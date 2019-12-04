Смартфоны, волшебные палочки и здоровье: Стало известно, что просят петербуржцы у Деда Мороза в 2019 году

Под Новый год в чудеса начинают верить даже взрослые. Иначе как еще объяснить, что письма Деду Морозу пишут даже они. Декабрь – самое время отправлять добрые слова волшебнику и просить исполнить мечту. Конечно, это делают дети, но, как рассказали «КП-Петербург» в почте Деда Мороза, одна треть всех писем каждый год – от взрослых. Чего же просят маленькие и большие петербуржцы?

Письма Деду Морозу приходят круглый год. Но с октября, ближе к празднику, их становится все больше и больше. Пишут из всех регионов страны и, конечно, из Петербурга. За весь год число бумажных посланий в Великий Устюг из разных городов достигает нескольких миллионов. Сколько в этом году писали петербуржцы, помощникам дедушки еще предстоит подсчитать. А вот с желанными подарками уже все ясно. Сегодня «в топе» у детей телефоны, планшеты, ноутбуки, гироскутеры, а из игрушек – конструкторы «Лего» и куклы Лол. Но есть и настоящие фантазеры.

Дети часто присылают Деду Морозу открытки, поделки и рисунки.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Самые необычные просьбы – скатерть-самобранка для мамы, невидимая шпаргалка, отпуск в 365 дней, волшебная пыль, волшебная палочка, крылья бабочки, хвост русалки, говорящие животные, волшебные способности,– рассказали в почте Деда Мороза.

По-прежнему дети просят подарки не только для себя. Вот, например, девочка Женя из Петербурга рассказала волшебнику о своей семье, об учебе и даже прислала свои итоги успеваемости по всем предметам.

«Мои родственники не верят в тебя, но они правда очень хорошие. Я хочу попросить подарки и для них. Сейчас я опишу их интересы», – написала маленькая петербурженка.

Многие детишки присылают свои рисунки, открытки, поделки. В этом Деду Морозу от школьницы Златославы из Петербурга пришлая вязаная игрушка – маленький бегемотик. Но, к сожалению, не все ребята вкладывают в свои послания тепло и доброту.

– По моим наблюдениям характер писем несколько изменился. Стало больше писем, где даже без предисловий и приветствий написано желание. Вот недавно поступило письмо, где под номерами указано 278 желаний. Это скорее напоминает заказ интернет магазина! – отметил помощник Деда Мороза.

Деду Морозу присылают оригинальные письма. Фото: vk.com/dm.pochta

Конечно, в 21 веке многие пишут и на электронную почту. Но все же Дед Мороз больше любит рукописные письма – и не только от детишек.

– Молодые девушки и женщины чаще всего просят у Деда Мороза встречу с мужчиной их мечты, здоровых деток, счастья семейного. Мужчины – карьерного роста, машины, большую зарплату, – рассказали в почте Деда Мороза. – Пенсионеры пишут о помощи материальной. А иногда присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них как способ выговориться, пишут о переживаниях за судьбу своих детей и внуков.

О самом заветном просят Деда Мороза и взрослые, и дети. Фото: vk.com/dm.pochta

НА ЗАМЕТКУ

Где отправить письмо Деду Морозу в Петербурге

Писать нужно на адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза. А в Петербурге перед Новым годом «Почта России» открыла специальные ящики для писем именно Деду Морозу. Найти их можно в отделениях почты на Невском проспекте,87/2, в по Лиговском, 164, Маршала Казакова, 21, Московский проспект, 195, Планерной, 47 и Гражданском проспекте, 19к1.