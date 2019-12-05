5 мифов о психоневрологических интернатах, о которых пора забыть

Вокруг специализированных учреждений бытует множество стереотипов. Причина, как правило, в дефиците информации. Самое время разобраться с некоторыми заблуждениями. В этом нам помогут представители разных психоневрологических интернатов (ПНИ) Петербурга. Мы посетили несколько петербургских учреждений и вот что выяснили.

Миф 1: Все они - закрытые учреждения, как тюрьма

Большинство обывателей считают, что в интернаты не могут попасть журналисты, общественники и прочие неравнодушные люди, чтобы помочь или оценить условия проживания. Когда-то эта система и правда была закрытой, но сегодня ситуация совсем иная: современные психоневрологические интернаты - это целый комплекс услуг для особенных людей.

- У нас все отделения, на которых проживают наши подопечные, открыты и доступны, с ними регулярно встречаются волонтеры некоммерческой организации «Перспектива», - говорят в ПНИ № 2. - Конечно, учитывая нашу специфику и принимая во внимание различные виды и степени заболевания проживающих, установлено время посещения. Однако каждый день в будни своих родных и близких навещает свыше 30 человек, а в выходные и праздники бывает более 50 посетителей.

Кроме того, подопечные ПНИ могут самостоятельно выходить за пределы учреждения, например, если им нужно в магазин, банк или на почту. Некоторых сопровождают специалисты по социальной работе, но только в том случае, если человек сам не может ориентироваться в городе.

Нет проблем и с личными вещами. В ДДИ № 3, например, у каждого ребенка есть своя одежда, для каждого организовано пространство, где моно побыть одному. В спальне проживают максимум три человека, что позволяет им уединиться. Если ребенок не хочет заниматься, ему предоставляется право выбора: слушать музыку, читать книги, полежать, поиграть или заняться своими делами. У старших детей есть телефоны, плееры, планшеты, каждая группа оборудована телевизором, музыкальным центром. Все это находится в доступе для детей.

Миф 2: Здесь нет досуга и развлечений

Вот тут некоторые могут позавидовать. В интернатах работают библиотеки, творческие кружки, открыты киноконцертные залы, регулярно проводятся мастер-классы, развлекательные и культурные мероприятия.

- Широко распространены все виды игровой терапии, которая поддерживает хорошее настроение, оптимизм, благотворно влияет на различные функции организма, - говорят специалисты ПНИ № 9. - Причем все формы досуга планируются с учетом возраста, общего состояния здоровья и возможностей физической активности проживающего. Широко используется музыкотерапия, которая чаще включает в себя пение и танцы. У нас тоже есть свои звезды. Во время таких занятий подопечные получают эмоциональную разгрузку, снимают психологическое напряжение, налаживают дружеские и даже романтические отношения. Все это позитивно отражается на эмоциональном и физическом самочувствии проживающих. Кроме того, мы инициировали инновационный проект «Школа взаимопомощи», когда наши парни и девушки организуют досуг для других проживающих. Это повышает ответственность и самостоятельность.

В целом формы реабилитации могут быть разные: от пассивного просмотра телепередач и прослушивания музыки до активных занятий рукоделием, рисованием, оригами, лепкой и участием в художественной самодеятельности, праздниках.

- Также большой выбор в плане посещения музеев, выставок, концертов, экскурсий. Наши подопечные активно участвуют в городских мероприятиях и праздниках. И, конечно, в интернате проходят встречи с родственниками, за круглым столом обсуждают текущие проблемы с руководителем учреждения, медицинскими работниками.

