«Рожающий Чужой» и «Пес-телевизор»: Новые городские скульптуры шокировали петербуржцев

Темы дня. Петербург - Новые скульптуры для городских парков и скверов оставили горожан в недоумении 00:00 00:00

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге завершился конкурс на «создание тематических объектов благоустройства» - или, проще говоря, городской скульптуры. Комитет по градостроительству и архитектуре предложил участникам подготовит проекты «малых форм» для разных районов, скверов и улиц. Получилось нечто… неоднозначное.

Основной темой конкурса стало «Единство формы и пространства».

«Осенний лес» - самая классическая из всех работ. Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

- Всего в конкурсе участвовало 70 работ от специалистов из разных областей: скульпторов, художников, дизайнеров, планировщиков, отдельных мастеров и целых мастерских, - отмечают в комитете по градостроительству и архитектуре.

Из всех представленных работ жюри (во главе с главными архитектором Санкт-Петербурга Владимиром Григорьевым) выбрало три лучших – под символическими и загадочными названиями «Ожидание», «Телепес» и «Осенний лес».

Скульптура «Ожидание» выполнялась с прицелом на безымянный скверик у роддома № 16 по Малой Балканской улице. Судя по всему, ее автор – скульптор, выпускник художественной академии имени Штиглица Олега Жениленко – решил запечатлеть женщину на последних месяцах беременности: отсюда и поза, и явно женские очертания, и название. Однако простые петербуржцы глубоко копать не захотели и от общего качества работы остались явно не в восторге. На «каменную мать» во соцсетях обрушился поток гневных комментариев. За странную форму «черепа» кое-кто даже прозвал скульптуру «рожающим Чужим» - по аналогии с космическим монстром из американских фильмов.

Работа «Телепес» - по задумке автора, это гибрид пса и аналогового телевизора. И то и другое разглядеть в получившемся «существе», согласитесь, трудновато. Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

- Это только на даче у себя ставить! – возмущались горожане. – Но никак не в общественном месте! Что это такое вообще? Какая у этого функция? Просто место занять?

Точно так же остался обделен любовью рядовых горожан «Телепес» - «гибрид собаки и телевизора» за авторством скульптора Павла Тихомирова. Жюри отдала «гибриду» третье место, а поставить его планируют в Малоохтинском парке.

На втором месте оказался «Осенний лес» скульптора Дмитрия Каминкера. «Осенний лес» вызвал у публики меньше всего нареканий. Оно и понятно: из всех трех это самая «традиционная» работа.

Были, впрочем, и более странные варианты. Вот это предложение так и называется - «Труба». Фото: Пресс-служба комитета по градостроительству и архитектуре

Что дальше? Да, в общем-то, все. Победители получили денежные призы – 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно. Теперь они должны подготовить проектную документацию, которую КГА позже передаст владельцам территорий, где должны разместиться скульптуры. Точных сроков появления «воплоти» «Ожидания», «Осеннего леса» и «Телепса» пока не называют – но, судя по всему, это может случиться уже в следующем году.

МНЕНИЕ

Развиваться нужно!

Рафаэль Даянов, руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91»:

- Упрощенная форма этих скульптур диктуется вполне понятными соображениями. Прежде всего, антивандальными. У нас даже водосточные трубы, зачастую, не выживают, не говоря уже о памятниках. Поэтому грубая форма определяется прежде всего нашим собственным отношением к культурному наследию – проще говоря, чем сложнее скульптура, чем у нее больше деталей, тем сложнее ее испортить, а чем больше и тяжелее – тем сложнее украсть.

К тому же спальные районы, где эти скульптуры планируют размещать, сами по себе диктуют грубые формы: здания по 70 метров высотой, все утыкано автомобилями. Глазу зацепиться не за что. А такая штука просто в силу своей необычности вполне может статьи какой-то точкой притяжения, узнаваемым местом. Поэтому рубить с плеча не стоит – лучше дождаться, что из этого получится, и посмотреть «вживую».