Зима наступает! Чемпионат РПЛ отступает! Последний тур перед перерывом! Осталось завершить его на мажорной ноте! Этого хотят и «Зенит», и московское «Динамо». Еще где-то полтора месяца назад о равном соперничестве между двумя клубами речь не шло. Московская команда ютилась на дне турнирной таблицы. Реанимация произошла со сменой тренера. Кириллу Новикову удалось выправить курс. И теперь «Динамо» находится даже выше «Спартака», которого «Зенит» не без приключений обыграл в прошлое воскресенье.

Но петербургскому клубу опасаться динамовцев не стоит. Особенно после триумфа во встрече с «красно-белыми» – не без помощи «Динамо», загнавших в тупик «Локомотив», подопечные Сергея Семака оторвались от второго места на восемь очков! Можно было бы расслабиться и получиться удовольствие, готовясь к битве за плей-офф в Лиссабоне. Но «Динамо» – не меньший раздражитель для Петербурга, чем «Спартак». Поэтому, вновь будет очень жарко, и вновь боевые действия могу перекинуться с «Газпром Арены» на улицы Северной столицы!

Прогноз на матч «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 2019

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 2019

Матч «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 19:30 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Динамо» (Москва) можно посмотреть 6 декабря и начнется в 19:20 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 2019

Трансляция матча «Зенит» – «Динамо» (Москва) 6 декабря 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 19:20 по московскому времени.

Зенит - Динамо 6 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата РПЛ по футболу.

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