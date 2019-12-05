2019-12-05T17:10:23+03:00
Общество

5 подарков, которые сделают жизнь в новом году лучше

Подарки - это всегда приятно, а если они еще и помогают нам меняться в лучшую сторону, то приятно вдвойне
Оксана Никулина
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Сделайте приятное себе и своим близким!Сделайте приятное себе и своим близким!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Чем порадовать себя или своих любимых,что привнести в нашу жизнь нового и интересного? Мы подготовили для вас несколько идей.

ОБУЧЕНИЕ

Каждый из нас о чем-то мечтает. Научиться рисовать, делать стильные фото, стать дизайнером интерьеров - этот список у каждого свой. Правда, воплощать свои мечты в жизнь мы не торопимся, ведь сначала работа, семья и на себя любимого времени совсем не остается. Так, может быть, пора что-то изменить? Вспомнить, чем вам нравится заниматься для души, и сделать себе небольшой подарок - купить онлайн-курсы или записаться на мастер-класс. Выбор образовательных программ и мастер-классов сегодня огромен, нужно лишь найти немного времени и понять, что близко вам. И кто знает, может, именно с этого начнется ваша новая жизнь!

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

Отличный презент себе или близкому человеку, поднимающий настроение до небес, - абонемент в спортзал или бассейн, сертификат на массаж, спа, покупку парфюма или косметики. А для милых дам возможность целый день провести в салоне красоты - просто идеальный подарок! Ведь им так сложно выделить время для себя в суете ежедневных дел и молниеносном ритме жизни, а когда заветный абонемент куплен, время на посещение салона отыщется обязательно!

ОСТРЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

Юношам и даже их папам могут очень понравиться сертификаты на экстремальные виды досуга - прыжки с парашютом, полет в аэротрубе, катание на снегоходах, посещение веревочного парка. Потренировать мышцы, почувствовать свою силу и всплеск сильных положительных эмоций - прекрасное продолжение новогоднего праздника, а поучаствовать в этих развлечениях возможно даже всей семьей!

ФИНАНСЫ

Предновогодняя пора - время больших искушений и для нас, и для нашего кошелька. А значит, стоит заранее позаботиться о том, чтобы после праздника не остаться на мели. Самое разумное решение - открыть банковский вклад. Тогда можно не опасаться, что в новогоднем запале вы потратите больше, чем можете себе позволить. А через несколько месяцев ваши отложенные деньги могут принести неплохой доход и пригодятся, к примеру, для поездки в отпуск или крупной покупки.

Тем более что перед новогодними праздниками банки традиционно запускают вклады с повышенными ставками. Сразу два праздничных вклада - «Новогодний бонус» и «Выгодный старт» - в декабре ввел Сбербанк. Минимальная сумма обоих депозитов - 50 тысяч рублей, открыть их можно в любом офисе банка по обслуживанию физических лиц или через Интернет. Главное - не пропустите сроки, в которые можно воспользоваться выгодными предложениями. Вся подробная информация есть на официальном сайте банка.

МОТИВАЦИЯ

Чтобы сделать все, о чем написано выше, нужна мотивация. Для того чтобы радость каждого дня ощущалась ярче, мотивируйте себя по всем фронтам, а помогут в этом интересные и полезные подарки. К примеру, карта желаний поможет визуализировать мечты, исполнять их и придумывать новые. Этот источник вдохновения и напутствий можно купить в магазине подарков или любом книжном. Если вам важна тема саморазвития и самосовершенствования - там же, в книжном, поищите оригинальный плакат личностного роста. Весело, креативно и со смыслом!

ИСТОЧНИК KP.RU

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