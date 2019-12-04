Александр Дрозденко: «Мой бизнес» должен стать домом для предпринимателей

Он работает по принципу «единого окна». Здесь предприниматели могут получить более ста услуг: от консультаций о том, как открыть бизнес и получить поддержку, до регистрации товарного знака. И все это бесплатно.

- У нас уже есть успешный пример сопровождения крупных инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на базе Агентства экономического развития Ленинградской области. Центр «Мой бизнес» должен стать домом для предпринимателей, это качественно новый уровень поддержки. Мы надеемся, что в адрес центра будут поступать слова благодарности от бизнеса. Это станет лучшим доказательством его успешности, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на торжественной церемонии открытия центра.

«Мой бизнес» станет связующим звеном между государством и бизнесом. На площадке предприниматели региона регулярно будут встречаться с представителями власти и делиться насущными проблемами, с которыми сталкивается бизнес.

К слову, чтобы проблем этих было меньше, начинающий предприниматель может посетить бесплатные курсы, тренинги, которые организуются центром. Их, как правило, ведут опытные бизнес-тренеры, предприниматели с опытом, прошедшие огонь и воду.

Больше всего востребована финансовая поддержка. Так, в центре «Мой бизнес» можно получить микрозайм до пяти миллионов рублей по льготной ставке от 3,25 процента. При этом необходимы регистрация в Ленобласти и три месяца деятельности бизнеса.

Денег требуется больше - помогут с кредитом, ведь центр сотрудничает с ведущими в регионе банками и выступает поручителем перед кредиторами. При его содействии инвестиционные проекты могут претендовать на федеральную поддержку, например, льготные займы Фонда развития промышленности.

Под одной крышей центра «Мой бизнес» объединилось сразу несколько подразделений: центр поддержки предпринимательства, регио- нальная микрокредитная компания, региональная гарантийная организация, центр инжиниринга, а также центр инноваций социальной сферы. Также в скором времени на площадке в городе Выборге откроется центр молодежного инновационного творчества.

КОНКРЕТНО

О мерах поддержки, которые могут получить предприниматели в Центре «Мой бизнес», можно узнать на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Но лучше, конечно, зайти в гости на проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», Центр «Мой бизнес» Ленинградской области, 9 этаж).

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СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития России в соответствии с майским Указом президента Владимира Путина 2018 года. В рамках проекта реализуются пять федеральных и региональных проектов, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам, акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства, создание системы поддержки фермеров, а также на популяризацию предпринимательства. На реализацию нацпроекта в РФ до 2024 года выделят 481,5 миллиарда рублей.