2019-12-05T14:09:37+03:00
Общество

Жителей Ленобласти будут штрафовать за шум ночью

Под запрет попадает использование бензопил и газонокосилок после заката
Маргарита РЫБАКОВА
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В число территорий, защищаемых законом, входят все места, где могут проживать люди.В число территорий, защищаемых законом, входят все места, где могут проживать люди.Фото: Тимур ХАНОВ
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Теперь пилить и косить можно только днем. Законодательное собрание Ленинградской области приняло в первом и третьем чтении проект закона, согласно которому людей будут штрафов за использование бензопил и газонокосилок ночью.

Изменения в областной Закон «Об административных правонарушениях» инициировал прокурор 47-го региона Борис Марков. Он обратил внимание на то, что наказание за шум есть, однако нет конкретики о кошении травы газонокосилками, валке деревьев при помощи бензопил и использовании прочих технических средств.

Как отмечается в пояснительной записке, «действующее законодательство позволяет штрафовать за использование шумной техники в ночное время, только если она применяется для ремонтных, земляных или строительных работ. В иных случаях, например, при пилке дров или кошении газона, закон применяться не может». Но ведь это тоже шум и не хилый! Теперь несправедливость устранили.

- Вопрос наболевший, поэтому законопроект, подготовленный прокуратурой, депутаты поддержали единогласно. Граждане не раз обращались к нам с жалобами на громкий шум газонокосилок, бензопил, который нарушает покой граждан, мешает отдыхать, не дает уложить ребенка спать, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин. - Формально эти работы не попадают под действие Административного кодекса. До сегодняшнего дня было запрещено проводить только земляные, ремонтные, либо строительные работы. Теперь поправки в закон этот пробел устранят.

Итак, напомним, запрет на нарушение тишины и покоя в Ленинградской области действует с 23.00 до 07.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные и праздничные. Штраф составляет от 500 до 1000 рублей, для чиновников - от 2000 до 5000, для юридических лиц - от 10 000 до 15 000 рублей. В число территорий, защищаемых законом, входят не только частные дома и квартиры, но и садоводства, санатории, интернаты, дома престарелых и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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