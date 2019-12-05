«Отрезал женщинам грудь»: Маньяк-милиционер, жестоко убивший двух девушек, признался еще в одном убийстве

В Петербург в ближайшее время вернут известного в городе маньяка-милиционера Олега Тена. Имя убийцы был на слуху в 2005-2007 годах, когда в городе загадочно пропадали девушки, а позже их находили убитыми и изуродованными. Тен служил в Управлении вневедомственной охраны ГУВД Санкт-Петербурга, поэтому первое время оставался вне подозрений. На первый взгляд он был чист: семьянин, юрист с высшим образованием, воспитывал трех детей.

ОТ ЗАДЕРЖАНИЯ СПАСЛО УДОСТОВЕРЕНИЕ МВД

На самом деле первое преступление Тен совершил, когда был еще стажером школы милиции. Олег, несмотря на то, что работал в МВД, увлекался игрой в казино. Мог спустить все деньги за один присест. И вот в июле 2005 года после очередного проигрыша он решил ограбить прохожую. Свою жертву 24-летнюю работницу счетной палаты Ленобласти, дочь генерал жд войск он подкараулил возле подъезда на Дунайской улице. Зашел с ней в лифт и, угрожая ножом, заставил подняться на чердак. Девушка пыталась отбиваться, но Тен перерезал ей горло разбитой бутылкой, после чего забрал все ценные вещи.

На этом маньяк не остановился. После кровавой расправы Тен изуродовал тело своей жертвы, вырезав у нее молочные железы и глаз. При этом части тела он забрал с собой, после чего скрылся. Вскоре после убийства Олег перешел на работу во вневедомственную охрану МВД, охранял банк и параллельно работал в такси. Свое второе преступление он совершил уже в декабре 2005 года. Жертвой стала 21-летняя попутчица Татьяна, которая голосовала на дороге.

Милиционер вызвался ее подвезти на своей машине, она согласилась. Через несколько минут он увез ее в глухое место, где исполосовал ножом и ограбил. Тело Татьяны нашли лишь через три месяца. К слову, Олега даже задерживали коллеги. Но он показал свое милицейское удостоверение, после чего его отпустили.

ПРИЗНАНИЕ СПУСТЯ 15 ЛЕТ

Попался Олег Тен в 2006 году. Показания против него дал другой таксист, который заметил кровь в машине. Также Тен пытался продать телефон жертвы. Тена задержали и вскоре осудили на пожизненный срок. Сейчас экс-милиционер находится в колонии на Ямале в «Полярной сове». Там он и дал новые показания. Маньяк признался в убийстве третьей жертвы.

- Оказалось, что те две девушки были не первыми жертвами Тена, - рассказал "КП-Петербург" источник в следствии. - Первое преступление, по словам экс-милиционера, он совершил в августе 2004 года. Олег Тен ехал на своей машине «ГАЗ-3110», когда решил подвезти 18-летнюю девушку. Убийство произошло прямо в машине. Тен задушил жертву поясом, после чего порезал ее горло и отрезал грудь, как и другой своей жертве.

Олег Тен после убийства выбросил тело и избавился от ножа. 15 лет уголовное дело считалось не раскрытым. И теперь маньяка могут вновь привезти в Петербург с Ямала для проведения следственных действий. Если все его показания подтвердятся, то убийцу ждет новый суд.

- В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России злоумышленник дополнительно изобличен еще в одном убийстве, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.- Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.