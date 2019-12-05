Краш-тест: «Девочка за рулем» устроила массовое ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» в Петербурге

«Апокалипсис» - так описали очевидцы утреннюю аварию на Выборгском шоссе, которая произошла прямо напротив станции метро «Озерки». Около 10:00 «Ауди» из автосалона с женщиной за рулем устроила неудачный тест-драйв, превратившийся в краш-тест. Низко летевшая иномарка снесла все на своем пути, устроив «замес» из 13 автомобилей.

- Девушка на «Ауди а7» на дикой скорости снесла разделительный забор и столб, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом повреждены в основном встречные машины, стоявшие на светофоре на левый поворот, их побило кусками забора и самого светофора, который тоже пал жертвой гонщицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/747923" frameborder="0"></iframe> Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

- Она врезалась в попутную машину, после чего наехала на бордюр, снесла светофор, дорожные знаки, взмыла в воздух, перелеталя через перекресток, приземлилась, и пошла сносить ограждения, - пишут потрясенные очевидцы ДТП.

В итоге летевшая иномарка «выбила страйк» из десятка случайных автомобилей. На место аварии срочно примчались машины скорой помощи включая реанимобили и спасатели. Официальных данных о сострадавших в ДТП пока нет. Сейчас движение по Выборгскому шоссе было перекрыто, из-за аварии пробка растянулась почти на километр.

Удивительно, но обошлось без жертв. По данным ГИБДД, в аварии на Выборгском шоссе пострадали только девушка-водитель и ее 43-летний пассажир. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В обстоятельствах инцидента разбираются инспектора дорожной полиции.