностранцам обошлась ни много ни мало – в 10 тысяч евро! Но чего только не отдашь ради мечты. Ведь впереди «la vita è bella» («жизнь прекрасна по-итальянски, - прим. ред.)!

Но тут что-то пошло не так. Вместо уютной финских домиков, на европейской земле «туристов» почему-то встретили вполне себе русские пограничники с серьезными лицами. Свет фонариков в лицо, проверка документов и протокольная речь. С каждым русским словом зарубежная мечта таяла на глазах…

КАК РАЗВОДЯТ ИНОСТРАНЦЕВ

Тут и выяснилось, что гид Сосо вовсе никакой не петербуржец. Что он сам приехал в Россию за лучшей жизнью пару лет назад. Работы у него в последнее время не было, вот он и решил поиграть в Ивана Сусанина – заработать денег на доверчивых иностранцах.

- Бизнес нелегальной миграции существует, - пояснил «КП» источник, знакомый с ситуацией. – Людей обманывают, заставляют платить предоплаты. Например, гражданин Индии начинает в Интернете искать организаторов каналов незаконной миграции. Как правило, этим занимаются выходцы из стран СНГ, граждане Ближнего Востока, Южной Азии, Африки. Это бывают студенты-иностранцы, которые учатся в Петербурге несколько лет.

Все четверо шли в Финляндию за лучшей жизнью Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Схема простая: если иностранцы переводят деньги еще до приезда в Россию, с ними потом просто прекращают общение. Либо они оформляют туристическую визу, и уже здесь встречаются с лжепроводниками. Те доводят их до леса в приграничной зоне и говорят идти прямо столько-то километров, но у границы их всегда ловят силовики.

Сосо тоже попросил предоплату, но получил небольшую сумму. Чтобы забрать остальные деньги, ему нужно было провести иностранцев через границу. Но как это сделать и остаться при этом на свободе?

Хитрый грузин поискал в интернете, как выглядят пограничные столбы и сам сделал похожие. После этого он заранее установил их в лесу неподалеку от пограничной зоны. Подвела его как раз близость к реальной границе.

Друзья долго копили на побег, а встретили мошенника Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

- На пограничной зоне у нас есть целый комплекс технических сооружений, - сообщили «КП» в Пограничном управлении ФСБ. - Это сейсмические датчики, сигнализационные системы, тепловизоры и другие средства. Граница прикрыта очень крепко. Но с таким ухищрением столкнулись впервые.

В итоге всех пятерых взяли с поличным. Граждан Шри-Ланки суд выдворил из России. Вместо Собора Парижской богоматери им теперь предстоит любоваться родными просторами. А вот грузину теперь на родину не вернут, как бы он не хотел. Против него могут возбудить уголовное дело за «Мошенничество». Ведь деньги грузинский Остап Бендер получил, а иностранцев в Хельсинки так и не вывел.

Сквозь лес продирались ночью Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти

КОНКРЕТНО

«Ловим таких по 600 человек в год»

- В год мы в среднем задерживаем около 600 человек, которые пытаются нелегально пересечь границу России с Финляндией или Эстонией, - поясняют в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. – Это не нарушители, которые смогли ее пройти. А те, кто пытается. Большинство задержанных выдворено, с некоторыми проводится профилактическая беседа.