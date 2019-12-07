2019-12-07T17:39:08+03:00
Общество

С 2020 года Петербург переходит на систему «прямых выплат» от Фонда социального страхования

В Таврическом дворце прошел «круглый стол», где эксперты обсудили новые подходы к оказанию государственных социальных услуг
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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На «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Андрей ГАШЕВНа «круглом столе» эксперты обсудили ключевые вопросы предоставления государственных услуг. Фото: Андрей ГАШЕВ
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УДОБНЫЙ, УМНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ

- Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что будущее за теми, кто стремится быть современными в знаниях, профессии, компетенциях. Нам предстоит добиться всеобщей цифровизации и грамотности, - обратилась к участникам встречи вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. - Уверена, что совместными усилиями мы сделаем родной город комфортным, умным, социальным, удобным и открытым мегаполисом.

В этом году петербургское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) отметило 25-летие со дня основания. Уже четверть века организация оплачивает больничные листы, отвечает за страхование рабочих, при необходимости отправляет на санаторно-курортное лечение и обеспечивает инвалидов льготными техническими средствами реабилитации. Всего в перечень Фонда соцстраха входят почти два десятка услуг. Разобраться в них гражданам помогает «Социальный навигатор». Бесплатное мобильное приложение ответит на любые вопросы о правах и льготах.

- Этот сервис помощи объясняет получателям услуг, что нужно сделать, - сообщила руководитель департамента информационных технологий и защиты информации Фонда Андрей Шолкин. – Важный аспект - это простота и доступность. Сейчас его можно скачать на смартфон с операционной системой Adroid. До конца года завершится перевод приложение на систему IOS.

Но, пожалуй, главный прорыв последних лет – введение электронного листка нетрудоспособности. Услугу начали внедрять по всей России в июле 2017 года. Сначала организации и медики отнеслись к нововведению скептически. Но результат не заставил себя ждать. В настоящий момент из 12 тысяч медицинских учреждений по всей стране 9 тысяч (выдают 95% бюллетеней, - прим. ред.) подключились к системе. В новом формате оформляется каждый третий больничный.

- Санкт-Петербург не отстает: из 600 медицинских организаций подключено около 550, - отметил управляющий регионального отделения ФСС Константин Островский.

В ОБХОД НЕПОРЯДОЧНЫХ

С 1 января 2020 года грядут изменения. Петербург переходит на систему «прямых выплат». Пилот проекта запустили еще в 2011 году в нескольких регионах. Теперь на очереди Северная столица. Это означает, что деньги горожане будут получать не от работодателя, а от ФСС напрямую.

- Это основные пособия, связанные с рождение детей и оплата больничных. Впереди большая работа, которую мы будем проводить с работодателями, - объясняет первый зампред Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая. – Не секрет, что у нас бывают не самые порядочные работодатели, которые их задерживают. Есть компании, у которых не самое хорошее финансовое состояние. Мы сталкиваемся с банкротствами и не имеем возможности выплатить пособия. Например, без денег остаются мамочки с детьми, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком.

При этом для самого сотрудника ничего не меняется. Все документы он по-прежнему должен предоставлять работодателю.

- Но теперь деньги на карту будут приходить от Фонда. Причем, вовремя и в полном объеме, - продолжает Татьяна Викторовна.

Для реализации этого проекта ФСС установил сотрудничество с Федеральным казначейством. Заместитель председателя управления по Санкт-Петербургу Тамара Белякова рассказала, что за прошедшие 11 месяцев они перечислили 1 700 млн руб. только ежемесячных страховых выплат. Также через казначейство происходят выплаты по уходу за ребенком, единовременные страховые выплаты и компенсации.

- Сейчас переходим к начислению пособий на карты «МИР». Мы приступили к этой работе с 1 ноября, но уже есть реальные результаты, - отметила Тамара Белякова. – Плюсы здесь явные, поскольку для перечисления требуется всего два реквизита: номер карты и дата рождения. Пока осуществляется пять видов выплат.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕТЕРБУРГ

Своим опытом внедрения современных технологий поделились и представители правительства города. Участникам семинара они рассказали об умной платформе, которая служит единым пространством для взаимодействия граждан, МФЦ и органов власти Петербурга.

- В реестре государственных информационных систем 180 - разработаны городом, - уточнил первый заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Владимир Тумарев. – Я остановлюсь на одной, которая затрагивает деятельность фонда. Это межведомственная автоматизированная информационная система предоставления в Санкт-Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ, - прим.ред.). Идея проекта возникла в конце 2005 года. В рамках МАИС ЭГУ функционирует портал «Госуслуг Петербурга». Там пользователь может получать информацию об органах власти и их услугах, а также подать электронные заявления, совершить платежи онлайн.

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ИНСПЕКТОРОМ

Еще одна тема, на которой остановились эксперты – производственный травматизм и способы борьбы с ним. Инструментами, которые уже доказали свою эффективность стали сервисы, разработанные Государственной инспекцией труда.

- Их можно разделить на три категории. Первые помогают инспекции труда качественно и четко выполнять свои задачи. Вторые – для работодателей. Третьи – непосредственно для сотрудников, - рассказал и.о. руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Игорь Беляев. – Ресурс, на который я хочу обратить внимание - онлайнинспекция.рф. Он помогает всем сторонам.

Например, работник может сообщить о какой-то проблеме. В течение 15 дней на заявление обязательно отреагируют специалисты. Также на портале есть трудовой навигатор. Перед началом работы можно ознакомиться с инструкциями, которые охватывают наиболее распространенные проблемы и пути их решения. Через электронную приемную для получения консультаций в инспекцию труда может записаться как работник, так и работодатель.

Почувствовать себя экспертом в сфере охраны труда позволит приложение «Я – инспектор». Оно поможет зафиксировать нарушение законодательства на работе в любом российском городе. Вся информация поступит в госинспекцию, после чего начнется разбирательство.

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