Миф 3: Людей там никто не лечит, они страдают молча

На самом деле интернаты не являются медицинскими учреждениями, но за здоровьем живущих здесь людей наблюдают постоянно. Проживающие проходят плановые и внеплановые осмотры, если необходимо - их отправляют на лечение в больницу, а потом выполняют все рекомендации врачей. К примеру, в ПНИ № 1 есть лечебно-диагностическое отделение с собственной клинико-биохимической лабораторией, отоларингологическим, физиотерапевтическим кабинетом. Кабинеты массажа, лечебной физкультуры и ультразвуковой диагностики - обычное дело в большинстве учреждений. Так что обратиться за медицинской помощью (или с целью профилактики и укрепления здоровья) каждый житель интерната может в любой момент. И эти кабинеты практически не бывают пустыми.

Миф 4: Человек, попавший в интернат, не может получить образование. Их не учат даже самообслуживанию

Ответом на этот стереотип становятся факты: только на базе психоневрологического интерната № 10 общее начальное образование сегодня получают пятнадцать человек. Обучение проводится с учетом психофизических и индивидуальных возможностей, состояния здоровья подопечных ПНИ. Если 10 человек учатся в школе № 627 в соответствии с адаптированной основной образовательной программой обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями развития, то 5 человек получают надомное обучение в школе № 565, им помогают делать домашнее задание.

Большую часть обычного дня в ПНИ № 10 и ПНИ № 6, как и в других таких учреждениях, занимает освоение и закрепление навыков самообслуживания и личной гигиены, обучение обычным бытовым действиям. Они учатся создавать уют и чистоту в своих комнатах и других помещениях интерната, ухаживать за комнатными растениями и личными вещами, помогают персоналу в буфете. Есть много случаев, когда проживающие частично трудоустраиваются в учреждении. Это позволяет им стать более самостоятельными и в будущем воспользоваться правом на получение собственного жилья. Правда, выйти за пределы интерната стремятся немногие. За десять лет выпускниками интерната № 10 стали 106 человек.

У многих учреждений есть отделения сопровождаемого проживания, тренировочные квартиры и реабилитационные центры, где проживающие интернатов учатся самостоятельной жизни.

Миф 5: У живущих в ПНИ нет личной жизни, а некоторых даже по именам не называют

На официальном языке документов проживающих в интернатах называют получателями социальных услуг. Но, находясь в специализированном учреждении, вы никогда не услышите: «Уважаемый получатель социальных услуг, будете пить чай с сахаром или вареньем?»

- В нашем интернате живут 854 человека, но в каждом из одиннадцати отделений постоянный персонал, который знает по именам всех, кто здесь живет. И сотрудники уже давно знают, кто с чем любит пить чай! - уверяют в ПНИ № 7. - В своих социальных сетях мы тоже стараемся называть проживающих по именам, когда рассказываем об их жизни в интернате. Из последних событий: поздравили Галину с 50-летним юбилеем, другой именинник получил в подарок торт, поздравление с аквагримом и танцами! А недавно в нашем интернате состоялось радостное событие - Виталий и Анна стали мужем и женой!

А в ПНИ № 10 многие годы успешно работает клуб «Двое», где воспитанников, которые хотят создать семью, готовят к семейной жизни. Здесь же ведется социальное сопровождение молодых пар, обучение правилам совместной жизни, бытовым и экономическим навыкам.

- Свадебные торжества стали настоящими праздниками не только для пяти молодых семейных пар, но и для всех воспитанников и работников, от души желающих им счастливой совместной жизни, - добавили в интернате.

Если речь идет о детском специализированном учреждении, то там каждому уделяется еще больше внимания. В ДДИ № 5 каждого ребенка в день рождения поздравляют и всей группой отмечают праздник. К имениннику приходят родители, часто приглашают аниматоров, устраивают сладкий стол для детей. Каждый месяц здесь проводится день именинника, где еще раз поздравляют всех детей. На празднике проводят различные конкурсы, музыкальные и подвижные игры.

НАША СПРАВКА

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает восемь психоневрологических интернатов на 6,3 тысячи мест и пять домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии на 675 мест. В учреждениях идет постоянная работа над созданием комфортных условий проживания максимально приближенных к домашним. В планах на 2020-е годы значится ремонт и модернизация учреждений, строительство новых корпусов.