2019-12-05T14:39:43+03:00
Происшествия

Краш-тест: «Девочка за рулем» устроила массовое ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» в Петербурге

Дама на «Ауди» из автосалона устроила неудачный тест-драйв на Выборгском шоссе и снесла все на своем пути включая светофор [видео]
Петр КИБЕР
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На Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: https://vk.com/spb_todayНа Выборгском шоссе произошло массовое ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today
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«Апокалипсис» - так описали очевидцы утреннюю аварию на Выборгском шоссе, которая произошла прямо напротив станции метро «Озерки». Около 10:00 «Ауди» из автосалона с женщиной за рулем устроила неудачный тест-драйв, превратившийся в краш-тест. Низко летевшая иномарка снесла все на своем пути, устроив «замес» из 13 автомобилей.

- Девушка на «Ауди а7» на дикой скорости снесла разделительный забор и столб, - пишут свидетели аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом повреждены в основном встречные машины, стоявшие на светофоре на левый поворот, их побило кусками забора и самого светофора, который тоже пал жертвой гонщицы.

Появилось видео момента массового ДТП около метро Озерки.

- Она врезалась в попутную машину, после чего наехала на бордюр, снесла светофор, дорожные знаки, взмыла в воздух, перелеталя через перекресток, приземлилась, и пошла сносить ограждения, - пишут потрясенные очевидцы ДТП.

В итоге летевшая иномарка «выбила страйк» из десятка случайных автомобилей. На место аварии срочно примчались машины скорой помощи включая реанимобили и спасатели. Официальных данных о сострадавших в ДТП пока нет. Сейчас движение по Выборгскому шоссе было перекрыто, из-за аварии пробка растянулась почти на километр.

Удивительно, но обошлось без жертв. По данным ГИБДД, в аварии на Выборгском шоссе пострадали только девушка-водитель и ее 43-летний пассажир. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. В обстоятельствах инцидента разбираются инспектора дорожной полиции.

Во время тест-драйва девушка -водитель протаранила больше 10 авто у метро «Озерки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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